Dhanteras 2025: सोना-चांदी और डायमंड ज्वेलरी पर पाएं 20% की भारी छूट, बार-बार नहीं मिलेगा Amazon का ये खास ऑफर

Amazon Sale Discounts on Dhanteras: अमेजन ने धनतेरस-दिवाली के लिए जबरदस्त डिस्काउंट का ऐलान किया है. ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में स्पेशल 'फेस्टिव डिलाइट' ऑफर्स पेश किए गए है. इसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवास समेत सोना,चांदी और डायमंड ज्वेलरी पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस धमाकेदार बचत का मौका हाथ से न जाने दें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:11 AM IST
Dhanteras Discounts On Jewellery: अमेजन धनतेरस और दिवाली के लिए धमाकेदार डील्स लेकर आया है. अमेजन ने 'फेस्टिव डिलाइट' ऑफर्स का ऐलान किया है. ये डिस्काउंट Amazon Great Indian Festival 2025 सेल का हिससा है. सेल में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, होम अप्लायंसेज पर भारी छूट मिलेगी ही, इसेक अलावा सोना, चांदी और ज्वेलरी पर भी तगड़ा डिस्काउंट है. खुशियों और बचत का यह मौका बिल्कुल भी मिल न करें.

अमेजन का स्पेशल धनतेरस धमाका

इस बार Amazon धनतेरस और दिवाली पर सबसे बड़े ऑफर्स लेकर आया है. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, होम अप्लायंस और टू-व्हीलर पर तगड़ी छूट मिल रही है. धनतेरस स्पेशल ऑफर्स में सोने, चांदी के सिक्के और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी पर भी शानदार डील्स उपलब्ध है. कंपनी ने दिल्ली NCR, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में दिवाली से पहले ऑर्डर डिलीवर करने का वादा किया है. इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी करें लेकिन बचत के साथ.  

धनतेरस पर चमकेगा सोना-चांदी-हीरा
इस दिवाली Amazon ने आपकी हर पसंद की ज्वेलरी पर शानदार ऑफर की घोषणा की है. त्योहारी के स्पेशल मौके पर सोने और हीरे की चमक हर कोई चाहता है. इसी को देखते हुए अमेजन ने 5 लाख से भी ज्यादा ज्वेलरी डिजाइनों का कलेक्शन पेश किया है. पहली बार 50,000 से अधिक लैब निर्मित हीरा डिजाइनों की जबरदस्त रेंज उपलब्ध की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत केवल 1699 रुपये है. ग्राहको अब CaratLane, Malabar Gold & Diamonds, P.N. Gadgil, Joyalukkas और P.C. Chandra जैसे देश के सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स की ज्वेलरी शानदार डील्स पा सकते हैं.

ज्वेलरी पर 20% तक की छूट
अमेजन सेल में 1 ग्राम से 10 ग्राम तक के हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स खरीद सकते हैं. ज्वेलरी पर ग्राहकों को 20% तक की छूट के साथ-साथ 10% इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है. सेलेक्टेड डिजाइनों पर 1000 रुपये के कूपन भी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री में 96% की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी का कहना है कि 14K और 18K शुद्ध ज्वेलरी की बिक्री में हर साल 50% की बढ़ोतरी हुई है.

Amazon Pay से खरीदें और पाएं डबल फायदा

ग्राहकों को Amazon Pay इस्तेमाल करने पर Tanishq, Malabar, Kalyan, Joyalukkas और GIVA जैसे टॉप ज्वेलर्स के एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका मिल रहा है. प्राइम मेंबर्स के लिए खास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और ईएमआई से खरीदारी पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी शामिल है. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

diwali 2025dhanterasAmazon Gold Discount

