Dhanteras Sale: Xiaomi, Samsung और Toshiba के 43-इंच Smart TV आधे दाम में! ₹16,999 से शुरू ऑफर

अगर आप इस धनतेरस पर एक नया 43-इंच 4K स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है. Amazon Diwali Sale के दौरान कई बड़े ब्रांड्स जैसे Xiaomi, Samsung, Toshiba, Philips और TCL अपने टीवी पर 50% तक की छूट दे रहे हैं. Ultra HD क्वालिटी वाले इन स्मार्ट टीवी पर मिल रहे जबरदस्त ऑफर्स की वजह से आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

Amazon पर मिल रहे हैं सबसे बड़े TV Deals

इस सेल में 43-इंच टीवी सेगमेंट में कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो वाकई खरीदने लायक हैं. आइए जानते हैं किन ब्रांड्स पर मिल रहा है सबसे बड़ा फायदा.

Toshiba 43-इंच 4K UHD Smart TV

Toshiba का यह 43-इंच 4K Ultra HD Smart TV अब सिर्फ ₹19,999 में उपलब्ध है. कंपनी ने इस टीवी की कीमत में ₹20,000 की कटौती की है. साथ ही, अगर आप बैंक ऑफर का लाभ उठाते हैं तो आपको ₹3,000 तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इस तरह, आप इसे मात्र ₹16,999 में खरीद सकते हैं. यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें Dolby Digital, HDR10 और HLG सपोर्ट भी मौजूद है. इस कीमत पर यह टीवी सबसे वैल्यू-फॉर-मनी डील्स में से एक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Xiaomi 43-इंच TV FX Pro

Xiaomi के 43-इंच FX Pro Smart TV पर भी शानदार ऑफर चल रहा है. कंपनी ने इस मॉडल पर ₹3,000 की छूट दी है और साथ में ₹1,500 का कूपन डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. इस टीवी की असली कीमत ₹23,999 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद यह आपको सिर्फ ₹20,999 में मिल सकता है. यह टीवी 47% तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध है और इसमें 4K Ultra HD रिजॉल्यूशन, डॉल्बी ऑडियो और प्रीमियम डिजाइन जैसे फीचर्स हैं.

Samsung 43-इंच Vision AI 4K Smart TV

Samsung Vision AI 4K UHD Smart TV (43-inch) पर भी इस बार शानदार ऑफर है. यह टीवी ₹33,490 में लिस्टेड है और इसकी कीमत में ₹21,000 से अधिक की कटौती की गई है. साथ ही, बैंक ऑफर के तहत आपको ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है. Samsung का यह टीवी AI Vision प्रोसेसर, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है. अगर आप प्रीमियम टीवी ब्रांड की तलाश में हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है.

Philips 43-इंच QLED Smart TV

Philips 43-इंच QLED Smart TV भी इस बार सेल में शामिल है. इसकी असली कीमत ₹29,999 है, लेकिन सेल के दौरान यह केवल ₹21,499 में उपलब्ध है. साथ ही, आपको इस पर ₹3,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है. यह टीवी QLED पैनल, बेहतरीन कलर एक्यूरेसी और डॉल्बी साउंड के साथ आता है. अगर आप कम कीमत में प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी चाहते हैं, तो यह टीवी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

अब टीवी खरीदने का सबसे सही समय

धनतेरस और दिवाली सीजन में Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर टीवी पर बंपर डिस्काउंट्स चल रहे हैं. अगर आप पुराने टीवी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये समय सबसे किफायती और स्मार्ट चॉइस साबित हो सकता है. इन ऑफर्स में Google TV, Dolby Vision, HDR10 जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी शानदार होगा.