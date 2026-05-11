कैसे बनता है आपका 'ब्रांडेड' फोन? दिल्ली पुलिस ने दिखाया नकली फैक्ट्री के अंदर का मंजर, देखें Video

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में नकली मोबाइल प्रोडक्ट्स के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने OPPO, OnePlus और Realme जैसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स के नाम पर चल रहे नकली कारोबार का खुलासा किया. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और करोल बाग व मोती नगर में कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मार्केट में सस्ते दामों पर मिलने वाले मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं. पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से नकली ब्रांडिंग और पैकेजिंग के जरिए लोगों को धोखा दे रहे थे.

Karol Bagh में चल रहा था नकली ब्रांडिंग का खेल

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने करोल बाग के रेगरपुरा इलाके में मौजूद दो गोदामों को सील कर दिया. यहां पर नकली OPPO, OnePlus और Realme प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और लेबलिंग की जा रही थी. पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे. जांच अधिकारियों के अनुसार इन नकली प्रोडक्ट्स को इस तरह तैयार किया जाता था कि आम ग्राहक असली और नकली में फर्क ही नहीं कर सके. इसके बाद इन्हें बाजार में कम कीमत पर बेच दिया जाता था.

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#WATCH | Delhi | In a major crackdown and search-cum-seizure operation, a huge quantity of counterfeit products of OPPO, OnePlus and Realme brands was recovered. Two godowns located in Regharpura, Karol Bagh, where these fake products were being packaged and branded, were sealed.… pic.twitter.com/P5FYwtPrwj — ANI (@ANI) May 10, 2026

Moti Nagar की फैक्ट्री में बन रहे थे फेक बॉक्स

पुलिस ने मोती नगर स्थित एक फैक्ट्री को भी सील किया है. यह फैक्ट्री नकली मोबाइल प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग बॉक्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. यहां पर कई मशीनों की मदद से ब्रांडेड कंपनियों जैसे दिखने वाले डिब्बे और स्टिकर्स बनाए जा रहे थे. दिल्ली पुलिस ने बताया कि रेड के दौरान कुल आठ मशीनें जब्त की गईं. इन मशीनों का इस्तेमाल फेक पैकेजिंग और ब्रांडिंग मटेरियल तैयार करने के लिए किया जा रहा था. पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क काफी बड़े स्तर पर काम कर रहा था और दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी सप्लाई की जा सकती थी.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग नकली मोबाइल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर उन्हें बाजार में असली ब्रांड के नाम पर बेच रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के पास से कई नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान और ब्रांडिंग मटेरियल भी बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था.

ग्राहकों के लिए चेतावनी

इस मामले के सामने आने के बाद ग्राहकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है. कई बार ऑनलाइन या लोकल मार्केट में बेहद सस्ते दामों पर मिलने वाले मोबाइल एक्सेसरीज नकली हो सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स न सिर्फ जल्दी खराब होते हैं बल्कि स्मार्टफोन की बैटरी और हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हमेशा अधिकृत स्टोर या भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही मोबाइल एक्सेसरीज खरीदनी चाहिए. साथ ही पैकेजिंग, बिल और वारंटी जैसी चीजों को ध्यान से जांचना जरूरी है.

जांच अभी जारी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि नकली इलेक्ट्रॉनिक्स और फेक ब्रांडिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.