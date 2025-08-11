तुरंत डिलीट करो अपने फोन की ये Apps, सामने आई रिपोर्ट्स ने उड़ा दिए होश
तुरंत डिलीट करो अपने फोन की ये Apps, सामने आई रिपोर्ट्स ने उड़ा दिए होश

हमारे स्मार्टफोन में कई ऐसी Apps मौजूद होती हैं, जिन पर शायद हमने कभी ठीक से ध्यान भी नहीं दिया होता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी भी ऐप्स हैं जो आपका पर्सनल डाटा चोरी कर रही हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:39 PM IST
तुरंत डिलीट करो अपने फोन की ये Apps, सामने आई रिपोर्ट्स ने उड़ा दिए होश

स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनके डिवाइस में कई ऐप्स ऐसे भी मौजूद हैं जो उनकी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं. इन खतरनाक ऐप्स का खुलासा उस वक्त हुआ जब हाल ही में अमेरिका और यूरोप में अश्लील कंटेंट पर बैन लगाया गया है. भारत भी ऐसा फैसला ले चुका है. हालांकि, अश्लील कंटेंट को बैन करने बाद कई लोगों ने इस फैसले को बायपास करने के लिए ऐसे तरीके खोज निकाले जो उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन गए.

बढ़ गया VPN का इस्तेमाल
अश्लील कंटेंट पर बैन के बाद लोगों ने इनका इस्तेमाल करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. वहीं, UK में अश्लील कंटेंट को बैन करने के बाद VPN का इस्तेमाल पहले से 6,000% ज्यादा देखने को मिला. अमेरिकी, भारत और फ्रांस में भी इसी तरह के आंकड़े सामने आए.

Microsoft ने दिखाया ऐसा भविष्य, उड़ गए होश... AI ने पूरी तरह बदल दिया आने वाला कल!

चीन भेजा जा रहा डेटा
एक्सपर्ट्स का मानना है कि Google Play Store और App Store पर इस तरह की फ्री में उपलब्ध इन VPN ऐप्स में प्राइवेसी की गंभीर समस्याएं देखने को मिली है. यहां तक कि कई में तो ऑनरशिप इंफ्रास्ट्रक्टर संदिग्ध है. इसके बाद भी लोगों ने इन्हें डाउनलोड किया है. टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर की रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि लाखों लोग VPN ऐप्स को डाउनलोड कर चुके हैं, जिसके जरिए चोरी-छिपे उनका प्राइवेट डेटा चीनी कंपनियों को भेजा जा रहा है.

ये दो कंपनियां अमेरिकी सरकार को देंगी अपनी 15% कमाई, चीन बना बड़े फैसले की वजह

डाउनलोड होने वाली खतरनाक ऐप्स
-X-VPN
-Ostrich VPN
-VPN Proxy Master
-Turbo VPN
-VPNIFY
-WireVPN
-Now VPN
-Speedy Quark VPN
-Hula VPN
-Pearl VPN

;