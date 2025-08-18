E-mail डिलीट करो और पानी बचाओ! सरकार की हैरान कर देने वाली चेतावनी, कैसे हो सकता है ये मुमकिन जानें

क्या आपने कभी सुना है कि पुराने E-mail डिलीट करने की वजह से पानी की बचत हो सकती है? सुनने में ही यह बहुत अजीब लगता है. लेकिन इसे मुमकिन बनाया जा रहा है. दरअसल, ब्रिटेन में इन दिनों सूखे की स्थिति और बिगड़ती जा रही है. ऐसे में पर्यावरण अधिकारी पानी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. इसमें वह आम जनता से भी कुछ छोटे-मोटे कदम उठाकर मदद करने का आग्रह भी कर रहे हैं. इसी कदम में एक ऐसा ही सुझाव दिया गया है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है और लोगों को हैरान भी कर रहा है.

अधिकारियों का जनता से आग्रह

इस सुझाव के तहत पर्यावरण अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि वह अपने पुराने ईमेल और जो जरूरी तस्वीरें नहीं हैं उन्हें डिलीट कर पानी बचाने में मदद करें. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? इसका जवाब देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि जो डेटा सेंटर इस कंटेंट को सेव रखता है उस सिस्टम को ठंडा रखना पड़ता है, जिसके लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है. इसलिए अगर डेटा कम होगा तो सिस्टम भी ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा और इसे ठंडा रखने के लिए कम पानी की खपत होगी.

हैरान कर देने वाले हैं आंकड़े

एनवायरनमेंट एजेंसी की डायरेक्टर ऑफ वाटर हेलेन वेकहम का कहना है कि पुराने ईमेल डिलीट करने और नल बंद करने से नदियों और वन्यजीवों का स्वास्थ्य बनाए रखने में भी बहुत मदद मिल सकती है. वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे डेटा सेंटर हर साल 2.5 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ओरेगन में स्थित गूगल के डेटा सेंटर में साल 2021 में 3.5 करोड़ गैलन पानी का इस्तेमाल किया गया. इतनी मात्रा में तो 500 से ज्यादा ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूर भरे जा सकते हैं. AI के आने से फैसिलिटीज की मांग भी बढ़ रही है. ऐसे में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले वक्त में पानी का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ेगा.

पानी की लेवल गिरा

गौरतलब है कि ब्रिटेन में वाटर लेवल 67.7% तक नीचे जा चुका है. ऐसे में अधिकारियों ने जनता से बारिश के पानी को सुरक्षित रखने, नहाने के पानी में कटौती करने, किचन में पानी का कम इस्तेमाल करने और अगर शौचालयों से पानी टपक रहा है तो इसकी मरम्मत कराने जैसे तरीकों से पानी बचाने का आग्रह किया है.