Advertisement
trendingNow13111191
Hindi NewsटेकAI की ये डिक्शनरी आपको बना देगी टेक-गुरु; जानें LLM से लेकर Hallucination तक का असली मतलब

AI की ये 'डिक्शनरी' आपको बना देगी टेक-गुरु; जानें LLM से लेकर Hallucination तक का असली मतलब

AI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेटा से सीखती है. पारंपरिक सॉफ्टवेयर में हर स्थिति के लिए अलग-अलग निर्देश लिखने पड़ते हैं, लेकिन AI सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न पहचानते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI की ये 'डिक्शनरी' आपको बना देगी टेक-गुरु; जानें LLM से लेकर Hallucination तक का असली मतलब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने और काम करने की कोशिश करती हैं. आसान शब्दों में कहें तो यह ऐसी कंप्यूटर प्रणाली है जो भाषा समझ सकती है, तस्वीर पहचान सकती है, फैसले ले सकती है, समस्या सुलझा सकती है और अब तो टेक्स्ट, म्यूजिक और वीडियो भी बना सकती है. AI की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेटा से सीखती है. पारंपरिक सॉफ्टवेयर में हर स्थिति के लिए अलग-अलग निर्देश लिखने पड़ते हैं, लेकिन AI सिस्टम बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न पहचानते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं.

Large Language Model (LLM) क्या होता है?
Large Language Model यानी LLM एक खास तरह का AI मॉडल है जिसे बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है. इसमें किताबें, वेबसाइट्स और आर्टिकल्स शामिल होते हैं. इसका काम इंसानों जैसी भाषा को समझना और उसी तरह जवाब देना होता है. LLM चैटबॉट, राइटिंग असिस्टेंट, कोडिंग टूल और सर्च समरी जैसी सेवाओं को पावर देता है. यह अगले शब्द का अनुमान लगाकर जवाब बनाता है. उदाहरण के तौर पर GPT-4o, Claude 4, Gemini 2.5, Llama 4 और DeepSeek-R1 जैसे मॉडल इसी कैटेगरी में आते हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

Generative AI क्या है?
Generative AI वह AI है जो नया कंटेंट बना सकता है. यानी अगर आप इसे कोई निर्देश (प्रॉम्प्ट) दें, तो यह टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड या वीडियो तैयार कर सकता है. आज Generative AI रिपोर्ट का सारांश बना सकता है, कोड लिख सकता है, गाने कंपोज कर सकता है, लोगो डिजाइन कर सकता है और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर सकता है. कई कंपनियां मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और कंटेंट क्रिएशन में इसका इस्तेमाल कर रही हैं.

AI Use Case का मतलब क्या है?
Use Case का मतलब है कि किसी तकनीक का असल जिंदगी में कैसे उपयोग हो रहा है. AI के कई यूज केस हैं. बैंकिंग में फ्रॉड पकड़ने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने के लिए, खेती में मिट्टी और मौसम का विश्लेषण करने के लिए और हेल्थकेयर में बीमारी की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है.

Algorithm क्या होता है?
Algorithm यानी नियमों और निर्देशों का एक सेट, जो कंप्यूटर को बताता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है. AI सिस्टम की नींव एल्गोरिद्म पर ही टिकी होती है. बिना एल्गोरिद्म के AI काम नहीं कर सकता.

AI Guardrails क्या हैं?
AI Guardrails ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि AI सुरक्षित और जिम्मेदारी से काम करे. ये सिस्टम को गलत, भेदभावपूर्ण या गैरकानूनी कंटेंट बनाने से रोकते हैं. इसमें कंटेंट फिल्टर, सेफ्टी पॉलिसी और बायस कम करने वाले मैकेनिज्म शामिल हो सकते हैं.

AI Bias क्या है?
AI Bias तब होता है जब AI सिस्टम गलत या पक्षपातपूर्ण नतीजे देता है. ऐसा अक्सर तब होता है जब ट्रेनिंग डेटा संतुलित नहीं होता या उसमें पहले से झुकाव मौजूद होता है. इससे कुछ समूहों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो सकता है.

AI Hallucination क्या होती है?
AI Hallucination तब होती है जब AI बहुत भरोसेमंद अंदाज में ऐसी जानकारी दे देता है जो पूरी तरह गलत या बनाई हुई होती है. जवाब सुनने में सही लगता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकता है.

Prompt और Token क्या हैं?
Prompt वह निर्देश है जो आप AI को देते हैं. जितना साफ और स्पष्ट प्रॉम्प्ट होगा, उतना बेहतर जवाब मिलने की संभावना रहती है. Token टेक्स्ट की छोटी इकाई होती है, जैसे कोई शब्द या शब्द का हिस्सा. AI मॉडल इन्हीं टोकन के आधार पर सीखता और जवाब तैयार करता है.

क्यों जरूरी है इन शब्दों को समझना?
AI तेजी से दुनिया को बदल रहा है और वैश्विक स्तर पर इस पर चर्चा बढ़ती जा रही है. ऐसे में इन बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातचीत को सही तरीके से समझा जा सके और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में अपडेट रहा जा सके.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AI Glossary 2026Large Language Models explained

Trending news

मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी