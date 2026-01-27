AI की बढ़ती 'ताकत' बन सकती है सिरदर्द! डेलॉयट की चेतावनी- बेलगाम हो रहे हैं 'AI Agents'

दुनिया भर की कंपनियां कामकाज तेज करने के लिए अब एआई एजेंटों का सहारा ले रही हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तेजी से यह ट्रेंड बढ़ रहा है. कंपनियां अब चैटबॉट से आगे निकल कर ऐसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर अपना रही हैं जो खुद कई स्टेप में काम कर सकता है. रिपोर्ट बनाना, डेटा देखना, ईमेल भेजना, सिस्टम अपडेट करना या ऑनलाइन टूल्स के जरिए काम पूरा करना ये सब अब मशीनें करने लगी हैं. इसमें कंपनियों का मकसद साफ है कि वह समय की बचत, काम में तेजी और कर्मचारियों पर बोझ कम करना चाहती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब इसे आने वाले समय का बड़ा कॉर्पोरेट खतरा मान रहे हैं. डेलॉयट एआई इंस्टीट्यूट (Deloitte AI Institute) की प्रमुख बीना अमाननाथ ने आगाह किया है कि एआई एजेंट्स पर नियंत्रण रखना आम चैटबॉट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल रहने वाला है.

क्या हैं 'एआई एजेंट्स' और क्यों है ये अलग?

एआई एजेंट साधारण चैटबॉट से अलग होते हैं. ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि खुद कई स्टेप वाले काम भी कर सकते हैं. इन्हें आप एक बार काम समझा दें तो ये अपने स्तर पर फैसले लेते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यही वजह है कि कई कंपनियां इन्हें 'डिजिटल असिस्टेंट' नहीं, बल्कि 'डिजिटल कर्मचारी' की तरह देखने लगी हैं. खासकर आईटी, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट और डेटा मैनेजमेंट जैसे विभागों में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. डेलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दो साल में इनका इस्तेमाल 23% से बढ़कर 74% होने वाला है.

बीना अमाननाथ ने क्यों जताई चिंता?

बीना अमाननाथ का कहना है कि एआई एजेंट्स को सीधे एक्शन लेने के लिए बनाया गया है. ऐसे में अगर इन पर सही देखभाल नहीं करते, तो इनको आप नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं. यहीं से असली चिंता शुरू होती है. अगर इन्हें गलत निर्देश मिल जाएं,डेटा अधूरा हो या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये गलत फैसले भी ले सकते हैं. कई बार ये ऐसे सिस्टम या डेटा तक भी पहुंच सकते हैं, जो संवेदनशील हो. साइबर हमलों में भी अब ऐसे एआई टूल्स को भ्रमित कर नुकसान करवाने की कोशिशें बढ़ रही हैं.

किसने क्या फैसला लिया, समझना मुश्किल?

एआई एजेंट्स के साथ एक बड़ी समस्या जवाबदेही की भी है. आप इंसान से पूछ सकते हैं कि उसने कोई फैसला क्यों लिया? लेकिन एआई एजेंट ने किसी खास तरीके से काम क्यों किया? यह समझना हमेशा आसान नहीं होता है. अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी, डेटा लीक या गलत प्रोसेसिंग हो जाए, तो जिम्मेदारी तय करना सिरदर्द बन सकता है.

सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 'खानापूर्ति'

कई दफ्तरों में कर्मचारी खुद नहीं जानते कि उनके सिस्टम में किस स्तर तक एआई काम कर रहा है. हैरानी की बात यह है कि जहां 74% कंपनियां इन्हें अपनाने की तैयारी में हैं, तो वहीं केवल 21% बिजनेस लीडर्स का मानना है कि उनके पास इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुख्ता इंतजाम हैं. इसका मतलब जहां तकनीक रफ्तार से भाग रही है, तो वहीं इसके सिक्योरिटी के नियम कछुए की चाल चल रहे हैं. सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग भी हर जगह नहीं दी जा रही. ऐसे में अनजाने में गलत फाइल शेयर करना या संवेदनशील जानकारी एआई टूल में डाल देना बड़ा खतरा बन सकता है.

डेलॉयट की सलाह

टेक्नोलॉजी की रफ्तार कानून और नियमों से कहीं तेज है. इसलिए अब डेलॉयट का कहना है कि कंपनियों को पहले साफ नियम बनाने चाहिए एआई एजेंट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? किन फैसलों में इंसान की मंजूरी जरूरी होगी, यह भी पहले से तय होना चाहिए. इसके साथ हर कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम पर लगातार निगरानी और समय-समय पर जांच होनी चाहिए. एआई एजेंट काम आसान बना सकते हैं, लेकिन बिना लगाम के यही ताकत मुसीबत भी बन सकती है.

