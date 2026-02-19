मोदी के सामने दिखा 'एआई कोल्ड वॉर'! AI की दुनिया के 'करण-अर्जुन' ने दिखाया मुक्का, Video में कैद हुआ Awkward Moment

Advertisement
AI Impact Summit 2026 Awkward Moment: ग्रुप फोटो सेशन के समय Sam Altman और Dario Amodei के बीच एक अजीब सा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. दोनों AI दुनिया की बड़ी और प्रतिस्पर्धी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं. फोटो खिंचवाते समय जहां बाकी लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे, वहीं Sam Altman और Dario Amodei कुछ सेकंड के लिए असहज नजर आए.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:37 PM IST
दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit के दौरान एक हल्का-फुल्का लेकिन चर्चित पल देखने को मिला. ग्रुप फोटो सेशन के समय Sam Altman और Dario Amodei के बीच एक अजीब सा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. दोनों AI दुनिया की बड़ी और प्रतिस्पर्धी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं. फोटो खिंचवाते समय जहां बाकी लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे, वहीं Sam Altman और Dario Amodei कुछ सेकंड के लिए असहज नजर आए. आखिर में उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय फिस्ट-बंप यानी मुट्ठी टकराकर पोज दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो
यह छोटा सा पल इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में “AI Cold War” तक कह दिया. कई यूजर्स ने इसे OpenAI और Anthropic के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स आने लगे. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि “AGI कब आएगा? जिस दिन Dario और Sam हाथ मिलाएंगे.” इस तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि टेक दुनिया की छोटी-छोटी बातें भी किस तरह चर्चा का विषय बन जाती हैं.

 

बड़े टेक लीडर्स रहे मंच पर मौजूद

इस हाई-प्रोफाइल ग्रुप फोटो में भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi बीच में खड़े थे. उनके साथ दुनिया के कई बड़े टेक लीडर्स मौजूद थे. इनमें Sundar Pichai, Alexandr Wang और अन्य वैश्विक AI विशेषज्ञ शामिल थे. यह तस्वीर अपने आप में AI जगत के बड़े नामों को एक मंच पर दिखाने वाली थी. हालांकि कार्यक्रम का मकसद AI पर गंभीर चर्चा करना था, लेकिन यह हल्का-फुल्का पल भी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा.

OpenAI और Anthropic का कॉम्पिटीशन
Sam Altman और Dario Amodei की कंपनियां AI रिसर्च और बड़े भाषा मॉडल्स के क्षेत्र में सीधी प्रतिस्पर्धा में हैं. दोनों ही कंपनियां आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI की दिशा में काम कर रही हैं. इसी कारण से उनका यह फिस्ट-बंप मोमेंट लोगों को और दिलचस्प लगा. हालांकि यह एक साधारण फोटो पोज हो सकता है, लेकिन इंटरनेट ने इसे “AI राइवलरी” के नजरिए से देखना शुरू कर दिया.

भारत में हुआ बड़ा AI आयोजन
यह पांच दिवसीय कार्यक्रम India AI Impact Summit 2026 के तहत 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित किया गया. इस समिट में 500 से ज्यादा वैश्विक AI लीडर्स, 150 से अधिक शिक्षाविद और शोधकर्ता, तथा 400 से ज्यादा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए. इस आयोजन का मकसद AI के जरिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढना और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है.

एक फोटो, कई मायने
हालांकि Sam Altman और Dario Amodei का वह पल सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उसने दिखा दिया कि AI की दुनिया में प्रतिस्पर्धा कितनी तेज है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

