AI Impact Summit: दिल्ली के होटलों में 'AI' का ऐसा तूफान, जितने में घर आ जाए उतने में मिल रही है सिर्फ एक रात की नींद!

India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में होने जा रहे बड़े AI Impact Summit ने राजधानी के होटल इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मचा दी है. दुनिया की नजरें इस समय दिल्ली पर टिकी हैं क्योंकि Google के सीईओ सुंदर पिचाई और OpenAI के सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े टेक लीडर्स इस इवेंट में शामिल होने वाले हैं. जैसे-जैसे समिट की तारीख नजदीक आ रही है, होटल के रूम्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं.
30 लाख रुपये तक पहुंचा एक रात का किराया
दिल्ली के फाइव-स्टार और लग्जरी होटलों ने रूम रेट्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी है. ताज पैलेस होटल का ‘गार्डन लग्जरी सुइट’ समिट के दौरान करीब 27.55 लाख रुपये प्रति रात में मिल रहा है. टैक्स जोड़ने के बाद यह कीमत लगभग 32 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. हैरानी की बात यह है कि यही कमरा कुछ दिन पहले सिर्फ 2 लाख रुपये में उपलब्ध था. यानी समिट के दौरान कीमत करीब 1500 प्रतिशत तक बढ़ गई है.
बाकी होटलों में भी मचा बुकिंग का क्रेज
सिर्फ ताज ही नहीं, बल्कि Andaz Delhi जैसे होटलों में भी सिग्नेचर सुइट की कीमत करीब 3.86 लाख रुपये तक पहुंच गई है. होटल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बढ़ोतरी पूरी तरह डिमांड पर आधारित है क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान, पॉलिसी मेकर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं. जनवरी और फरवरी की शुरुआत की तुलना में रेट्स 2-3 गुना ज्यादा हो चुके हैं.
कई होटल पहले से ही फुल
दिल्ली के कई बड़े होटल लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं. द ललित होटल में 19 और 20 फरवरी के लिए रूम मिलना मुश्किल हो गया है. जयपी वसंत कॉन्टिनेंटल में ऑक्यूपेंसी 95 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. यानी आखिरी समय में रूम बुक करना लगभग नामुमकिन हो सकता है.
मेहमानों के लिए खास इंतजाम
होटल्स सिर्फ रूम ही नहीं, बल्कि स्पेशल सर्विस भी दे रहे हैं. कुछ जगहों पर पर्सनलाइज्ड चेक-इन, खास वेलकम पैकेज, नेटवर्किंग इवेंट्स और बिजनेस सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. विदेशी मेहमानों को लोकल ट्रांसपोर्ट और सिटी टूर की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनका स्टे आरामदायक रहे.
ऑनलाइन सर्च में भी जबरदस्त उछाल
ट्रैवल प्लेटफॉर्म ixigo के मुताबिक, दिल्ली के होटलों के लिए सर्च 6 गुना तक बढ़ चुकी है. कई फाइव-स्टार होटल पहले ही फुल हैं और जहां रूम बचा है, वहां एक रात का किराया 70 हजार से 1 लाख रुपये तक जा रहा है. यह दिखाता है कि AI समिट ने शहर की डिमांड को कितनी तेजी से बढ़ा दिया है.
दिल्ली बन रही ग्लोबल टेक हब
इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के 35 हजार से अधिक डेलीगेट्स के शामिल होने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे बड़े इवेंट्स से दिल्ली की पहचान एक ग्लोबल टेक और कॉन्फ्रेंस हब के रूप में मजबूत हो रही है. इससे होटल इंडस्ट्री को सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक फायदा मिलने वाला है.