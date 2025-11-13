Advertisement
क्या है Session App? जिससे आतंकी उमर लेता था तुर्की में बैठे अपने 'आका' से हुकुम, जानिए कैसे करता है काम

जांच एजेंसियों ने बताया कि उमर नबी का संपर्क तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे अपने हैंडलरUKasa’ (जो संभवतः उसका कोड नेम था) से बना रहता था. इसके लिए वह सेशन ऐप का इस्तेमाल करता था

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:59 PM IST
क्या है Session App? जिससे आतंकी उमर लेता था तुर्की में बैठे अपने 'आका' से हुकुम, जानिए कैसे करता है काम

Delhi Car Blast, Session App: दिल्ली के लाल किले के सामने 10 नवंबर की शाम हुआ भयानक विस्फोट देश को झकझोर देने वाला था. इस धमाके में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जांच एजेंसियों के अनुसार, यह हमला एक ह्यूंडई i20 कार से किया गया था, जिसमें आतंकी डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद मौजूद था. इस केस की जांच में एक ऐसे ऐप का नाम सामने आया है, जिसने जांचकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है- सेशन ऐप (Session App).

सेशन ऐप क्या है और क्यों चर्चा में है?
जांच एजेंसियों ने बताया कि उमर नबी का संपर्क तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे अपने हैंडलर ‘UKasa’ (जो संभवतः उसका कोड नेम था) से बना रहता था. इसके लिए वह सेशन ऐप का इस्तेमाल करता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च 2022 में कुछ भारतीय नागरिक अंकारा भी गए थे, जिससे जांच एजेंसियां अब उन लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं.

जब इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च किया गया, तो Google Play Store पर Session – Private Messenger नाम से एक ऐप दिखाई दिया. इसके विवरण में बताया गया है कि यह एक नए तरह का प्राइवेट चैटिंग प्लेटफॉर्म है, जो यूज़र्स की पूरी गोपनीयता बनाए रखता है.

कैसे काम करता है सेशन ऐप?
सेशन ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर (Central Server) नहीं होता. यानी आपके चैट डेटा को कोई एक कंपनी अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करती. यह ऐप एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है, जिससे यूज़र की लोकेशन, IP एड्रेस और चैट हिस्ट्री ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

कंपनी का दावा है कि यह ऐप डेटा न तो बेचता है, न ही लीक करता है. इसलिए अगर कोई सेशन ऐप पर बातचीत करता है, तो उसकी चैट्स किसी भी सरकारी एजेंसी या सर्वर पर नहीं पहुंच पातीं. यही कारण है कि इसे ‘ट्रैक-प्रूफ ऐप’ भी कहा जा रहा है.

नंबर और ईमेल की जरूरत नहीं
सेशन ऐप की एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए ना मोबाइल नंबर चाहिए, ना ईमेल आईडी. यूज़र को बस एक यूनीक ID मिलती है, जिससे वे किसी भी दूसरे व्यक्ति से चैट कर सकते हैं. यानी अगर कोई इस ऐप से बात करता है, तो उसकी पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता. इसी वजह से यह ऐप उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं- चाहे वह एक्टिविस्ट हों या साइबर अपराधी.

DNA टेस्ट से खुला आतंकी का राज
लाल किले के पास हुए धमाके में जो कार इस्तेमाल हुई थी, उसमें बैठे ड्राइवर के शरीर के टुकड़े बुरी तरह बिखर गए थे. इस वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था. लेकिन DNA टेस्ट के बाद यह साफ हो गया कि कार में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद ही था. उसके DNA का सैंपल उसकी मां के सैंपल से 100 प्रतिशत मैच हुआ. इस खुलासे के बाद एजेंसियों को पूरा यकीन है कि धमाके की साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची गई थी और इसमें हाई-टेक टूल्स जैसे सेशन ऐप का इस्तेमाल हुआ.

क्या है ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’?
यह मामला सिर्फ एक आतंकी हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ कहा जा रहा है. इस शब्द का मतलब है- ऐसे लोग जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर या प्रोफेशनल्स, लेकिन गुपचुप तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं. डॉ. उमर मोहम्मद इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि वह पढ़ा-लिखा डॉक्टर था लेकिन उसने अपनी शिक्षा और पहचान का गलत इस्तेमाल किया.

