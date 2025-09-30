Advertisement
trendingNow12942187
Hindi Newsटेक

आपकी शक्ल और आवाज बिक रही DarkWeb पर! यहां देखें पूरी Rate List, बचने का तरीका भी जान लें

Kaspersky ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, डार्क वेब पर ऐसे विज्ञापन देखे गए हैं जो 'रीयल-टाइम डीपफेक वीडियो और ऑडियो' बनाने की सेवा दे रहे हैं. यह पहले की तुलना में काफी सस्ते दाम हैं, जहां पहले ऐसे वीडियो बनाने में $300 से $20,000 तक खर्च होता था.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी शक्ल और आवाज बिक रही DarkWeb पर! यहां देखें पूरी Rate List, बचने का तरीका भी जान लें

Kaspersky की Global Research and Analysis Team (GReAT) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, डार्क वेब पर ऐसे विज्ञापन देखे गए हैं जो 'रीयल-टाइम डीपफेक वीडियो और ऑडियो' बनाने की सेवा दे रहे हैं. यानी अब कोई भी सिर्फ $50 (लगभग ₹4,000) में नकली वीडियो और $30 (लगभग ₹2,500) में नकली आवाज बनवा सकता है. यह पहले की तुलना में काफी सस्ते दाम हैं, जहां पहले ऐसे वीडियो बनाने में $300 से $20,000 तक खर्च होता था.

कैसे काम करता है यह Deepfake सिस्टम?
- लाइव वीडियो कॉल पर चेहरा बदलना
- पहचान के लिए नकली चेहरा बनाना
- डिवाइस के कैमरा फीड को फर्जी विजुअल से बदलना
- ऑडियो में किसी की आवाज की हूबहू नकल करना
- टेक्स्ट से चेहरे के भाव और होंठों की गति को सिंक्रोनाइज करना

कई विज्ञापन यह दावा कर रहे हैं कि वे ऐसी सॉफ्टवेयर और टूल्स प्रदान करते हैं जो किसी व्यक्ति की आवाज की नकल करते हुए इमोशन और टोन को भी बदल सकते हैं. हालांकि, Kaspersky का कहना है कि इनमें से कई विज्ञापन धोखाधड़ी भी हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

AI और साइबर अपराधियों की नई चाल
Kaspersky के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट Dmitry Galov ने बताया कि अब साइबर अपराधी AI का इस्तेमाल अपनी रणनीतियों में कर रहे हैं. 'Deepfake-as-a-Service' सिर्फ एक शुरुआत है. कुछ हैकर्स अपने खुद के AI मॉडल भी बना रहे हैं जो पब्लिक मॉडल्स पर आधारित नहीं होते, जिससे उन्हें ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है.

कैसे बचें Deepfake जैसे खतरों से?
Kaspersky की सलाह. आपके संगठन में सिर्फ सुरक्षा सॉफ़्टवेयर नहीं, बल्कि अनुभवी IT एक्सपर्ट भी होने चाहिए. कर्मचारियों को Deepfake तकनीक के बारे में जागरूक बनाएं और उन्हें नियमित ट्रेनिंग दें. Deepfake की पहचान करना सिखाएं: जैसे झटकेदार मूवमेंट्स, अजीब लाइटिंग, त्वचा की अनैतिक टोन, पलकें न झपकाना, वीडियो में गड़बड़ी, या जानबूझकर कम क्वालिटी में शूट किया गया वीडियो.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

DeepfakeDarkwebreal-time videoKaspersky

Trending news

करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
gaza
किस आधार पर PM मोदी ने ट्रंप का दिया साथ? गाजा में सीजफायर प्लान पर लगाई मुहर
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
durga puja
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
;