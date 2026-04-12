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डिजिटल इंडिया में 'अवैध रिश्तों' का खुला खेल! इस डेटिंग ऐप पर NHRC का बड़ा हंटर, क्या अब बंद हो जाएगी सर्विस?

Gleeden App Controversy: टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां एक तरफ दूरिफा कम हो रही हैं तो वहीं एक मोबाइल ऐप रिश्तों के बीच की लक्ष्मण रेखा को लांघने का जरिया बन गई है! भारत में 40 लाख यूजर्स वाले डेटिंग ऐप Gleeden अब कानून के घेरे में है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस थमा दिया है. आरोप गंभीर हैं, शादियां टूटना, घरेलू हिंसा और मेंटल स्ट्रेस. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ऐप अब भारत में बैन हो सकता है?

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:19 AM IST
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डिजिटल इंडिया में 'अवैध रिश्तों' का खुला खेल! इस डेटिंग ऐप पर NHRC का बड़ा हंटर, क्या अब बंद हो जाएगी सर्विस?

Gleeden App Controversy: क्या कोई मोबाइल ऐप किसी का घर उजाड़ सकती है? यह सवाल इस समय भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है. डिजिटल इंडिया के दौर में जहां हर चीज एक क्लिक पर मौजूद है, वहीं एक मोबाइल ऐप ने नई चुनौती पेश कर दी है. एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग को बढ़ावा देने वाली ऐप Gleeden को लेकर एक ऐसी बहस शुरू हो गई है जिसने सरकार से लेकर मानवाधिकार आयोग तक को एक्शन में ला दिया है. 40 लाख भारतीय यूजर्स वाले Gleeden ऐप पर आरोप है कि यह न केवल शादियां तोड़ सकत है, बल्कि घरेलू हिंसा और सुसाइड जैसे खतरनाक कदम को भी न्यौता दे रहा है.

भारत में तेजी से पैर पसार रहे एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप Gleeden अब कानूनी विवादों के घेरे में आ गया है. करीब 40 लाख भारतीय यूजर्स वाले इस ऐफ पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY को नोटिस जारी कर इस ऐप की वैलिडिटी और इसके कामकाज को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

क्या है पूरा मामला?

Gleeden ऐप को लेकर विवाद शुरू होता है सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन नाम की संस्था की शिकायत से. शिकायत में आरोप लगाया जाता है कि यह ऐप विशेष रूप से विवाहित पुरुषों और महिलाओं को एक्स्ट्रा मैटेरियल रिलेशन बनाने के लिए उकसाताहै. इस शिकायत के बाद ही NHRC के मेंबर प्रियंक कानूनगो ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसको लेकर एक पोस्ट शेयर की.

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जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्राप्त हुई शिकायत के अनुसार यह ऐप एक्स्ट्रा मैटेरियल रिलेशन (Adultery and sexual invitations) के लिए उकसाने के लिए डिजिटल सर्विस को बढ़ा रहा है.

मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है असर

NHRC के नोटिस में इसको लेकर चिंता जाहिर की है कि इस तरह की सीक्रेट रिलेशनशिप्स भारतीय सामाजिक और पारिवारिक ढांचे के लिए खतरनाक हैं. कानूनगो के मुताबिक-

चोरी-छिपे बनाए गए ये रिलेशन सामने आने पर वैवाहिक रिश्तों में दरार, घरेलू हिंसा और यहां तक कि सुसाइड जैसे गंभीर मामलों का भी कारण बन सकते हैं.

आयोग का मानना है कि Gleeden की सर्विस भारत के कल्चर और मान्यताों के विपरीत प्रतीत होती हैं. ऐसे में यह जांचना जरूरी है कि क्या इस प्लेटफॉर्म का संचालन भारतीय कानूनों के तहत अनुमति जायज है या नहीं.

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

सिर्फ सामाजिक ताना-बाना ही नहीं, बल्कि इस ऐप की टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं. शिकायत में मुख्य रूप से इन प्वाइंट्स को लेकर उठाया गया है-

ऐप पर सरकारी नियमों का पालन न करना.

गलत पहचान बताकर लोगों को ठगने की संभावना.

प्लेटफॉर्म के जरिए से महिलाओं की सुरक्षा को खतरा.

क्या इस ऐप पर बच्चों की पहुंच को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हैं?

NHRC का सख्त निर्देश

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए NHRC ने MeitY के सचिव को निर्देश दिया है कि वे इन आरोपों की जांच करें. आयोग ने मंत्रालय से 2 सप्ताह के अन्दर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. इस रिपोर्ट में मंत्रालय को Gleeden की वैलिडिटी, प्राप्त शिकायतों के विवरण, महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय और भविष्य में नियमन के लिए सिफारिशें पेश करनी होंगी.

(ये भी पढ़ेंः मिल गया गर्मी में बिजली बिल कम करने का सीक्रेट! AC, फ्रिज और कूलर ऐसे चलाएंगे तो नही)

Gleeden का भारत में बढ़ता बाजार

चौंकाने वाली बात तो यह है कि Gleeden के भारत में 40 लाख से ज्यादा यूजर्स हो गए हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की भी है. यह ऐप खुद को विवाहित लोगों के लिए बनाया गया पहला डेटिंग प्लेटफॉर्म बताती है. हालांकि, भारत में एडल्ट्री अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है लेकिन फिर भी NHRC का तर्क इसे मानवाधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देख रहा है. अब सबकी नजरें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट पर टिकी हैं. अगर मंत्रालय को इसमें नियमों का पालन होते नहीं दिखेगा तो आने वाले दिनों में भारत में इस ऐप पर पाबंदी या कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः AI का खौफनाक चेहरा: बंद होने के डर से AI ने ढूंढ निकाला बॉस का 'अफेयर', फिर...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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