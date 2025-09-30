आपकी शक्ल और आवाज बिक रही DarkWeb पर! यहां देखें पूरी Rate List, बचने का तरीका भी जान लें

Kaspersky की Global Research and Analysis Team (GReAT) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, डार्क वेब पर ऐसे विज्ञापन देखे गए हैं जो 'रीयल-टाइम डीपफेक वीडियो और ऑडियो' बनाने की सेवा दे रहे हैं. यानी अब कोई भी सिर्फ $50 (लगभग ₹4,000) में नकली वीडियो और $30 (लगभग ₹2,500) में नकली आवाज बनवा सकता है. यह पहले की तुलना में काफी सस्ते दाम हैं, जहां पहले ऐसे वीडियो बनाने में $300 से $20,000 तक खर्च होता था.

कैसे काम करता है यह Deepfake सिस्टम?

- लाइव वीडियो कॉल पर चेहरा बदलना

- पहचान के लिए नकली चेहरा बनाना

- डिवाइस के कैमरा फीड को फर्जी विजुअल से बदलना

- ऑडियो में किसी की आवाज की हूबहू नकल करना

- टेक्स्ट से चेहरे के भाव और होंठों की गति को सिंक्रोनाइज करना

कई विज्ञापन यह दावा कर रहे हैं कि वे ऐसी सॉफ्टवेयर और टूल्स प्रदान करते हैं जो किसी व्यक्ति की आवाज की नकल करते हुए इमोशन और टोन को भी बदल सकते हैं. हालांकि, Kaspersky का कहना है कि इनमें से कई विज्ञापन धोखाधड़ी भी हो सकते हैं.

AI और साइबर अपराधियों की नई चाल

Kaspersky के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट Dmitry Galov ने बताया कि अब साइबर अपराधी AI का इस्तेमाल अपनी रणनीतियों में कर रहे हैं. 'Deepfake-as-a-Service' सिर्फ एक शुरुआत है. कुछ हैकर्स अपने खुद के AI मॉडल भी बना रहे हैं जो पब्लिक मॉडल्स पर आधारित नहीं होते, जिससे उन्हें ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है.

कैसे बचें Deepfake जैसे खतरों से?

Kaspersky की सलाह. आपके संगठन में सिर्फ सुरक्षा सॉफ़्टवेयर नहीं, बल्कि अनुभवी IT एक्सपर्ट भी होने चाहिए. कर्मचारियों को Deepfake तकनीक के बारे में जागरूक बनाएं और उन्हें नियमित ट्रेनिंग दें. Deepfake की पहचान करना सिखाएं: जैसे झटकेदार मूवमेंट्स, अजीब लाइटिंग, त्वचा की अनैतिक टोन, पलकें न झपकाना, वीडियो में गड़बड़ी, या जानबूझकर कम क्वालिटी में शूट किया गया वीडियो.