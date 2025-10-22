अमेरिका-भारत में धड़ल्ले से चल रहा eSIM, फिर चीन क्यों कर रहा है परहेज? पढ़िए चौंकाने वाली 'इनसाइड स्टोरी'

China eSIM Policy: आज के समय में पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल क्रांति की ओर से बढ़ रही हैं. मोबाइल टेक्नोलॉजी भी लगातार नए-नए आयाम छू रही है. इसी क्रम में अब फिजिकल सिम कार्ड की जगह eSIM की ओर टेलीकॉम कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं, जो सुविधाजनक, सुरक्षित भी मानी जा रही है. अमेरिका, यूरोप, भारत जैसे कई देशों में ई-सिम का इस्तेमाल होने भी लगा है. लेकिन हैरानी की बात है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले देश चीन की रफ्तार बहुत धीमी है. यह सवाल उठता है कि जिस देश ने 5G, AI और डिजिटल पेमेंट में दुनिया को राह दिखाई, वह eSIM के मामले में पिछड़ता क्‍यों नजर आता है? क्या सुरक्षा से जुड़ी खतरा है या कोई और बात? आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं.

सबसे पहले जान लेते हैं क्या है eSIM

अभी तक हर कोई फिजिकल सिम का इस्तेमाल करते हैं. फिजिकल सिम की ही तरह ई-स‍िम भी होती है. फ‍िजिकल सिम को मोबाइल में डालकर यूज किया जाता है. वहीं ई-स‍िम को सीधे स्‍मार्टफोन के हार्डवेयर के साथ एम्‍बेड कर दिया जाता है. एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ई-स‍िम सपोर्ट यूजर्स को मिलता है. जिस तरह लोग फोन बदलने पर अपने सिम को घर बैठे बदल लेते हैं, उसी तरह ई-स‍िम को भी एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है.

अब समझिए क्यों ई-स‍िम अपनाने में क्‍यों पीछे है चीन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार हर सेक्‍टर में अपना कंट्रोल रखना चाहती है. वहां का टेलिकॉम सेक्‍टर भी सरकार के ही कंट्रोल में ही है. हालांकि इस कारण से चीन ने टेलिकॉम सेक्‍टर में बहुत तरक्की की है. 5जी नेटवर्क का रोलआउट बहुत फास्‍ट हुआ है लेकिन फिर भी ई-स‍िम को अभी तक नहीं अपनाया गया है.

डेटा प्राइवेसी को लेकर सख्त है चीन

चीन डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी क लेकर बहुत ही सतर्क रहता है. eSIM तकनीक को लेकर उसकी सबसे बड़ी चिंता भी यही है. eSIM प्रोफाइल का डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है और यही बात चीन को परेशान करती है. उसे डर है कि इस प्रक्रिया में विदेशी कंपनियों के जरिए उसके नागरिकों की प्राइवेट जानकारी बाहरी तक पहुंच सकती है. चीन की सरकार ऐसी किसी भी तकनीक को देश में बढ़ावा नहीं देना चाहती जिसमें बाहरी दखल की संभावना हो खासकर जब बात डेटा कंट्रोल की हो.

टेलीकॉम सेक्टर पर कमजोर हो सकती है पकड़

eSIM टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे यूजर्स आसानी से एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी में स्विच कर सकते हैं, वो भी बिना फिजिकल सिम बदले. यह सुविधा यूजर्स को ज्यादा आजादी देती है. लेकिन यही बात चीन सरकार के लिए चिंता का कारण बन गई है. रिपोर्टों के मुताबिक चीन अपने टेलीकॉम सेक्टर पर कंट्रोल खोना नहीं चाहती है. उसे डर है कि eSIM जैसी टेक्निक से यूजर्स की आजादी बढ़ेगी और सरकारी कंट्रोल खो सकता है. सरकार को यह भी एहसास है कि अगर लोगों को ज्यादा विकल्प और स्वतंत्रता मिले तो उसकी निगरानी और नियंत्रण वाली नीतियां कमजोर हो सकती हैं. यही वजह है कि चीन ई-सिम को अपनाने में पीछे है.

चीन सरकार का रवैया देखते हुए वहां की मोबाइल कंपनियां भी ई-सिम की राह पर बहुत सुस्‍त हैं. फ्लैगश‍िप स्‍मार्टफोन लॉन्‍च करने वालीं शाओमी, वीवो, वनप्‍लस आदि ने ई-स‍िम टेक्‍नोलॉजी को अपनाने में देरी की है वहीं दूसरी तरफ गूगल और ऐपल ने इसे तेजी से अपनाया है.

