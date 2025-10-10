Advertisement
आग का गोला बन सकता है फ्रिज का कंप्रेसर! अगर कर रहें हैं ये 4 गलतियां तो तुरंत हो जाएं सावधान

Fridge Safety Tips: आज के समय में फ्रिज हर घर का जरूरी हिस्सा बन चुका है. लेकिन फ्रिज से जुड़ी छोटी‑छोटी गलतियां भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं. एक्सपर्ट्स ने कुछ गलतियां बताई हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे आपके फ्रिज के कंप्रेसर के फटने का खतरा रहता है. आइए जानते हैं वो बातें.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:58 PM IST
Fridge Safety Tips: आज के समय में लगभग हर घर में फ्रिज पहुंच गया है. गर्मी हो या ठंडी फ्रिज का इस्तेमाल भी घर-घर में होता है. लेकिन कभी कभी हमारी छोटी सी गलती बड़े खतरे का कारण बन जाती है. फ्रिज का कंप्रेसर  अगर इसके साथ छोटी‑सी लापरवाही भी हुई तो बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है. इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी समय-समय पर चेतावनी देते रहते हैं, साथ ही रख-रखाव का सही तरीका भी बताते हैं. ओवरलोडिंग, गलत वायरिंग और समय पर सर्विस न कराने जैसी आम गलतियों से कंप्रेसर फटने का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप भी चाहते हैं कि इन खतरों से दूर रहें तो इन्हें पहचानें और तुरंत सही कदम उठाएं, नहीं हो यह खतरा जानलेवा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फ्रिज का तापमान लंबे समय तक बहुत कम सेट किया है तो यह खतरनाक हो सकता है. ऐसा करने से कंप्रेसर पर लगातार ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे इसकी गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है. लगातार ज्यादा ठंड पर चलने वाला फ्रिज न सिर्फ बिजली ज्यादा खपत करता है बल्कि कंप्रेसर के फटने का खतरा भी ज्यादा बढ़ा देता है. इसलिए जानकारों का सुझाव है कि फ्रिज का तापमान कंपनी द्वारा बताए गए लेवल पर ही रखा जाए और समय-समय पर इसकी सर्विस करवाई जाए, जिससे बड़ा हादसा टाला जा सके.

जानकारों का मानना है कि फ्रिज के लिए कभी भी कम पावर वाले प्लग्स का इस्तेमाल न करें. हमेशा कंपनी के ही पावर प्लग ही लगाएं. गलत प्लग इस्तेमाल करने से फ्रिज को गंभीर नुकसान हो सकता है और कंप्रेसर फटने का खतरा भी बढ़ जाता है.

अगर आप भी फ्रिज से जुड़े गंभीर खतरे से बचना चाहते हैं तो फ्रिज को कभी भी पूरी तरह से भरकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से अंदर की हवा सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाती है, जिससे कंप्रेसर पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है. साथ ही, फ्रिज में बहुत गर्म चीजें सीधे न रखें, क्योंकि इससे तापमान संतुलन बिगड़ता है और बिजली खपत बढ़ जाती है. सही तरीके से स्टोरेज और नियमित तापमान का ध्यान रखना सुरक्षा और फ्रिज की उम्र दोनों के लिए जरूरी है.

बंद जगह में न रखें फ्रिज

फ्रिज को हमेशा खुली और हवादार जगह पर ही रखना चाहिए, जैसे खिड़की या वेंटिलेटेड एरिया मेंर. ऐसा करने से फ्रिज के कंप्रेसर को पर्याप्त वेंटिलेशन मिलता है और गर्म हवा बाहर निकलती रहती है. अगर फ्रिज को बंद जगहों में रखा जाए तो कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है.  

