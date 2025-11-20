अपराधी हैरान! 'यह कुत्ता क्या है?' Spot रोबोट ने बंधकों को बचाया! जानलेवा बम स्क्वॉड मिशन में भी कर रहा काम

Spot Robot Dog: हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी इंसानी जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है. इसी क्रम में बम डिस्पोजल टीमों के लिए अब इंसानों की जान जोखिम में डालने की जरूरत कम होती जा रही है. Boston Dynamics का हाई-टेक Spot रोबोट डॉग जो कभी सिर्फ अपने डांस वीडियो के लिए वायरल होता था आज देश-दुनिया के 60 से ज्यादा बम स्क्वॉड में असली मैदान में उतर चुका है. केवल मशीन नहीं बल्कि खतरनाक मिशन में सबसे आगे चलने वाला यह रोबोट अब जमीन पर ऐसे काम कर रहा है जहां एक गलत कदम भी जान ले सकता है.

बॉस्टन डायनेमिक्स का स्पॉट जिसे अभी तक दुनिया ने उसके वायरल डांस वीडियोज़ में देखा है अब मनोरंजन से बहुत दूर जानलेवा खतरों के बीच असली काम कर रहा है. एक जर्मन शेफर्ड जितना वजन रखने वाला यह हाई-टेक रोबोट डॉग अब उत्तर अमेरिका के 60 से ज्यादा पुलिस विभागों, बम स्क्वॉड, स्वाट टीमों और बचाव दल का हिस्सा बन गया है. बीते 5 सालों में स्पॉट ने खतरनाक मिशनों जैसे- हथियारबंद गतिरोध, बंधक बनाए गए लोगों का बचाव और सर्च ऑपरेशनों में काम किया है.

स्पॉट की कीमत भी जान लीजिए

इस रोबोट की शुरुआती कीमत करीब $100,000 यानी ₹90 लाख है. स्पॉट सीढ़ियां चढ़ सकता है दरवाजे खोल सकता है. सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद अब यह फिसलन भरी सतहों पर भी चल सकता है. ऑपरेटर इसे टैबलेट जैसे कंसोल से कंट्रोल करते हैं जो लाइव वीडियो दिखाता है. इसमें लगे सेंसर समस्याओं से बचकर खुद ही रास्ता मैप करने में मदद करते हैं. मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस के जॉन रागोसा ने एक बंधक बचाव की घटना को याद करते हुए कहा कि इसने अपना काम किया. अपराधी यह सोचकर हैरान रह गया कि यह कुत्ता क्या है?'

रोबोट डॉग स्पॉट को स्कूलों में chemical spill की जांच या खतरनाक साइटों के निरीक्षण जैसे कम नाटकीय लेकिन जानलेवा खतरों वाले हालातों में भी तैनात किया गया है जहां इंसानों को भेजना खतरनाक हो सकता है.

बढ़ती डिमांड

बॉस्टन डायनेमिक्स के मुताबिक दुनिया भर में करीब 2,000 स्पॉट रोबोट ऑपरेशनल हैं. भले ही इनमें से ज्यादातर रोबोट मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटीज जैसे इंडस्ट्रियल यूजर्स की सेवा करते हैं लेकिन कानून प्रवर्तन यानी Law Enforcement एजेंसियों से इसकी मांग तेजी से बढ़ी है. कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ब्रेंडन शुल्मन के अनुसार हमने पुलिस और आपातकालीन एजेंसियों से मांग में तेजी देखी है.

