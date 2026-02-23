Advertisement
सावधान! इन 5 जगहों पर मोबाइल निकाला तो लग जाएगा चूना, एक छोटी सी गलती और खाली हो जाएगा बैंक Account

सावधान! इन 5 जगहों पर मोबाइल निकाला तो लग जाएगा 'चूना', एक छोटी सी गलती और खाली हो जाएगा बैंक Account

Mobile Safety Tips: स्मार्टफोन की लत आपको मुश्किल में डाल सकती है. पेट्रोल पंप, बैंक-एटीएम, अस्पताल, लिफ्ट और कोर्ट जैसी जगहों पर फोन का इस्तेमाल खतरनाक या गैरकानूनी हो सकता है. इससे स्कैम, डेटा चोरी, ट्रांजैक्शन फेल या कानूनी कार्रवाई का खतरा रहता है. इसलिए ऐसी जगहों पर फोन संभलकर इस्तेमाल करें.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:26 PM IST
सावधान! इन 5 जगहों पर मोबाइल निकाला तो लग जाएगा 'चूना', एक छोटी सी गलती और खाली हो जाएगा बैंक Account

Mobile Safety Tips: आजकल बिना स्मार्टफोन के किसी का काम नहीं चलता. लोग अब फोन को अपने पास ऐसे रखते हैं, जैसे वह उनके शरीर का हिस्सा हो. खाते-पीते, सोते-जागते, यहां तक कि बाथरूम में भी अब लोग बिना फोन के नहीं जाते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही लत आपको कंगाल बना सकती है? क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहां फोन का इस्तेमाल करना न सिर्फ कानूनन गलत है, बल्कि आपकी जेब और जान दोनों के लिए भारी जोखिम बन सकता है. अगर आप भी कहीं भी फोन निकालने के आदी हैं, तो ये बातें आज ही गांठ बांध लें. इससे आप खुद को बचा सकते हैं.

पेट्रोल पंप पर कभी न करें फोन इस्तेमाल
पेट्रोल पंप पर फोन इस्तेमाल न करने की चेतावनी तो आपने अक्सर पढ़ी होगी. लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर लोग इसे सिर्फ आग लगने के डर से जोड़कर देखते हैं. लेकिन यहां एक और बड़ा खतरा रहता है, जिससे कई लोग अनजान रहते हैं. आजकल पेट्रोल पंपों पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने का चलन बढ़ा है. ऐसे में स्कैमर्स अक्सर असली कोड के ऊपर अपना फर्जी स्टिकर चिपका देते हैं. जल्दबाजी में फोन निकालते ही आप उस पर क्लिक करते हैं और आपका पैसा सीधे ठगों के खाते में चला जाता है. इसलिए यहां पेमेंट करने से पहले ज्यादा सावधानी रखें.

बैंक और ATM में फोन यूज करना पड़ सकता है भारी
बैंक के अंदर या ATM बूथ में फोन पर बात करना या चैटिंग करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है. क्योंकि अपराधी अक्सर ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं, जो फोन में खोए रहते हैं. जब आप फोन पर व्यस्त होते हैं, तो कोई पीछे से आपका पिन (PIN) देख सकता है या आपके ट्रांजैक्शन की जानकारी चुरा सकता है. ATM में फोन का इस्तेमाल करना आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है.

अस्पताल में साइलेंट किलर बन सकता है फोन
अस्पताल में अक्सर कई ऐसे स्थान होते हैं, जहां फोन यूज करने पर रोक होती है. जैसे ICU या ऑपरेशन थिएटर के पास फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है. यहां की मशीनें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करती हैं. आपके फोन के सिग्नल से इन मशीनों को नुकसान हो सकता है, जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है. इसके अलावा, अस्पताल में फोन का ज्यादा इस्तेमाल आपको संक्रमण का शिकार भी बना सकता है.

लिफ्ट में नेटवर्क की कमी से डेटा हो सकता है गायब
अक्सर लोग लिफ्ट में भी फोन पर बात करते रहते हैं. लिफ्ट एक बंद मेटल का डिब्बा होती है, जहां नेटवर्क सिग्नल कमजोर होते हैं. ऐसे में फोन का रेडिएशन कई गुना बढ़ जाता है. यही नहीं, कमजोर नेटवर्क के दौरान अगर आप कोई पेमेंट या जरूरी काम कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन बीच में अटक सकता है और आपके पैसे फंस सकते हैं.

यहां फोन इस्तेमाल किया तो सीधे हो सकती है जेल
कई सरकारी दफ्तरों और कोर्ट रूम में फोन का इस्तेमाल या वीडियो बनाना कानूनन अपराध होता है. ऐसे में अगर आप अनजाने में भी वहां फोन निकालते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपका फोन जब्त हो सकता है और आप पर भारी जुर्माना लग सकता है. कुछ जगहों पर तो इसे जासूसी मानकर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है. कई बार इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.

