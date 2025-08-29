दलालों का काम खत्म, अब WhatsApp से बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस! फटाफट जानिए कैसे
Hindi Newsटेक

दलालों का काम खत्म, अब WhatsApp से बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस! फटाफट जानिए कैसे

सरकार ‘WhatsApp Governance’ नाम की नई सर्विस लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत नागरिक सीधे व्हाट्सऐप के जरिए जरूरी सर्टिफिकेट और सरकारी दस्तावेज हासिल कर सकेंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:07 AM IST
दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू करने जा रही है. अब लोगों को सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने, लंबी लाइन में खड़े होने या दलालों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, सरकार ‘WhatsApp Governance’ नाम की नई सर्विस लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत नागरिक सीधे व्हाट्सऐप के जरिए जरूरी सर्टिफिकेट और सरकारी दस्तावेज हासिल कर सकेंगे.

अब घर बैठे मिलेंगी ये सेवाएं
इस नई सुविधा के जरिए नागरिक आसानी से कई तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. इसमें शामिल हैं:
• मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन
• कास्ट (जाति) सर्टिफिकेट
• बर्थ सर्टिफिकेट
• ड्राइविंग लाइसेंस
• और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस पहल के बाद लोगों को न तो अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने होंगे और न ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे. यानी अब घर बैठे सिर्फ व्हाट्सऐप से काम हो जाएगा.

WhatsApp Governance कैसे करेगा काम?
सरकार इस सर्विस के लिए AI-पावर्ड चैटबॉट तैयार कर रही है. यह चैटबॉट फिलहाल हिन्दी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा. यह न सिर्फ आवेदन करने में मदद करेगा बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफाई करने और डाउनलोड करने का विकल्प भी देगा.

लोगों को सिर्फ व्हाट्सऐप पर दिए गए नंबर पर ‘Hi’ मैसेज करना होगा. इसके बाद चैटबॉट एक फॉर्म भेजेगा, जिसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इसी के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होगा और नागरिक सीधे व्हाट्सऐप से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे.

शुरुआत में कितनी सेवाएं होंगी उपलब्ध?
सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में लगभग 25-30 सेवाओं को WhatsApp Governance में शामिल किया जाएगा. धीरे-धीरे और विभागों को भी जोड़ा जाएगा. साथ ही, यह प्लेटफॉर्म दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी जुड़ा होगा ताकि सारी सेवाएं एक साथ बेहतर समन्वय के साथ काम कर सकें.

जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए क्या?
दिल्ली सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखा है, जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है. इसके लिए हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) बनाए जाएंगे. यहां नागरिक सिर्फ 50 रुपये फीस देकर ये सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे.

दिल्ली की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल दिल्ली की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. इसका मकसद है – 24x7 एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस.
इस कदम के बाद सरकार की पहले की ‘डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम’ को बंद किया जा सकता है.

FAQs

Q1. WhatsApp Governance क्या है?
यह दिल्ली सरकार की नई सर्विस है जिसमें नागरिक व्हाट्सऐप के जरिए सर्टिफिकेट और सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे.

Q2. शुरुआत में कौन सी सेवाएं मिलेंगी?
शुरुआत में 25-30 सेवाएं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट और बर्थ सर्टिफिकेट आदि.

Q3. इस सर्विस का इस्तेमाल कैसे होगा?
नागरिक व्हाट्सऐप नंबर पर ‘Hi’ भेजेंगे, फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे. वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट व्हाट्सऐप पर मिल जाएगा.

Q4. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे क्या करें?
इसके लिए हर जिले में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) बनाए जाएंगे, जहां लोग 50 रुपये देकर सेवाएं ले सकेंगे.

Q5. यह स्कीम किसे रिप्लेस करेगी?
यह नई सुविधा पहले की ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ स्कीम की जगह ले सकती है.

