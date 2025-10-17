Advertisement
trendingNow12965536
Hindi Newsटेक

Dhanteras Sale: Xiaomi, Samsung और Toshiba के 43-इंच Smart TV आधे दाम में! ₹16,999 से शुरू ऑफर

Amazon Diwali Sale के दौरान कई बड़े ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Samsung, Toshiba, Philips और TCL अपने टीवी पर 50% तक की छूट दे रहे हैं. इस सेल में 43-इंच टीवी सेगमेंट में कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो वाकई खरीदने लायक हैं. आइए जानते हैं किन ब्रांड्स पर मिल रहा है सबसे बड़ा फायदा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanteras Sale: Xiaomi, Samsung और Toshiba के 43-इंच Smart TV आधे दाम में! ₹16,999 से शुरू ऑफर

अगर आप इस धनतेरस पर एक नया 43-इंच 4K स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है. Amazon Diwali Sale के दौरान कई बड़े ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Samsung, Toshiba, Philips और TCL अपने टीवी पर 50% तक की छूट दे रहे हैं. Ultra HD क्वालिटी वाले इन स्मार्ट टीवी पर मिल रहे जबरदस्त ऑफर्स की वजह से आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

Amazon पर मिल रहे हैं सबसे बड़े TV Deals
इस सेल में 43-इंच टीवी सेगमेंट में कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो वाकई खरीदने लायक हैं. आइए जानते हैं किन ब्रांड्स पर मिल रहा है सबसे बड़ा फायदा.

Toshiba 43-इंच 4K UHD Smart TV
Toshiba का यह 43-इंच 4K Ultra HD Smart TV अब सिर्फ ₹19,999 में उपलब्ध है. कंपनी ने इस टीवी की कीमत में ₹20,000 की कटौती की है. साथ ही, अगर आप बैंक ऑफर का लाभ उठाते हैं तो आपको ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इस तरह, आप इसे मात्र ₹16,999 में खरीद सकते हैं. यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें Dolby Digital, HDR10 और HLG सपोर्ट भी मौजूद है. इस कीमत पर यह टीवी सबसे वैल्यू-फॉर-मनी डील्स में से एक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Xiaomi 43-इंच TV FX Pro
Xiaomi के 43-इंच FX Pro Smart TV पर भी शानदार ऑफर चल रहा है. कंपनी ने इस मॉडल पर ₹3,000 की छूट दी है और साथ में ₹1,500 का कूपन डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. इस टीवी की असली कीमत ₹23,999 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद यह आपको सिर्फ ₹20,999 में मिल सकता है. यह टीवी 47% तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध है और इसमें 4K Ultra HD रिजॉल्यूशन, डॉल्बी ऑडियो और प्रीमियम डिजाइन जैसे फीचर्स हैं.

Samsung 43-इंच Vision AI 4K Smart TV
Samsung Vision AI 4K UHD Smart TV (43-inch) पर भी इस बार शानदार ऑफर है. यह टीवी ₹33,490 में लिस्टेड है और इसकी कीमत में ₹21,000 से अधिक की कटौती की गई है. साथ ही, बैंक ऑफर के तहत आपको ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है. Samsung का यह टीवी AI Vision प्रोसेसर, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है. अगर आप प्रीमियम टीवी ब्रांड की तलाश में हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है.

Philips 43-इंच QLED Smart TV
Philips 43-इंच QLED Smart TV भी इस बार सेल में शामिल है. इसकी असली कीमत ₹29,999 है, लेकिन सेल के दौरान यह केवल ₹21,499 में उपलब्ध है. साथ ही, आपको इस पर ₹3,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. यह टीवी QLED पैनल, बेहतरीन कलर एक्यूरेसी और डॉल्बी साउंड के साथ आता है. अगर आप कम कीमत में प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी चाहते हैं, तो यह टीवी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

अब टीवी खरीदने का सबसे सही समय
धनतेरस और दिवाली सीजन में Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर टीवी पर बंपर डिस्काउंट्स चल रहे हैं. अगर आप पुराने टीवी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये समय सबसे किफायती और स्मार्ट चॉइस साबित हो सकता है. इन ऑफर्स में Google TV, Dolby Vision, HDR10 जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी शानदार होगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

dhanterasDhanteras 2025Dhanteras Sale

Trending news

ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? फटाफट जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? फटाफट जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
high court news
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया