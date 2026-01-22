Meta ने भारत के लिए कर दी बड़ी भविष्यवाणी: यूरोप की नकल नहीं, अपना रास्ता खुद बनाएगा India! गूगल भी हुआ मुरीद

India AI Strategy: दुनियाभर के देशों में जब AI को कंट्रोल करने के लिए कड़े कानूनों पर बहस हो रही है तब भारत ने एक ऐसी राह चुनी है जिसने दिग्गज टेक कंपनियों को भी अपना मुरीद बना लिया है. स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से एक बड़ी गूंज सुनाई दी है, Meta और Google के अधिकारियों ने भारत की AI रणनीति को लेकर तारीफ किए हैं.
India AI Strategy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर वैश्विक बहस के बीच भारत की रणनीति एक बार फिर चर्चा में है. स्विट्जरलैंड में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में Meta के ग्लोबल अफेयर्स हेड जोएल कपलान ने AI को लेकर भारत के रुख की जमकर तारीफ की है. कपलान ने कहा कि भारत सरकार AI इनोवेशन को लेकर बहुत ही जिम्मेदार और विचारशील रवैया अपना रही है. मेटा के अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत यूरोप के सख्त रेगुलेटरी मॉडल की नकल करने के बजाय अपनी जरूरतों और ग्रोथ को ध्यान में रखकर नीतियां तैयार कर रहा है. उनका यह बयान न सिर्फ भारत के टेक फ्यूचर की दिशा को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि AI रेस में भारत किस तरह अलग रास्ता अपना रहा है.
यूरोप नहीं, विकास पर भारत का फोकस
Whatsapp Facebook की मदर कंपनी मेटा के अधिकारी कपलान ने मीडिया से बाचतीत में बताया कि भारत जानबूझकर AI के लिए यूरोपीय मॉडल को नहीं अपना रहा है. इसके बजाय भारत का ध्यान एक ऐसे मॉडल पर है जो विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देता हो. उन्होंने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की नीतियां काफी सोच-समझकर और सलाह-मशविरे के बाद तैयार की जा रही हैं.
कहां निवेश करे भारत?
इस समय भारत में स्टार्टअप को लेकर एक बहस यह है कि क्या भारत को अपना खुद का फाउंडेशनल मॉडल जैसे ChatGPT बनाना चाहिए या एप्लीकेशन लेयर ऐप्स और सर्विस पर ध्यान देना चाहिए. इस पर कपलान ने कहा कि भारत के लिए एप्लीकेशन लेयर में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर होगा. फाउंडेशनल मॉडल बनाने में बहुत बड़े इन्वेस्ट की जररत होती है जो शायद टैक्सपेयर्स के पैसे या कैपिटल का सबसे अच्छा इस्तेमाल न हो.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हासाबिस ने भी कपलान की बात का समर्थन किया और कहा कि भारत को फिलहाल अप्लाइड AI पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मार्केट में पहले से ही पर्याप्त मॉडल मौजूद हैं.
व्हाट्सएप पर आएंगे ऑटोनॉमस एजेंट्स
मेटा के लिए भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है. कपलान ने इसको ले जानकारी दी कि हाल ही में खरीदी गई सिंगापुर की कंपनी Manus जो AI एजेंट बनाती है उसकी टेक्नोलॉजी अब Whatsapp और दूसरी सर्विस में शामिल किया जाएगा. इससे भारत के छोटे व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये AI एजेंट कोडिंग, रिसर्च और डेटा एनालिसिस जैसे काम खुद कर सकेंगे.
