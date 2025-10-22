दिल्ली का AQI फिर से 350 पार! जानिए कैसे चेक करें अपने इलाके की रियल-टाइम एयर क्वालिटी

दीवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. दिल्ली का AQI (Air Quality Index) 350 के पार चला गया है, जो “Severe” यानी गंभीर श्रेणी में आता है. कई इलाकों में हवा में इतना प्रदूषण है कि मॉनिटरिंग स्टेशन्स ने “Very Poor” से लेकर “Hazardous” लेवल तक दर्ज किया है. इसका मतलब है कि हवा में मौजूद बारीक धूलकण (PM2.5 और PM10) फेफड़ों के अंदर तक जा सकते हैं और सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

स्वास्थ्य पर असर: सिर्फ बीमार नहीं, स्वस्थ लोग भी हो रहे प्रभावित

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस स्तर का प्रदूषण सिर्फ अस्थमा या दिल के मरीजों के लिए नहीं, बल्कि सामान्य लोगों में भी सिरदर्द, आंखों में जलन, और सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है. कम विजिबिलिटी, बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग के कारण अब रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे स्कूल जाना, बाहर एक्सरसाइज करना या ऑफिस ट्रैवल करना भी सावधानी से करना चाहिए. ऐसे में अपने इलाके की रियल-टाइम एयर क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी हो गया है.

अपने इलाके की एयर क्वालिटी ऐसे चेक करें (Google App से)

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके की हवा कितनी खराब है, तो Google ऐप से इसे चेक करना बहुत आसान है. बस नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें-

Add Zee News as a Preferred Source

जरूरी बातें

• आपके फोन में इंटरनेट ऑन होना चाहिए.

• Google App इंस्टॉल होनी चाहिए.

• लोकेशन परमीशन ऑन रखें ताकि ऐप आपके आस-पास की AQI ऑटोमैटिकली दिखा सके.

Google App से AQI चेक करने का तरीका

Step 1: अपने Android या iPhone पर Google App खोलें.

Step 2: सर्च बार में टाइप करें – “AQI near me”, “Air Quality”, या “Air Quality in Delhi”.

Step 3: कुछ सेकंड में रिजल्ट पेज के ऊपर एक AQI कार्ड दिखाई देगा.

Step 4: उस कार्ड पर दिख रहा न्यूमेरिक AQI नंबर, कलर कोड और हेल्थ लेबल देखें.

Step 5: नीचे स्क्रॉल करें- यहां आपको PM2.5 / PM10 के आंकड़े और छोटी-सी हेल्थ गाइडेंस भी मिलेगी.

Google Assistant से वॉइस कमांड द्वारा चेक करें

अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो Google Assistant से पूछें- “Hey Google, what’s the air quality in Delhi?” असिस्टेंट आपको AQI की जानकारी आवाज में पढ़कर बताएगा और साथ ही स्क्रीन पर भी दिखाएगा.

ध्यान रखने वाली बातें

• Google App का AQI कार्ड लगातार अपडेट होता रहता है और यह सरकारी व एनवायरनमेंटल एजेंसी डेटा पर आधारित होता है.

• अगर आपकी लोकेशन बंद है, तो ऐप सिर्फ सिटी लेवल का अनुमान दिखाएगा, न कि आपके एरिया का एक्सैक्ट AQI.

• आप किसी भी देश या शहर का AQI देख सकते हैं- बस उसका नाम सर्च बार में टाइप करें.

क्यों जरूरी है AQI चेक करना

दिल्ली और NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच यह जानना बेहद अहम है कि आप किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं. रोजमर्रा के फैसले जैसे सुबह वॉक पर जाना या बच्चों को बाहर खेलने देना, अब AQI पर निर्भर करते हैं. Google App की मदद से आप मिनटों में यह जानकारी पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं.