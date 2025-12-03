Advertisement
हादसों पर लगेगी लगाम! Jio ने NHAI के साथ मिलाया हाथ, हाइवे पर चलते ही फोन पर मिलेगा रियल-टाइम 'खतरा' अलर्ट

Jio Safety Alert System: NHAI पर सफर करना अब और भी आसान होने वाला है. कोहरा, आवारा पशु, अचानक पड़े जाम या सड़क पर मौजूद किसी भी खतरे से पहले ही अब आपका फोन आपको अलर्ट कर देगा. जियो ने NHAI के साथ मिलकर एक नया सिस्टम लाया है जो हाइवे पर चलते हर वाहन चालक को संभावित खतरों के बारे में तुरंत अलर्ट मिलेगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:24 AM IST
Jio Safety Alert System: अगर आप भी नेशनल हाइवे पर सफर करते हैं तो अब आपकी सुरक्षा और भी मजबूत होने वाली है! ठंड के दिनों में दिखने वाला कोहरा, रास्ते में पड़ा डायवर्जन या अचानक सामने आ खड़े होने वाले आवारा पशु ये सभी अक्सर हादसों का कारण बनते हैं. अब Jio यूजर्स को इन खतरों से पहले ही आगाह किया जाएगा. कंपनी ने एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की है जो हाईवे पर चलते समय रियल-टाइम सेफ्टी अलर्ट भेजकर ड्राइवरों को समय रहते सावधान करेगा. इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और रोड एक्सीडेंट में भी कमी आने की उम्मीद है. इस अलर्ट सिस्‍टम के लिए रिलायंस जियो ने NHAI के एक समझौता (MoU) पर साइन किए हैं. 

देश-भर के सभी नेशनल हाइवे पर मिलेगाी यह सुविधा
देशभ में अभी 50 करोड़ जियो यूजर्स हैं, जिनको बड़ा तोहफा मिलने वाला है. इसको लेकर Jio ने बताया कि NHAI के साथ हुए एमओयू के अनुसार देशभर के सभी नेशनल हाइवे पर टेलिकॉम आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्‍टम की शुरुआत की जाएगी. Jio यूजर्स को 4जी और 5जी नेटवर्क की सहायता से रोड एक्सीडेंट संभावित क्षेत्रों, कोहरे वाले इलाके, इमरजेंसी डायवर्जन के साथ साथ आवारा पशु जोन की भी पहले से ही मोबाइल पर अलर्ट मिलेगा.

ऐसे मिलेगा अलर्ट
Jio के अनुसार नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को SMS, WhatsApp और हाई-प्रायोरिटी कॉल के जरिए सेफ्टी अलर्ट भेजा जाएगा. यह पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जो ज‍ियो मोबाइल यूजर्स के लिए नेशनल हाइवे पर या उसके आसपास काम करेगा.

अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं
Jio ने बताया है कि उसका नया अलर्ट सिस्टम सीधे मोबाइल टावरों की सहायता से काम करेगा यानी हाईवे पर कोई अलग से डिवाइस या उपकरण लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. फिलहाल यह सुविधा सिर्फ जियो यूजर्स के लिए शुरू होगी.
इस पहल पर NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि ड्राइवरों तक सही समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए यह बड़ा कदम साबित होगा. उनके अनुसार इससे लोग पहले से सावधान होकर सुरक्षित तरीके से वाहन चला पाएंगे. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यह तकनीक देश में रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए एक नई मिसाल बनेगी.

ये भी पढ़ेंः Meta ने भारत में लॉन्च किए Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लासेज! कीमत सिर्फ ₹39,900

Jio का कहना है कि यह पार्टनरशिप उसके मजबूत और ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में लोगों तक सेफ्टी अलर्ट पहुंचाने में बड़ा कदम साबित होगी. जिससे नेशनल हाइवे पर सफर पहले से ज्यादा सेफ बन सकेगा. कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में इस सेफ्टी अलर्ट सिस्टम को धीरे-धीरे राजमार्गयात्रा ऐप और हेल्पलाइन 1033 से भी जोड़ा जाएगा जिससे यात्रियों को एक ही जगह पर सहायता मिल सके.

ये भी पढ़ेंः भारत में आज धमाल मचाने आ रही Vivo X300 Series, जानिए कैसे देखें Live Stream

