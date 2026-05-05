AI बना आफत! ट्रंप सरकार ने बदला रुख, जिस टेक्नोलॉजी बताया था वरदान, अब उसी के लिए बनाने जा रहे सख्त कानून

Claude Mythos Cyber Threat: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रेस में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने का दावा करने वाला अमेरिका अब एक एआई मॉडल को लेकर चिंता में है. कल तक जिस टेक्नोलॉजी को भविष्य का वरदान मानकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार खुली छूट देने की बात कर रही थी, आज उसी टेक्नोलॉजी की ताकत ने व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी है. इस चिंता के पीछे की वजह है Claude Mythos. दिग्गज टेक कंपनी एंथ्रोपिक का नया AI मॉडल इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि यह पलक झपकते ही किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है. साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर पैदा हुए इस खतरे को देखते हुए, अब ट्रंप सरकार ने अपनी हैंड्स-ऑफ पॉलिसी यानी हस्तक्षेप न करने की नीति को किनारे रख दिया है.

क्या है Claude Mythos का खतरा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक Claude Mythos के पास इतनी सुपरपावर है कि यह दुनिया के करीब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकता है. यह उन साइबर सुरक्षा खामियों को खोज कर निकाल सकने में सक्षम है, जिन्हें इंसान आज तक इंसान खोज नहीं पाए हैं. इसकी इसी क्षमता ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. न सिर्फ अमेरिका, बल्कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुखों के साथ बैठक कर इस मॉडल से जुड़े साइबर जोखिमों पर चर्चा की है.

ट्रंप सरकार का यू-टर्न

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप सरकार एक ऐसा वर्किंग ग्रुप बनाने पर विचार कर रहा है, जो नए AI मॉडल्स को सार्वजनिक रूप से लॉन्च करने से पहले उनकी समीक्षा करेगा. इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गूगल, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं.

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खास बात यह है कि ट्रंप पहले AI को 'बेबी' कहते हुए इसे बेवकूफी भरे नियमों से बचाने की बात करते आए हैं. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ज्यादा नियमों के खिलाफ रहे हैं. लेकिन Claude Mythos की साइबर हैकिंग क्षमता ने सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है.

पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच तनातनी

AI को लेकर ट्रंप सरकार का रुख तब और कड़ा हुआ जब पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच विवाद बढ़ गया. दरअसल एंथ्रोपिक ने अमेरिका सेना के इस्तेमाल के लिए अपने मॉडल्स का कंट्रोल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद पेंटागन ने उसे सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया और ओपनएआई के साथ हाथ मिलाया.

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सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

Claude Mythos के सामने आने के बाद दुनिया भर की सरकारें चिंतित हैं. भारत में भी इसको लेकर चिंता बढ़ी है. ट्रंप के इस कदम के बाद शायद दूसरे देश भी अपने यहां एआई को लेकर नए नियम कानून बनाएं, जिससे इसके खतरों से बचा जा सके.

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