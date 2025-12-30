Advertisement
यह अलर्ट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि कैसे साइबर अपराधी बिना इंटरनेट के, मोबाइल की बेसिक टेलीकॉम सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर लोगों के बैंक अकाउंट और डिजिटल अकाउंट्स पर कब्जा कर रहे हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:30 AM IST
2026 से पहले हैकर्स के हाथ लगा बड़ा हथियार! एक कोड से खाली होगा आपका बैंक अकाउंट, जानिए क्या है USSD Scam

नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने आम लोगों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बढ़ते USSD आधारित कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है. यह अलर्ट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि कैसे साइबर अपराधी बिना इंटरनेट के, मोबाइल की बेसिक टेलीकॉम सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर लोगों के बैंक अकाउंट और डिजिटल अकाउंट्स पर कब्जा कर रहे हैं. यह स्कैम खास तौर पर उन यूजर्स को निशाना बना रहा है जो USSD कोड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते.

कैसे यूजर्स की अनजानियों का फायदा उठा रहे हैं ठग
सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक, यह स्कैम सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है. अपराधी लोगों की भरोसा करने की आदत और USSD कोड्स से अनजान होने का फायदा उठाते हैं. USSD कोड आमतौर पर बैलेंस चेक करने, कॉल सेटिंग्स या नेटवर्क सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ठग इन्हीं कोड्स को धोखाधड़ी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. यूजर को यह एहसास तक नहीं होता कि एक छोटा सा कोड डायल करने से उनका फोन और अकाउंट खतरे में पड़ सकता है.

USSD कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कैसे काम करता है
एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर ठग अक्सर खुद को कूरियर या डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करते हैं. वे किसी पार्सल की डिलीवरी कन्फर्म करने या समय बदलने का बहाना बनाते हैं. बातचीत के दौरान या SMS के जरिए पीड़ित से एक USSD कोड डायल करने को कहा जाता है, जो आमतौर पर 21 से शुरू होता है और उसके बाद एक मोबाइल नंबर होता है. यह नंबर पूरी तरह से ठग के कंट्रोल में रहता है.

जैसे ही पीड़ित यह कोड डायल करता है, उसके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है. इसके बाद बैंक से आने वाली कॉल्स, OTP वेरिफिकेशन कॉल्स और WhatsApp या Telegram जैसे ऐप्स की ऑथेंटिकेशन कॉल्स सीधे स्कैमर के पास चली जाती हैं. इसका फायदा उठाकर ठग ट्रांजैक्शन अप्रूव कर लेते हैं, पासवर्ड बदल देते हैं और अकाउंट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, वो भी बिना यूजर को तुरंत भनक लगे.

इस स्कैम को पहचानना इतना मुश्किल क्यों है
साइबरक्राइम यूनिट के अनुसार, USSD कोड बिना इंटरनेट के काम करते हैं और तुरंत लागू हो जाते हैं, यही वजह है कि ये बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं. कई मामलों में यूजर को यह नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता कि कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो चुकी है. अक्सर लोगों को तब शक होता है जब उनके बैंक अकाउंट से बिना अनुमति पैसे निकल जाते हैं या उनका मैसेजिंग अकाउंट लॉक हो जाता है. चूंकि इसमें मोबाइल की वैध टेलीकॉम सुविधा का इस्तेमाल होता है, इसलिए सामान्य एंटीवायरस ऐप्स या स्पैम फिल्टर्स भी इसे पकड़ नहीं पाते. यही कारण है कि यह स्कैम तेजी से फैल रहा है.

साइबर अपराध से बचाव के लिए क्या सलाह दी गई है
एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि किसी अनजान कॉलर द्वारा बताए गए 21, 61, 67 या इसी तरह के प्रीफिक्स वाले USSD कोड कभी भी डायल न करें. अगर गलती से कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो गई है, तो तुरंत ##002# डायल करके सभी कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद कर दें.

इसके साथ ही लोगों को SMS, WhatsApp या ईमेल पर आए संदिग्ध डिलीवरी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है. किसी भी पार्सल या डिलीवरी की जानकारी केवल आधिकारिक कूरियर वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर से ही वेरिफाई करें. अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.

