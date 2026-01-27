2010 में जिस खोज पर मिला नोबेल, वो 147 साल पहले ही एडिसन की लैब में पड़ी थी? एक बल्ब ने खोल दिया विज्ञान का बड़ा राज!

Thomas Edison Graphene: जरा सोचिए एक ऐसा पदार्थ जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत हो और कागज से भी पतला हो, जिसे सबसे पहले दुनिया में 2004 में खोजा गया हो और इसके लिए वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कर भी मिला हो, वह 147 साल पहले ही थॉमस एडिसन की लैब में अनजाने में बन चुका था? जी हां, आपने ठीक पढ़ा है. मिराज मटेरियल कहे जाने वाले ग्राफीन को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने विज्ञान जगत को हैरान कर दिया है. राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि एडिसन का 1879 वाला बल्ब दुनिया को सिर्फ रोशनी नहीं दिया बल्कि वह भविष्य का सबसे क्रांतिकारी पदार्थ भी बना रहा था. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है एडिसन के बल्ब और 21वीं सदी के इस जादुई मटेरियल के बीच का वो रहस्यमय कनेक्शन...

विज्ञान की दुनिया में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 1879 में जब अपने पहले लाइट बल्ब का आविष्कार किया था तभी उन्होंने अनजाने में ग्राफीन बना लिया था. यह वही मटेरियल है जिसे आज की दुनिया का सबसे मजबूत और पतला पदार्थ माना जाता है.

राइस यूनिवर्सिटी का बड़ा शोध

ACS Nano की रिपोर्ट के अनुसार राइस यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री और नैनो-इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जेम्स टूर के नेतृत्व में रिसर्चर्स की टीम ने एडिसन के 19वीं सदी के बल्ब डिजाइन को एडवांस टूल्स के साथ फिर से तैयार किया. टीम ने एडिसन के मूल पेटेंट के आधार पर कार्बन-फिलामेंट वाले बल्बों का इस्तेमाल किया.

कैसे बना ग्राफीन?

जब वैज्ञानिकों ने इन बल्बों में 110 वोल्ट का करंट प्रवाहित किया तो फिलामेंट तेजी से गर्म हो गया. इस प्रोसेस को आज के विज्ञान में फ्लैश जूल हीटिंग कहते हैं. जांच में सामने आया कि गर्मी के कारण फिलामेंट का ऊपरी हिस्सा टर्बोस्ट्रैटिक ग्राफीन बन गया था. यह ग्राफीन की वह किस्म है जिसका इस्तेमाल आज बैटरी और सुपर-मटेरियल बनाने में किया जाता है.

इतिहास की परतों में छिपा था राज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में पहली बार ग्राफीन को आधिकारिक तौर पर साल 2004 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजा था. इस खोज के लिए उन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार भी मिला. लेकिन नए रिसर्च से पता चलता है कि एडिसन की लैब में यह 140 साल पहले ही बन कर तैयार हो चुका था. राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर लुकास एडी के मुताबिक एडिसन के प्रयोगों में छिपी यह जानकारी हमें भविष्य के रिसर्च के लिए प्रेरित करती है.

