ये वाला मास्क कितने का मिलता है? आज संसद में लगाकर पहुंचे नेता जी

Deepender Hooda Respirator Mask: दिल्ली NCR में हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है जहां AQI लगातार बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. बिगड़ती स्थिति का असर संसद के शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिल रहा है जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा विशेष मास्क पहनकर पहुंचे. बढ़ते वायु प्रदूषण पर तुरंत चर्चा की मांग के साथ उनका मास्क लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. नार्मल N95 से ज्यादा इस स्मार्ट मास्क की कीमत और क्या क्या खूबी है आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:20 PM IST
Deepender Hooda Respirator Mask: देश की संसद में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है. जहां पर देशभर के मुद्द पर चर्चा और बहस हो रही है. ऐसे में कांग्रेस के सांसद ने अपने चेहरे पर ऐसा कुछ लगाकर पहुंचे, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. कांग्रेस के सासंद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चेहरे कुछ ऐसा लगाकर पहुंचे कि लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या ये कोई डिवाइस है या मास्क या फिर कुछ और. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में इन दिनों हवा खराब हालत में पहुंच गई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बना रहा. AQI 335 रिकार्ड किया गया. दिल्ली में ये लगातार दूसरा दिन है जब  AQI बेहद खराब रहा. 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली में जहरीली हवा से थोड़ी राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से मंगलवार को वायु गुणवत्ता फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई. ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्पेशल रेस्पिरेटर मास्क चला क पहुंचे, इसके द्वारा उन्होंने वायु प्रदूषण को लेकर अपना विरोध जताया.

आम तौर पर लोग प्रदूषण से बचने के लिए नार्मल मास्क, N95 या 4 लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं. कोविड के समय तो बहुत से लोग वायरस से बचने के लिए कपड़ों या कपड़ों से बने नार्मल मास्क का भी इस्तेमाल किया. लेकिन इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता हुड्डा का मास्क लोगों का ध्यान खींच रहा है, इसे आम तौर पर रेस्पिरेटर मास्क कहते हैं. कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जिस रेस्पिरेटर फेस मास्क का उपयोग किया, वह सामान्यतः N95 या KN95 मानकों वाला मास्क होता है जिसे विशेष रूप से वायु में मौजूद महीन कणों (PM2.5) से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है. 

कीमत भी जान लीजिए
मार्केट में इस तरह के मास्क की कीमत प्रति पीस ₹500 या इससे अधिक भी हो सकती है, जो ब्रांड, क्वालिटी और फिल्टरिंग पॉवर पर निर्भर करती है. फ्लिपकार्ट पर इस तरह के मास्क की कीमत 1500 के आस पास है जिसपर 62% की छूट के बाद ₹574 में मिल रहा है. हालांकि दीपक हुड्डा द्वारा पहने गए विशिष्ट मास्क की सटीक कीमत और ब्रांड की जानकारी उपलब्ध नहीं है.  

यह स्पेशल मास्क किस तरह खास है?

हुड्डा ने जो मास्क पहनकर आज शीतकालीन सत्र में पहुंचे उस तरह के मास्क को फूड-ग्रेड इलास्टिक सिलिकॉन से बनया जाता है जो पहनने में सुरक्षित और आरामदायक होता है. इसका फेस कवर आपकी जरूरत के मुताबिक आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है जिससे पहनने पर बिल्कुल फिट बैठे और कुछ ही मिनटों में महसूस भी न हो.

पूरी तरह एडजस्ट होने वाले स्ट्रैप
इस मास्क के स्ट्रैप ज्यादातर सिर के आकार के लिए परफेक्ट होते हैं. इन मास्क को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पहनने में कसावट और आराम दोनों मिलें. साथ ही इसमें एंटी-फॉग फीचर है जिससे धुंध नहीं जमती और आप साफ-साफ देख पाते हैं.

डबल फिल्ट्रेशन सुरक्षा
इस फेस कवर में डुअल फिल्टर सिस्टम होता है, जो हवा में मौजूद ऑर्गेनिक गैसों, स्मोक, धूल, परागकण और दूसरी हानिकारक कणों को रोकने में सक्षम होता है. यह मास्क उन जगहों के लिए बहुत ही उपयोगी है जहां हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में हो, पेंट, धातु, खेतों में उपयोग होने वाले पदार्थ, या तेज स्मेल होने वाले चीजों का इस्तेमाल हो रहा हो.

