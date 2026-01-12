बांग्लादेशियों पर अब चलेगा 'डिजिटल हंटर'! AI बताएगा कौन है बांग्लादेशी और कौन भारतीय, जानिए नया 'मास्टर प्लान'

Advertisement
राज्य सरकार एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल विकसित कर रही है, जो राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर सकेगा. यह टूल खास तौर पर उन लोगों को पकड़ने में मदद करेगा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:50 AM IST
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल विकसित कर रही है, जो राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर सकेगा. यह टूल खास तौर पर उन लोगों को पकड़ने में मदद करेगा जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने यह जानकारी एक कार्यक्रम के दौरान दी.

फर्जी दस्तावेजों से कैसे फैलता है नेटवर्क
एक सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हाल के समय में डिपोर्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सरकार को इन लोगों के काम करने का तरीका समझ में आया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, ये लोग पहले पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, जहां फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं. इसके बाद ये देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल जाते हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं. फडणवीस ने कहा कि यह पूरा एक संगठित नेटवर्क है, जिसे तोड़ना जरूरी है.

IIT बॉम्बे के साथ मिलकर हो रहा है विकास
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह AI टूल IIT बॉम्बे के सहयोग से तैयार किया जा रहा है. फिलहाल यह सिस्टम करीब 60 प्रतिशत सटीकता के साथ काम कर रहा है. हालांकि सरकार का दावा है कि अगले चार महीनों के भीतर इसकी सटीकता 100 प्रतिशत तक पहुंचा दी जाएगी. फडणवीस के मुताबिक, यह तकनीक राज्य के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है और अवैध घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाने में मदद करेगी.

मुंबई में गैर-मराठी लोगों की सुरक्षा पर बयान
फडणवीस ने यह भी साफ किया कि मुंबई में गैर-मराठी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि कुछ तत्व जानबूझकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि उन्हें मीडिया में सुर्खियां मिल सकें. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुंबई सबकी है और यहां रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है.

मुंबई को स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने का विजन
देवेंद्र फडणवीस ने NDA सरकार के विजन पर बात करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य मुंबई को एक जीवंत, आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाना है. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं. सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने और शहर को भविष्य के लिए तैयार करने पर है.

राजनीतिक बयानबाज़ी पर सरकार का जवाब
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के उस बयान पर भी फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि ठाकरे परिवार अब भी मुंबई को रोक सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी किसी भी तरह की खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार विकास के मुद्दों पर काम कर रही है और जनता सब देख रही है.

