बढ़ने दो किराया... आप Delhi Metro का सफर करें Free में! फटाफट जानिए लीजिए तरीका

How to Get Free Delhi Metro Tickets: दिल्ली मेट्रो से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. सोमवार से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है. अब मेट्रो का सबसे कम किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है. वहीं लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अब 64 रुपये तक खर्च करने होंगे. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराया 5 रुपये तक बढ़ा दिया गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस किराए की बढ़ोतरी की आलोचना कर रहे हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान तरीकों को अपनाकर कम किराए में ही सफर कर सकते हैं, और यहां तक कि एक बार बिल्कुल फ्री में मेट्रो का सफर भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे....

Rapido करवा रहा मुफ्त सफर

अगर आप एक बार के लिए बिल्कुल फ्री में मेट्रो का टिकट चाहते हैं तो Rapido ऐप आपकी मदद करेगा.

• सबसे पहले अपने फोन में Rapido ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करें.

• इसके बाद ऐप में Book Metro Ticket का ऑप्शन मिलेगा.

• यहां आपको दो मेट्रो स्टेशन चुनने होंगे – जहां से आप चढ़ेंगे और जहां उतरेंगे.

• स्टेशन चुनने के बाद अपने आप METRO कूपन अप्लाई हो जाएगा.

• इसके बाद आपके टिकट का किराया 0 रुपये हो जाएगा.

इस तरह Rapido की मदद से आप बिना पैसे दिए मेट्रो का सफर कर सकते हैं.

Uber दे रहा डिस्काउंट

Rapido की तरह ही Uber भी मेट्रो टिकट की बुकिंग करवा रहा है. हाल ही में Uber ने भी कुछ समय के लिए फ्री टिकट ऑफर दिया था, लेकिन वह ऑफर खत्म हो चुका है. अब Uber से टिकट बुक करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है.

• इसके लिए Uber ऐप खोलकर मेट्रो टिकट बुक करनी होगी.

• बुकिंग के समय 10% का डिस्काउंट अपने आप अप्लाई हो जाएगा.

• हालांकि यह छूट ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये तक की होगी.

इसका मतलब है कि किराए में हुई 1 से 4 रुपये की बढ़ोतरी को आप इस डिस्काउंट से आसानी से कवर कर सकते हैं.

WhatsApp से भी टिकट बुक करें

DMRC अब अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर टिकट बुकिंग की सुविधा दे रहा है. अब आप WhatsApp के जरिए भी मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं.

• इसके लिए 9650855800 नंबर पर WhatsApp मैसेज करना होगा.

• मैसेज करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे.

• अपनी यात्रा के अनुसार ऑप्शन चुनकर आसानी से टिकट बुक हो जाएगी.

• टिकट आपको QR Code के रूप में मिलेगी.

• इस QR Code को मेट्रो गेट पर स्कैन करके आप प्रवेश कर सकते हैं.

क्यों बढ़ा मेट्रो का किराया?

DMRC का कहना है कि मेट्रो संचालन की लागत लगातार बढ़ रही है. बिजली, रखरखाव और अन्य खर्चों की वजह से टिकट प्राइस बढ़ाना जरूरी हो गया है. हालांकि आम लोग मानते हैं कि यह बढ़ोतरी उनकी जेब पर बोझ डाल रही है.

FAQs

Q1: दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया कितना है?

Ans: अब न्यूनतम किराया 11 रुपये कर दिया गया है.

Q2: फ्री टिकट कैसे मिल सकती है?

Ans: Rapido ऐप से मेट्रो टिकट बुक करने पर METRO कूपन लगने से किराया 0 रुपये हो जाएगा.

Q3: Uber से मेट्रो टिकट पर कितनी छूट मिलती है?

Ans: Uber से टिकट बुक करने पर 10% डिस्काउंट मिलता है, अधिकतम 10 रुपये तक.

Q4: WhatsApp से मेट्रो टिकट कैसे मिलेगी?

Ans: 9650855800 पर मैसेज करके आप QR Code टिकट प्राप्त कर सकते हैं.