Google Maps अब बताएगा Delhi के सबसे खतरनाक रोड! अगली बार निकलने से पहले देख लो
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब गूगल मैप्स के साथ मिलकर उन इलाकों को चिन्हित करने जा रही है, जहां बार-बार सड़क हादसे होते हैं. अब इन जगहों की जानकारी आपको गूगल मैप्स पर रियल-टाइम अलर्ट के रूप में मिलेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:52 AM IST
Google Maps Delhi-NCR: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब गूगल मैप्स के साथ मिलकर राजधानी के उन इलाकों को चिन्हित करने जा रही है, जहां बार-बार सड़क हादसे होते हैं. इन्हें “ब्लैक स्पॉट” कहा जाता है और अब इन जगहों की जानकारी आपको गूगल मैप्स पर रियल-टाइम अलर्ट के रूप में मिलेगी. इसका मकसद है कि ड्राइवर पहले से सावधान हो जाएं और हादसों की संभावना कम हो सके.

ब्लैक स्पॉट क्या होते हैं?
ट्रैफिक हेडक्वार्टर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, शिव केशरी सिंह ने बताया कि ब्लैक स्पॉट का मतलब है किसी सड़क का वह मिडपॉइंट, जिसके 500 मीटर के दायरे में कई बार हादसे हो चुके हों. अगर किसी खास हिस्से पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में दर्ज किया जाता है.

फीचर कब आएगा?
अधिकारियों के अनुसार, अगर यह फीचर 2025 में लॉन्च होता है, तो शुरुआत में 2024 की फाइनल ब्लैक स्पॉट लिस्ट को गूगल मैप्स में डाला जाएगा. हर साल के अंत में नई लिस्ट तैयार होगी और डेटा को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा.

क्यों हो रही है ये साझेदारी?
इस फीचर के जरिए गूगल मैप्स नेविगेशन के दौरान आपको एक्सीडेंट-प्रोन लोकेशन पर अलर्ट दिखाएगा. इससे ड्राइवर सतर्क रहेंगे, स्पीड कम करेंगे और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाएंगे. ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यह तकनीक हादसों के मामलों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

हादसे कैसे कम होंगे?
अधिकारियों का मानना है कि रियल-टाइम अलर्ट ड्राइवर को पहले से खतरे के बारे में चेतावनी देगा. इससे:
• तेज रफ्तार कम होगी
• अचानक लेन बदलने की आदत घटेगी
• ड्राइवर का ध्यान सड़क पर ज्यादा रहेगा

तकनीक, सख्त ट्रैफिक नियम और सड़क सुधार मिलकर सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे.

दिल्ली में पहले से उठाए गए कदम
दिल्ली में सड़क सुरक्षा के लिए पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं:
• स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन
• रेड-लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरे
• सड़क इंजीनियरिंग में सुधार

गूगल मैप्स के साथ यह साझेदारी इन प्रयासों को और मजबूत करेगी.

तकनीक से बढ़ेगी सुरक्षा
दुनिया के कई शहरों में मैपिंग सर्विस का इस्तेमाल खतरे की जानकारी देने के लिए किया जाता है. दिल्ली पुलिस चाहती है कि राजधानी में भी वैसा ही असर दिखे. NCR और दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, ऐसे में रियल-टाइम सुरक्षा अलर्ट बेहद जरूरी हो गए हैं.

क्या होगा असर?
अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से उन जगहों पर हादसे कम होंगे जहां बार-बार घटनाएं होती हैं. गूगल मैप्स के जरिए लाखों लोगों को यह जानकारी मिल सकेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्राइवर के व्यवहार के बीच सुरक्षा का बेहतर संतुलन बनेगा.

FAQs

Q1. ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या है?
ब्लैक स्पॉट सड़क का वह हिस्सा है, जहां 500 मीटर के दायरे में बार-बार हादसे होते हैं.

Q2. गूगल मैप्स पर अलर्ट कब दिखने लगेंगे?
संभावना है कि 2025 में शुरुआत होगी, और पहले 2024 की ब्लैक स्पॉट लिस्ट डाली जाएगी.

Q3. इस फीचर से हादसे कैसे कम होंगे?
ड्राइवर को पहले से चेतावनी मिलेगी, जिससे वह स्पीड कम करेगा और सावधानी से गाड़ी चलाएगा.

Delhi Traffic Police

;