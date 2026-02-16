AI की ये 'डिक्शनरी' आपको बना देगी टेक-गुरु; जानें LLM से लेकर Hallucination तक का असली मतलब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने और काम करने की कोशिश करती हैं. आसान शब्दों में कहें तो यह ऐसी कंप्यूटर प्रणाली है जो भाषा समझ सकती है, तस्वीर पहचान सकती है, फैसले ले सकती है, समस्या सुलझा सकती है और अब तो टेक्स्ट, म्यूजिक और वीडियो भी बना सकती है. AI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेटा से सीखती है. पारंपरिक सॉफ्टवेयर में हर स्थिति के लिए अलग-अलग निर्देश लिखने पड़ते हैं, लेकिन AI सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न पहचानते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं.

Large Language Model (LLM) क्या होता है?

Large Language Model यानी LLM एक खास तरह का AI मॉडल है जिसे बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है. इसमें किताबें, वेबसाइट्स और आर्टिकल्स शामिल होते हैं. इसका काम इंसानों जैसी भाषा को समझना और उसी तरह जवाब देना होता है. LLM चैटबॉट, राइटिंग असिस्टेंट, कोडिंग टूल और सर्च समरी जैसी सेवाओं को पावर देता है. यह अगले शब्द का अनुमान लगाकर जवाब बनाता है. उदाहरण के तौर पर GPT-4o, Claude 4, Gemini 2.5, Llama 4 और DeepSeek-R1 जैसे मॉडल इसी कैटेगरी में आते हैं.

Generative AI क्या है?

Generative AI वह AI है जो नया कंटेंट बना सकता है. यानी अगर आप इसे कोई निर्देश (प्रॉम्प्ट) दें, तो यह टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड या वीडियो तैयार कर सकता है. आज Generative AI रिपोर्ट का सारांश बना सकता है, कोड लिख सकता है, गाने कंपोज कर सकता है, लोगो डिजाइन कर सकता है और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर सकता है. कई कंपनियां मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और कंटेंट क्रिएशन में इसका इस्तेमाल कर रही हैं.

AI Use Case का मतलब क्या है?

Use Case का मतलब है कि किसी तकनीक का असल जिंदगी में कैसे उपयोग हो रहा है. AI के कई यूज केस हैं. बैंकिंग में फ्रॉड पकड़ने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने के लिए, खेती में मिट्टी और मौसम का विश्लेषण करने के लिए और हेल्थकेयर में बीमारी की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है.

Algorithm क्या होता है?

Algorithm यानी नियमों और निर्देशों का एक सेट, जो कंप्यूटर को बताता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है. AI सिस्टम की नींव एल्गोरिद्म पर ही टिकी होती है. बिना एल्गोरिद्म के AI काम नहीं कर सकता.

AI Guardrails क्या हैं?

AI Guardrails ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि AI सुरक्षित और जिम्मेदारी से काम करे. ये सिस्टम को गलत, भेदभावपूर्ण या गैरकानूनी कंटेंट बनाने से रोकते हैं. इसमें कंटेंट फिल्टर, सेफ्टी पॉलिसी और बायस कम करने वाले मैकेनिज्म शामिल हो सकते हैं.

AI Bias क्या है?

AI Bias तब होता है जब AI सिस्टम गलत या पक्षपातपूर्ण नतीजे देता है. ऐसा अक्सर तब होता है जब ट्रेनिंग डेटा संतुलित नहीं होता या उसमें पहले से झुकाव मौजूद होता है. इससे कुछ समूहों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो सकता है.

AI Hallucination क्या होती है?

AI Hallucination तब होती है जब AI बहुत भरोसेमंद अंदाज में ऐसी जानकारी दे देता है जो पूरी तरह गलत या बनाई हुई होती है. जवाब सुनने में सही लगता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है.

Prompt और Token क्या हैं?

Prompt वह निर्देश है जो आप AI को देते हैं. जितना साफ और स्पष्ट प्रॉम्प्ट होगा, उतना बेहतर जवाब मिलने की संभावना रहती है. Token टेक्स्ट की छोटी इकाई होती है, जैसे कोई शब्द या शब्द का हिस्सा. AI मॉडल इन्हीं टोकन के आधार पर सीखता और जवाब तैयार करता है.

क्यों जरूरी है इन शब्दों को समझना?

AI तेजी से दुनिया को बदल रहा है और वैश्विक स्तर पर इस पर चर्चा बढ़ती जा रही है. ऐसे में इन बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातचीत को सही तरीके से समझा जा सके और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में अपडेट रहा जा सके.