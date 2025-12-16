Advertisement
trendingNow13042737
Hindi Newsटेकफोन उठाया, ‘Hello’ बोला और कट गई कॉल? संभल जाइए; ये ठगी का नया तरीका है! DoT ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी

फोन उठाया, ‘Hello’ बोला और कट गई कॉल? संभल जाइए; ये ठगी का नया तरीका है! DoT ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी

Silent Call Scam: फोन उठाते ही जैसे ही आपने ‘Hello’ कहा और दूसरी तरफ से कॉल कट गई, तो इसे हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है. कुछ समय से ऐसे मामलों में तेजी आई है जिन्हें Silent Calls कहा जा रहा है. DoT ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर दी है. आइए जानते हैं क्या है यह नई समस्या है और इससे बचने का क्या तरीका है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 16, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोन उठाया, ‘Hello’ बोला और कट गई कॉल? संभल जाइए; ये ठगी का नया तरीका है! DoT ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी

DoT Alert on Silent Calls: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अनजान नंबर से कोई कॉल आती है और आवाज नहीं? अगर हां तो जरा सावधान हो जाइए. फोन उठाते ही अगर सामने से कोई आवाज न आए तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. पिछले कुछ दिनों में Silent Calls यानी बिना आवाज वाली कॉल्स की शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि साइबर ठगी और डेटा चोरी का नया तरीका भी हो सकता है. कई मामलों में ऐसे कॉल्स के जरिये आपकी कॉल रिस्पॉन्स आदत, एक्टिव नंबर और प्राइवेट डिटेल्स को ट्रैक किया जाता है. अब सवाल यह आता है कि खामोश कॉल्स आखिर आती क्यों हैं और इनके पीछे कौन हो सकता है? इससे बचने का क्या तरीका है, आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं.

Silent Calls क्यों खतरनाक?
भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशंस (DoT) के अनुसार Silent Calls करने वाले का मकसद आपसे बातचीत करना नहीं होता है. बल्कि इन कॉल्स के जरिए साइबर ठग ये चेक करते हैं कि आपका फोन नंबर ऑन है या नहीं. फोन उठाते ही आप क्या बोलते हैं? जैसे ही इन तरह के सवालों का जवाब उन्हें मिल जाता है वैसे ही वो आगे तैयारी करके उसी नंबर का इस्तेमाल ठगी, फिशिंग कॉल या फर्जी मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं.

सरल शब्दों में कहें तो Silent Call भले ही खतरनाक साबित न हो लेकिन इस तरह की कॉल आने वाले समय में होने वाले फ्रॉड का पहला कदम हो सकता है. यही कारण है कि DoT ने लोगों को लेकर अलर्ट किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

DoT ने दी है जरूरी सलाह
DoT ने लोगों को अलर्ट किया है कि अगर आपके फोन पर अगर अनजान नंबर से बार बार खामोश कॉल्स आती हैं तो उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें और उसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं, इससे न केवल आप सेफ रहते हैं बल्कि ऐसे नंबरों पर जरूरी कार्रवाई भी हो पाती है.

Silent Calls की शिकायत कहां और कैसे करें?
अगर आपके पास भी बार बार ऐसी कॉल्स आ रही हैं तो आप Sanchar Saathi पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह प्रोसेस आप बस कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं.

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए सबसे पहले sancharsaathi.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

यहां आपको होम पेज पर Citizen Centric Services सेक्शन मिलेगा जहां Chakshu ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब सामने आए फॉर्म में कॉल से जुड़ी पूरी जानकारी भरें जैसे-

यह किस तरह की कॉल थी Silent Call या फेक कॉल

आपको यह कॉल कब और किस समय आई

इसके बाद अपनी पर्सन डिटेल भरें.

इतना करते ही आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा उसे वेरिफिकेशन के लिए दर्ज करें.

ये भी पढे़ंः हवा में लिखिए, स्क्रीन उभर आएंगे शब्द, IIIT के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल

सभी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

बता दें कि Silent Calls को इग्नोर करना किसी बड़े खतरे को बुलाने जैसा है. थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी आपको इस तरह से समस्या से बचा सकती है.

ये भी पढे़ंः आ गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट, नग्न आंखो से देखना भी मुश्किल, हैरान कर देगी खासियत

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Silent Call ScamDoT Alert

Trending news

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल