ठंड जाते-जाते बम बना गीजर! बंद बाथरूम में मच गई चीख-पुखार, आपने भी किया ये काम तो 100% होगा हादसा

Geyser Safety Tips: राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले सज्जादानशीन सैयद तहमीद निजामी की बाथरूम में गीजर फटने से लगी आग के कारण मौत हो गई. यह हादसा इतना अचानक और भयानक था कि बचाव का मौका तक नहीं मिला. इसके बाद लोगों ने एक बार फिर गीजर की सेफ्टी को लेकर चिंता व्यक्त की. यह घटना हम सबके लिए सबक हैं कि कैसे कोई गैजेट जरा सी लापरवाही पर 'बम' बन सकता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:26 AM IST
Geyser Safety Tips: सर्दियों के मौसम में गीजर हर घर की जरूरत बन जाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे खतरनाक भी बना सकती है. लेकिन इससे इसका एक उदाहर अभी हाल में राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से सामने आया है. जहां औलिया दरगाह के सज्जादानशीं ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामी की वाशरूम में नहाने के दौरान इलेक्ट्रिक गीजर फटने से मौत हो गई. इस घटना के बाद गीजर के सेफ्टी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. अब एक बार फिर लोग गीजर की सेफ्टी और उसके यूज के बीच में फंस गए हैं. हम यहां आपको कुछ ऐसे डिटेल्स दे रहे हैं, जिनकी मदद से आप गीजर से होने वाली किसी भी अनहोनी से समय रहते खुद को बचा सकते हैं. 

क्या अचानक फटते है गीजर?
आपके मन में यह सवाल तो होगा ही कि क्या गीजर अचानक फटता है. इसका जवाब है नहीं, गीजर अचानक ही ब्लास्ट नहीं होता. इसके पहले वह कई इशारे देता है, जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका गीजर कब खतरे का संकेत देने लगता है? आइए, टेक एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझते हैं गीजर फटने के पीछे की साइंस और उससे बचने का तरीका.

गीजर अचानक क्यों बन जाता है खतरा?
इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर पानी को गर्म करने के लिए हीटिंग सिस्टम लगा होता है. जब गीजर की समय पर सर्विस नहीं होती या उसके अंदर जंग और गंदगी जम जाती है. तब उसके अंदर पानी का दबाव बढ़ने लगता है. अगर ऑटो कट या थर्मोस्टेट ठीक से काम न करे, तो पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और टैंक के फटने का खतरा बन जाता है. 

गीजर क्यों होता है ब्लास्ट?
अगर आपके गीजर में कोई बड़ी खतरा है, तो उसको इन साइन से आप पहले ही पहचान सकते हैं. 
1. पानी का जरूरत से ज्यादा गर्म होना- अगर अगर आपके गीजर से आने वाला पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहा है और नल खोलते ही हाथ जलने लग जाता है. तो यह खतरे का पहला संकेत हो सकता है. इसका मतलब है कि गीजर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा. ऐसे समय में आप तुरंत गीजर बंद कर दें.

2. गीजर से अजीब आवाजें आना- अगर आपके गीजर में ऑन करते ही अंदर से कड़कड़ाने या सीटी जैसी आवाज आने लगे, तो समझ जाए अंदर जमा स्केल जमा हो गया है. यह आपके लिए खतरे की घंटी है. ऐसी हालत में गीजर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी शेफ नहीं है. 

3. भाप, बुलबुले और टपकता पानी- अगर आपके नल से पानी के साथ भाप निकलना या बुलबुले दिखना शुरु हो जाए, तो समझ ले कि अंदर प्रेशर बढ़ रहा है. कई बार लोग इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसके साथ गीजर से पानी टपकना या पाइप के पास लीकेज होना भी संकेत है कि आपके गीजर का टैंक कमजोर हो चुका है. 

4. नल से कम पानी आना- अगर गर्म पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि पाइप में ब्लॉकेज है. कई बार यह भी गीजर फटने की वजह बन जाता है.

5. गीजर का बार-बार ऑटो-कट न होना- अगर अपके गीजर की इंडिकेटर लाइट काफी देर तक बंद नहीं हो रही है, तो तुरंत स्विच ऑफ कर दें. यह भी बड़े खतरे का साइन है. 

गीजर को शेफ रखने के आसान तरीके
गीजर को सेफ रखने के लिए सबसे जरूरी है उसकी आप समय से सर्विस जरूर कराते रहें. साल में कम से कम एक बार किसी अच्छे मैकेनिक से गीजर की जांच जरूर कराएं. इससे अंदर जमा जंग और गंदगी साफ हो जाती है. इसके अलावा गीजर में सेफ्टी वाल्व और ऑटो कट सिस्टम का सही तरह से काम करना बहुत जरूरी है.

इस्तेमाल में भी रखें सावधानी
1. गीजर को लंबे समय तक लगातार चालू न रखें. 
2. पानी गर्म हो जाने के बाद उसे बंद कर दें. 
3. बाथरूम में गीजर चालू करके नहाने से बचें.
4. बच्चों को अकेले गीजर इस्तेमाल न करने दें.
5. अगर आपने बाथरूम में गीजर लगवाया है तो एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं.

