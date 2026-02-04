डेटा खत्म होने का डर खत्म! Airtel लाया अनलिमिटेड 4G ऑफर, इन 2 प्लान्स ने मचाई इंटरनेट पर तबाही!

Airtel Unlimited 4G Data Plan: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है डेटा खत्म होना! अक्सर किसी मूवी देखते हुए या इंटरनेट पर जरूर काम करते हुए डेटा खत्म हो जाता है. ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि डेटा पैक से रीचार्ज किया जाए. लेकिन यूजर्स की इसी समस्या का हल अब एयरटेल ने निकाल लिया है. 5G यूजर्स के जैसे ही अब 4G यूजर्स को भी डेटा खत्म होने के बाद रीचार्ज नहीं करना होगा.एयरटेल ने अपने ग्राहकों की इस टेंशन को दूर करते हुए अपने 2 सबसे लोकप्रिय प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड 4G डेटा का तड़का लगाकर टेलीकॉम मार्केट में नई हलचल पैदा कर दी है. अगर आप भी दिन भर वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग करते हैं और डेटा खत्म होने जैसी समस्या से परेशान रहते हैं तो एयरटेल के ये नए अपग्रेड्स आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर इन प्लान्स में क्या-क्या खास मिलने वाला है.

एयरटेल ने अपने 4G यूजर्स को अनलिमटेड इंटरनेट देने के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा की सुविधा शुरू कर दी है. खास बात यह है कि कंपनी ने इन प्लान्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. बल्कि अभी तक जो बेनिफिट्स मिलते थे, उसी को अपग्रेड कर दिया है. ये प्लान्स पहले से ही अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ आ रहे थे लेकिन अब 4G यूजर्स को भी डेटा खत्म होने की चिंता नहीं होगी.

इन दो प्लान्स में मिल रही है सुविधा

Airtel ने अभी यह अनलिमिटेड ऑफर अपने दो पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स पर शुरू किए हैं, जो 399 रुपये और 449 रुपये के हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरटेल ₹399 वाला प्लान की डिटेल्स

वैलिडिटी- 28 दिन.

बेनिफिट्स- अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS और अनलिमिटेड 4G/5G डेटा.

डेटा लिमिट- एयरटेल की पॉलिसी के मुताबिक इसमें 300GB की फेयर यूसेज पॉलिसी लिमिट दी गई है जो 30 दिनों के लिए मान्य है.

एक्स्ट्रा- Adobe Express Premium 1 साल के लिए और Airtel Xstream Play और फ्री हैलो ट्यून्स.

एयरटेल ₹449 वाला प्लान की डिटेल्स

वैलिडिटी-28 दिन.

बेनिफिट्स-अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS के साथ 300GB तक का हाई-स्पीड डेटा.

यह प्लान एंटरटेनमेंट के शौकीन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है. इसमें Google One, 28 दिनों के लिए OTT सब्सक्रिप्शन, SonyLIV और Apple Music 6 महीने जैसे प्रीमियम फायदे मिलते हैं.

ये भी पढे़ंः क्या है वो 'K-Task' गेम जिसने 3 मासूमों की जान ली? पहचानें संकेत जो बचा सकते हैं जान

Vi से आगे निकलने की तैयारी

Airtel का यह वाला ऑफर सीधे तौर पर Vi को टक्कर देने वाला है. जहां Vi अपने यूजर्स को 28 दिनों के लिए 300GB डेटा देता है वहीं एयरटेल ने अपनी डेटा सीमा को 30 दिनों तक बढ़ाकर यूजर्स को ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश की है. बता दें कि यह सुविधा पूरे भारत में सभी एयरटेल यूजर्स के लिए शुरू हो गई है.

ये भी पढ़ेंः क्या आप भी AI को बताते हैं अपने राज? Google की इस चेतावनी को इग्नोर करना पड़ेगा भारी