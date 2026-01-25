Advertisement
X-Ray जैसी पावर और सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग! इस बार परेड में तैनात हो रहा है ये 'अदृश्य' शिकारी, जानें क्या है माजरा!

Republic Day 2026 Security: Republic Day 2026 यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इस बार और भी ज्यादा हाई-टेक नजर आ रही है. परेड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब दिल्ली पुलिस AI वाले स्मार्ट ग्लासेस पहनकर तैनात होगी. ये चश्मे किसी भी शख्स के चेहरे को देखते ही उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान तुरंत कर सकते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:14 AM IST
Republic Day 2026 Security: देशभर में गणतंत्र दिवस की धूम है. राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. इस बार सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हाई-टेक निगरानी सिस्टम का भी सहारा लिया जा रहा है. जिसके तहत अब राजधानी की सड़कों पर पुलिसकर्मी नार्मल चश्मा नहीं बल्कि AI से लैस स्मार्ट ग्लासेस (Smart Glasses) पहनकर तैनात होंगे, जो किसी भी शख्स के चेहरे को देखते ही उसकी पूरी आपराधिक कुंडली निकाल कर रख सकेंगे. यानी दिल्ली में अब अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा क्योंकि पुलिस की नजर में आते ही पहचान उजागर हो जाएगी.

क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे करती है काम?

भारतीय कंपनी द्वारा तैयार किया गया ये चश्मे फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (FRS) और थर्मल इमेजिंग से लैस हैं. ये सीधे पुलिस के उस डेटाबेस से कनेक्ट किया गया है जिसमें अपराधियों और निगरानी में रखे गए लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा गया है. जब पुलिस अधिकारी इन चश्मों को पहनकर भीड़ की तरफ देखेंगे तो यह सिस्टम मोबाइल ऐप के जरिए चेहरों को स्कैन करेगा. अगर सामने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो स्क्रीन पर तुरंत रेड अलर्ट मिलेगा, वही अगर स्क्रीन पर ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है तो इसका मतलब होगा कि शख्स का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं मौजूद है. सबसे खास बात यह है कि AI इतना एडवांस है कि सालों पुरानी फोटो होने या हुलिया बदलने के बाद भी अपराधी को आसानी से पहचान हो सकती है.

हथियारों का भी चलेगा पता
इन स्मार्ट ग्लासेस की एक बहुत ही कमाल की बात है इसकी थर्मल इमेजिंग पॉवर. इसकी मदद से पुलिस अधिकारी भीड़ में छिपे हुए धातु के हथियारों या संदिग्ध वस्तुओं को भी पता लगा सकेंगे. इससे मैन्युअल चेकिंग की जरूरत कम होगी और लोगों की आवाजाही में भी समस्या नहीं आएगी.

सुरक्षा का नया सुरक्षा घेरा
एडिशनल पुलिस कमिश्नर माहला के मुताबिक ये चश्मे सीधे फील्ड अधिकारियों के मोबाइल से कनेक्टेड रहेंगे. इससे मौके पर ही वेरिफिकेशन और तुरंत एक्शन लेना काफी आसान हो जाएगा. हालांकि विभाग ने सेफ्टी रीजन से इनकी संख्या और कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड और आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में अधिकारी इन चश्मों के साथ तैनात रहेंगे.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Republic Day 2026 SecuritySmart Glasses for Police

