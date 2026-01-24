बस 5 साल...इंसानों से आगे निकल जाएगा AI! दावोस में Elon Musk ने जताई चिंता, एलियंस पर बोली यह बात

दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI). ऐसे में AI को लेकर टेस्‍ला व स्‍टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्‍क ने एक बार बड़ी चिंता जताई हैं. मस्क ने दावोस में वर्ल्‍ड इकॉनम‍िक फोरम के मंच से AI पर कई भविष्‍यवाण‍ियां की है. मस्क का कहना है कि आने वाले 5 सालों में AI (आर्टिफ‍िशियल इंटेलिजेंस) पूरी तरह से इंसानों से आगे निकल जाएगा. मस्क के अनुसार इस समय टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि यह बदलाव उम्मीद से बहुत पहले देखने को मिल सकता है.

AI मौका और खतरा दोनों है- मस्क

एलन मस्क का कहना है कि अगले 5 साल यानी 2031 तक आर्टिफ‍िशियल इंटेलिजेंस पूरी मानवता से ज्‍यादा स्‍मार्ट हो जाएगा. उन्‍होंने कहा कि इस साल या अगले साल तक हमारे पास ऐसा एआई होगा, जो इंसानों से अधिक स्‍मार्ट होगा. मस्क का कहना है कि मशीनों की सीखने और फैसले लेने की क्षमता अब तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में यह इंसानों के लिए एक तरफ बड़ा अवसर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर खतरा भी हो सकता है. यह पहली बार नहीं है जब मस्‍क ने एआई को लेकर सकारात्‍मक नजरिया दिखाया है. वह इससे पहले भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी राय दे चुके हैं.

दावोस में एलियंस पर भी बोले मस्क

एआई की चर्चा के साथ मस्क ने दावोस में एलियंस पर भी बात की. उन्होंने कहा कि हमारे पास 9 हजार से ज्‍यादा सैटेलाइट हैं और आज तक हमने कभी भी एलियंस स्‍पेसश‍िप की वजह से अपनी दिशा नहीं बदली. उन्‍होंने कहा कि हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जीवन बहुत दुर्लभ है और शायद हम ही यहां अकेले हैं. इसके साथ मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को लेकर भी अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कंपनी का फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के करीब पहुंचने वाली हैं. इसके बाद कारें खुद चल सकती है. इस तकनीक को बड़े बाजारों में जल्द हरी झंडी मिल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो सड़कों पर ड्राइविंग का तरीका बदल सकता है और दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकती है.

ह्यूमनॉइड रोबोट्स जिंदगी बदलने वाले हैं

मस्‍क ने कहा कि हमारी कंपनी हजारों की संख्‍या में रोबोट बना रही है. ये रोबोट्स इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगें. ये रोबोट्स इंसान के सभी काम कर सकते हैं. मस्क ने कहा कि अगर हमारे पास फ्री एआई और फ्री रोबोट‍िक्‍स होगा तो इकॉनमी में बूम होगा. आने वाले समय में रोबोटों की संख्‍या इंसानों से ज्यादा अरबों में होगी. इसी दौरान मस्‍क ने बताया कि उनकी कंपनी का ऑप्‍टि‍मस रोबोट अगले साल के आखिर तक बिक्री के लिए मार्केट में आ जाएगा. वहीं चीनी कंप‍नी यूनिट्री, ह्यूमनॉइड रोबोट बेचने में बहुत आगे चल रहे हैं.

विवाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे

मस्क के कामकाज और उनके बयान लगातार विवाद में बने हुए हैं. उनके एआई स्टार्टअप xAI के चैटबॉट को लेकर कई बार गंभीर सवाल उठ चुके हैं. वहीं स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है. ऐसे में एलन मस्क भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर काफी उत्साह और चिंतित नजर आ रहे हैं. उनकी बातों से यह साफ पता चलता है कि आने वाला दशक इंसान और मशीन के रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है.

