अब कोई नहीं सुन पाएगा आपकी 'पर्सनल' बातें! आ गया प्राइवेसी का 'बॉडीगार्ड', AI रोकेगा हर तरह की माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग

Deveillance Spectre I Anti-Surveillance Device: क्या आपको भी डर लगता है कि आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर या लैपटॉप आपकी प्राइवेट बातें सुन रहे हैं? तो अब इस डर को खत्म करने के लिए Deveillance नाम की कंपनी ने दुनिया का पहला एआई-पावर्ड एंटी-सर्वेलांस डिवाइस 'Spectre I' लॉन्च कर दिया है. यह छोटा सा गैजेट किसी भी डिवाइस को आपकी आवाज रिकॉर्ड करने से रोक सकता है.
Deveillance Spectre I Anti-Surveillance Device: जब आप कोई भी सीक्रेट बात कहने की कोशिश करते होंगे, तो आपसे कभी न कभी किसी ने जरूर कहा होगा कि जरा धीरे बोलो, क्योंकि 'दीवारों के भी कान होते हैं'. अब यह कहावत बीते दिनों की बात हो गई है. आज के समय में तो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट स्पीकर्स के पास भी कान हैं. अब हम सभी लोग दिन भर इतने डिवाइस से घिरे रहते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं ये डिवाइस हमारी पर्सनल बातें तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे. लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि अब Deveillance कंपनी ने मार्केट में दुनिया का पहला ऐसा AI स्मार्ट डिवाइस लॉन्च किया है, जो आपके आसपास मौजूद किसी भी माइक्रोफोन को रिकॉर्डिंग करने से रोक सकता है. इस एंटी-सर्वेलांस AI डिवाइस का नाम 'Spectre I' रखा गया है.
Deveillance नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया यह डिवाइस दिखने में एक पोर्टेबल स्पीकर जैसा है. लेकिन इसका काम म्यूजिक बजाना नहीं, बल्कि आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित करना है. यह डिवाइस एक ऐसा सिग्नल छोड़ता है जो इंसानी कानों को तो सुनाई नहीं देता, लेकिन आसपास के माइक्रोफोन्स को 'बहरा' कर देता है. आम भाषा में कहें, तो यह माइक्रोफोन के लिए एक अलग तरह का नॉइज पैदा करता है, जिससे आपकी आवाज रिकॉर्डिंग में सिर्फ शोर बनकर रह जाती है. इसकी रेंज करीब 2 मीटर है. यानी अगर आप इसे अपनी मेज पर रखते हैं, तो आपके आसपास के फोन या स्मार्ट डिवाइस आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे.
इस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ जैमर नहीं है. इसमें लगा AI सिस्टम आपके आसपास छिपे हुए माइक्रोफोन्स को स्कैन और डिटेक्ट भी कर सकता है. अगर कोई डिवाइस एक्टिव है, तो यह आपको उसका डेटा और लॉग भी बता देगा. कंपनी की फाउंडर आयडा बारादारी (Aida Baradari) के अनुसार, इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं.
स्टार्टअप की CEO, Aida Baradari ने अपने X पोस्ट में इस डिवाइस के बारे में जानकारी दी है. उनका दावा है कि यह डिवाइस अनचाही ऑडियो रिकॉर्डिंग को रोकने वाला पहला स्मार्ट डिवाइस है. हालांकि, ऑडियो जैमिंग डिवाइस काफी आम हैं. लेकिन Aida Baradari ने इस डिवाइस के बारे में जो जानकारी दी है, वह इसे बाकियों से काफी अलग बनाती है.
यह मार्केट में मिलने वाले ऑडियो जैमिंग डिवाइस से कई मायनों में आगे है. यह इतना छोटा है कि आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं या मीटिंग रूम की मेज पर सजा सकते हैं. एक बार चार्ज करने पर यह डिवाइस लगातार कई घंटों तक आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित कर सकता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी भारी-भरकम कोडिंग या टेक्नोलॉजी के ज्ञान की जरूरत नहीं है. इसे आप बस एक बटन दबाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं.
यह गैजेट उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपनी प्राइवेसी को लेकर गंभीर हैं. इसकी मदद से आप किसी भी बिजनेस मीटिंग्स या सीक्रेट डील की बातों को लीक होने से बचा सकते हैं. सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन, जिन्हें हमेशा सर्विलांस का खतरा रहता है. यह उनके लिए भी सही डिवाइस है. वह हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसके बेडरूम या घर की बातें किसी टेक कंपनी के सर्वर तक न पहुंचें, वे लोग भी इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं. इस स्टार्टअप का दावा है कि यह डिवाइस यूजर्स को अपनी प्राइवेसी बचाने में मदद करता है.
