'डॉक्टर साहब' का लगा जैकपॉट! Apple ने दिया बड़ा मौका, भारतीय मूल के डेंटिस्ट को मिली धांसू नौकरी

'डॉक्टर साहब' का लगा जैकपॉट! Apple ने दिया बड़ा मौका, भारतीय मूल के डेंटिस्ट को मिली धांसू नौकरी

Dentist to Apple Engineer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर सेक्टर में नए-नए बदलाव ला रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन या हेल्थकेयर. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दांतों के डॉक्टर भी AI की मदद से अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? कुछ ऐसा ही हुआ है भारतीय मूल के अंशुल गांधी के साथ. डेंटिस्ट से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple में नौकरी पाने तक का उनका सफर आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 12, 2025, 11:24 AM IST
Dentist to Apple Engineer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से काम करने का तरीका बदलता ही जा रहा है. न सिर्फ काम करने का तरीका बल्कि लोग एआई की सहायता लेकर अपने कैरियर को भी नई दिशा दे रहे हैं.  क्या आपने कभी सोचा है कि AI की सहायता से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में जगह बनाई जा सकती है? सुनने में यह भले ही अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. दांतों के एक डॉक्टर ने अपनी अनोखी सोच के दमपर टेक की दिग्गज कंपनी Apple में अपनी जगह बनाई. आइए जानते हैं भारतीय मूल के डॉक्टर की  AI की सहायता से एप्पल तक पहुंचने का पूरा सफर.

पहले जानिए क्या होता है AI 
आजकल AI का इस्तेमाल कई जगहों पर हो रहा है और यह बहुत जरूरी भी हो गया है. सीधे शब्दों में कहें तो AI ऐसे कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम होते हैं जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं नई चीजें सीख सकते हैं और खुद से फैसले ले सकते हैं. यह सब कंप्यूटर की खास टेक्नोलॉजी से किया जाता है. आपके फोन या डिवाइस में जो सिरी, गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा होते हैं, वे AI सिस्टम ही हैं. ये आपकी आवाज को पहचानते हैं आपके सवालों का जवाब देते हैं आपको न्यूज सुनाते हैं, कोई जरूरी बात याद दिलाते हैं या आपकी पसंद के गाने बजाते हैं.

डेंटिस्ट की पढ़ाई छोड़कर AI की दुनिया में कदम
बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंशुल गांधी ने साल 2013 में भारत में डेंटिस्ट की पढ़ाई पूरी की थी. जब वह सर्जरी और नकली दांत यानी डेन्चर बनाने का काम करने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह वह काम नहीं है जो वह सच में करना चाहते थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे अंदर से लगता था कि मैं किसी और काम के लिए बना हूं.
उन्होंने बताया कि डेंटिस्ट की पढ़ाई के दौरान ही C++ और Java जैसी प्रोग्रामिंग लैग्वेज सीखनी शुरू कर दी. गांधी ने कहा कि जब तक पढ़ाई खत्म की तब तक मैं यह पक्का कर चुका था कि मुझे टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही आगे काम करना है. डेंटिस्ट बनने के बाद सीधे AI की दुनिया में जाना चाहा. लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और डेंटिस्ट की पढ़ाई के बाद भारत में डेटा एनालिस्ट की नौकरी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने प्रोग्रामिंग और AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया.

ये भी पढे़ंः WhatsApp ला रहा खास फीचर: प्रोफाइल पर क्लिक करते ही खुल जाएगा Facebook

इस तरह बन गए Apple इंजीनियर

इसके बाद साल 2016 में अंशुल अमेरिका के ह्यूस्टन चले गए. वहां उन्होंने बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की. यह कोर्स मेडिकल और टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ था. साल 2018 आते-आते वह एक डेटा साइंटिस्ट बन गए. फिर 2021 में उन्होंने  Dell मशीन लर्निंग इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया. इसके बाद साल 2024 में उन्होंने फिर से एक नई नौकरी खोजने का फैसला किया. इस समय तक टेक्नोलॉजी की दुनिया काफी बदल चुकी थी. अब केवल पुरानी मशीन लर्निंग से हटकर जेनरेटिव AI की मांग बढ़ने लगी थी.

नई नौकरी खोजने के लिए अंशुल ने अपनी नौकरी ढूंढने की तैयारी के लिए लिंक्डइन पर बहुत ध्यान दिया. उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाए. उनकी मेहनत रंग लाई और जनवरी 2025 में वे ऐपल में मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए.

ये भी पढे़ंः कानूनी पचड़ों से बचाएगा Elon Musk का Grok! साइन करने से पहले बताएगा कागजात का चिट्ठा

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

