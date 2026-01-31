Advertisement
क्या आप ₹4.8 लाख का स्पीकर खरीदेंगे? Devialet Phantom Ultimate में है ऐसा क्या खास, जो इसे बनाता है इतना महंगा

Devialet Phantom Ultimate India Launch: जरा सोचिए, एक स्पीकर की कीमत कितनी हो सकती है? 10 हजार, 50 हजार या 1 लाख? अगर हम कहें कि 4.8 तो शायर आपको यकीन न हो. लेकिन Devialet ने भारत में अपनी नई Phantom Ultimate रेंज उतारी है जिसकी कीमत एक लग्जरी कार के बराबर यानी ₹4.8 लाख तक जाती है. आखिर इस स्पीकर में क्या खास है जो इसकी कीमत 4 लाख से भी ज्यादा ले जाती है. आइए जानते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:48 AM IST
क्या आप ₹4.8 लाख का स्पीकर खरीदेंगे? Devialet Phantom Ultimate में है ऐसा क्या खास, जो इसे बनाता है इतना महंगा

Devialet Phantom Ultimate 108dB Price: अगर आप बेहतरीन साउंड क्वालिटी के शौकीन हैं तो Devialet नाम आपके लिए जरूर नया नहीं होगा. ऑडियो इंजीनियरिंग की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाली फ्रांस की कंपनी Devialet ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे स्पेशल और पावरफुल सीरीज Phantom Ultimate को उतार दिया है. पेरिस में डिजाइन हुए ये दमदार स्पीकर्स न केवल अपने फ्यूचरिस्टिक लुक से लोगों को दीवाना बना रहे हैं बल्कि इनमें छिपी 1100W की पावर आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने का दम रखती है. सबसे चौंकाने वाली बात है इस स्पीकर की कीमत, जिसे सुनकर आपको भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्या है इस साउंड मशीन की खासियत.

Devialet ने अपने नए हाई-एंड वायरलेस स्पीकर्स Devialet Phantom Ultimate 108dB और Phantom Ultimate 98dB को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है. यह स्पीकर सीरीज पहली बार 2015 में आए Phantom स्पीकर का ही एडवांस वर्जन है. नई Phantom Ultimate सीरीज को नई दिल्ली में पेश किया गया, जिसे पेरिस में डिजाइन और इंजीनियर किया गया है. कंपनी का इस स्पीकर को लेकर मानना है कि यह स्पीकर पहले से ज्यादा सटीक और पावरफुल साउंड एक्सपीरियंस देता है जो खासतौर पर होम ऑडियो लवर्स के लिए बनाया गया है.

Devialet Phantom Ultimate के फीचर्स

Devialet Phantom Ultimate में कंपनी की कई खास ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई हैं. इसमें लेटेस्ट ADH यानी Analog Digital Hybrid एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो एनालॉग क्लास A की क्वालिटी और डिजिटल क्लास D की एफिशिएंसी को मिलाकर शानदार साउंड आउटपुट देती है.

इस स्पीकर में मौजूद SAM टेक्नोलॉजी रियल टाइम में ऑडियो को एडजस्ट करती है जिससे साउंड की क्वालिटी बनी रहती है और स्पीकर ड्राइवर्स भी पूरी तरह से सेफ रहते हैं.

दमदार बेस के लिए इसमें HBI यानी Heart Bass Implosion सिस्टम लगाया गया है जो बहुत लो-फ्रीक्वेंसी साउंड पैदा करता है जिसे सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि महसूस भी किया जा सकता है.

इसके साथ ही इस स्पीकर में AVL फीचर है जो गाने के हिसाब से वॉल्यूम को ऑटोमैटिक एडजस्ट करता है. इसमें नया NXP i.MX 8M Nano प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो ऑडियो प्रोसेसिंग को और शानदार बनाता है.

Phantom Ultimate स्पीकर Devialet OS (DOS3) पर काम करता है इसमें AirPlay, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect और UPnP जैसे स्ट्रीमिंग सपोर्ट दिए गए हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 दिया गया है.

ये भी पढे़ंः लोहे का शरीर और बाज जैसी नजर: मिलिए भारतीय सेना के उस नए 'AI योद्धा' से

कीमत जान लीजिए

भारतीय बाजार में यह स्पीकर दो वेरिएंट में मौजूत है. पहला है Phantom Ultimate 108dB, जिसमें पावर 1100W की फ्रीक्वेंसी रेंज 14Hz से 35kHz है. बात करें इसकी कीमत की तो Deep Forest और Light Pearl की कीमत ₹4,08,999 है.

वहीं बात करें दूसरे वेरिएंट की तो Phantom Ultimate 98dB को 400W के पावर और फ्रीक्वेंसी रेंज 18Hz से 25kHz के साथ उतारा गया है, इसकी कीमत Deep Forest और Light Pearl ₹1,99,999 है और  Opera de Paris एडिशन की कीमत ₹2,32,999 है.

ये भी पढे़ंः सरकार ने बैन किया ये खतरनाक ऐप, चुपके से आपकी गैलरी और कॉन्टैक्ट्स कर रहा था चोरी

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

Phantom Ultimate SpeakerDevialet Phantom Ultimate 108dB price

