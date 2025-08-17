बैंक से लीक हो रहा डाटा! साइबर ठग मिनटों में खाली कर रहे खाते, कहीं अगला शिकार आप तो नहीं?

Cyber Fraud: आजकल डिजिटल युग में जहां ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ट्रांजेक्शन ने हमारी जिंदमी को आसान बना दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके गंभीर खतरे भी हैं. इन्हीं खतरों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमनल लोगों के साथ फ्राड कर रहे हैं. हाल ही में पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा जो बैंक कॉल सेंटर से ग्राहक का डाटा साइबर ठगों तक पहुंचा रहा था, इस डाटा को साइबर ठग अपने जाल में फंसाने के लिए करते हैं. नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंकिंग डिटेल्स जैसी अहम जानकारी पाकर वो अपने काम को बड़े ही आसानी से कर लेते हैं. यही वजह है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इनसे कैसे बचा जा सकता है.

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के ग्राहकों का डाटा साइबर अपराधियों को देता था. लीक हुए इस डाटा की सहायता से ठगों ने दिल्ली को छोड़कर देशभर में SBI के क्रेडिट कार्डधारकों से करीब 2.6 करोड़ रुपये की ठगी की है. उन्होंने खुद को बैंक अधिकारी बता कर लोगों को अपने जाल में फंसाया.

ऐसे मिलता है फ्रॉड के लिए डाटा

फ्रॉड का यह खेल ग्राहकों के डाटा चोरी से शुरू होता है. कई कंपनियों से ग्राहकों की जानकारी लीक हो जाती है और इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है. नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल से लेकर कार्ड का डिटेल्स तक साइबर क्रिमनल तक आसानी से पहुंच जाती है. अपराधी इस जानकारी का इस्तेमाल कर नकली कॉलर ID और बैंक कर्मचारी बनकर लोगों से बातचीत कर लोगों का उनका भरोसा जीत लेते हैं. ऐसे में बैंकिंग संस्थाओं को डाटा लीक रोकने के प्रयास करने की जरूरत है.

इस तरह करते हैं ठगी

डाटा मिलने के बाद साइबर ठग बैंककर्मी बनकर फर्जी कॉल करते हैं और बैंक से संदिग्ध लेनदेन होने की बात को लेकर डराते हैं. इसके बाद आपकी पहचान वेरिफिकेशन करने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी OTP,CVV मांगते हैं. जैसे ही उन्हें इनमें से कोई कोड मिलता है तो उनके लिए धोखाधड़ी करना आसान हो जाता है. इसके बाद आपके खाते से पैसा उड़ जाता है.

साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीके

इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जरा सा सावधान रहने की जरूत है. बैंक से आने वाले किसी तरह के डराने वाले कॉल या मैसेज पर बिलकुल भी भरोसा न करें. कोशिश करें कि इन फोन को उठाएं ही न. इस बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि आप फोन पर किसी के साथ एटीएम पीन, ओटीपी, या सीवीवी बिलकुल भी शेयर न करें. बैंक कभी भी इन चीजों को नहीं पूंछती है. इसलिए अगर कोई फोन पर ये सब पूंछता है तो अलर्ट हो जाएं और फोन कट कर दें. जरा सी सावधानी आपको इस गंभीर खतरे से बचा सकती है.

