/Dell का सबसे पतला और हल्का लैपटॉप भारत में लॉन्च! XPS 13 से लेकर एलियनवेयर तक... जानें फीचर्स और कीमतें

Dell ने भारतीय लैपटॉप बाजार में अब तक का सबसे बड़ा और दमदार अपडेट पेश किया है. कंपनी ने एक साथ कई प्रीमियम और एआई-सक्षम लैपटॉप्स भारत में उतारे हैं. इनमें डेल का सबसे पतला और हल्का XPS 13, गेमर्स का पसंदीदा Alienware 15, और कोपायलट एआई फीचर्स से लैस Dell 14S तथा Dell 16S शामिल हैं. बेहतरीन डिस्प्ले, नए इंटेल कोर अल्ट्रा और एएमडी राइजन एआई प्रोसेसर्स के साथ आने वाले ये लैपटॉप्स अलग-अलग तरह के यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं इन नए डेल लैपटॉप्स की कीमतें, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स.
डेल XPS 13 इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत है. यह केवल 12.7mm पतला है और इसका वजन लगभग 1kg है. एल्युमिनियम डिजाइन वाले इस लैपटॉप में 2.5K LCD टच डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें इंटेल कोर सीरीज 3 प्रोसेसर्स का इस्तेमाल हुआ है और डेल का दावा है कि यह 17 घंटे तक का वीडियो स्ट्रीमिंग बैटरी बैकअप दे सकता है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹79,990 रखी गई है.
गेमिंग के शौकीनों के लिए डेल ने Alienware 15 पेश किया है. इसमें इंटेल कोर 7 सीरीज 2 240H प्रोसेसर और Nvidia GeForce RTX 5060 तक का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है. इसका 15.3-इंच का डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. खास बात यह है कि यह लैपटॉप 60ml तक पानी या लिक्विड गिरने और 18 इंच की ऊंचाई से गिरने के टेस्ट को झेल सकता है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1,28,990 है और इसके साथ ₹22,600 वाला गेमिंग मॉनिटर मात्र ₹9,999 में लेने का ऑफर है.
डेल के 14S और 16S मॉडल खास तौर पर एआई (AI) और कोपायलट (Copilot) का इस्तेमाल करने वालों के लिए बनाए गए हैं. इनमें इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 या एएमडी राइजन एआई 400 सीरीज प्रोसेसर्स मिलते हैं. ये 50 TOPS तक की NPU क्षमता के साथ आते हैं. Dell 16S का ग्राफिक्स परफॉरमेंस पिछली पीढ़ी से 55 प्रतिशत अधिक बेहतर है. इन दोनों लैपटॉप्स को रीसाइक्ल्ड एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बनाया गया है.
Dell 14S में FHD प्लस OLED टच और नॉन-टच ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि Dell 16S में 2.8K OLED टच डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए इनमें टाइप-सी, यूएसबी 3.2, एचडीएमआई 2.1 और हेडसेट पोर्ट्स शामिल हैं. Dell 14S की भारत में शुरुआती कीमत ₹1,19,900 है, वहीं Dell 16S की कीमत ₹2,29,900 से शुरू होती है.
ये सभी नए डेल लैपटॉप्स कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, डेल एक्सक्लूसिव स्टोर्स और रिलायंस डिजिटल जैसे रिटेल पार्टनर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. ग्राहकों को बैंक कार्ड्स पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का कैशबैक और 1 साल का मैकएफी (McAfee) सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जा रहा है.