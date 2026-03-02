Advertisement
trendingNow13127274
Hindi Newsटेकएलन मस्क का Grok बना नया बाबा वेंगा? ईरान पर हमले की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी! जानें वायरल दावे का सच

एलन मस्क का 'Grok' बना नया बाबा वेंगा? ईरान पर हमले की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी! जानें वायरल दावे का सच

Did Grok Predict Iran Strike: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के भीषण हवाई हमलों के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा वायरल हो रहा है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. लोग कह रहे हैं कि एलन मस्क के एआई (AI) चैटबॉट ग्रोक (Grok) ने इस हमले की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी. आइए यहां इस वायरल दावे की हकीकत को समझते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्क का 'Grok' बना नया बाबा वेंगा? ईरान पर हमले की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी! जानें वायरल दावे का सच

Did Grok Predict Iran Strike: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब दावा तूफान मचा रहा है. इस वायरल दावे ने दुनिया के होश उड़ा रखे हैं. एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजरायल के भीषण हवाई हमले हो रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि एलन मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक (Grok) ने वो कर दिखाया, जो बड़े-बड़े रक्षा विशेषज्ञ नहीं कर पाए. दावा किया जा रहा है कि ग्रोक ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की सटीक तारीख पहले ही बता दी थी. लेकिन क्या वाकई एक AI भविष्य देख सकती है? आइए, इस वायरल दावे की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 28 फरवरी 2026 को जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की, तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर ग्रोक के कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. इन स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा था कि ग्रोक ने पहले ही बता दिया था कि हमला शनिवार, 28 फरवरी को होगा. देखते ही देखते लोग इसे ग्रोक की भविष्यवाणी बताने लगे और एलन मस्क ने भी चुटकी लेते हुए लिखा कि भविष्य की भविष्यवाणी करना ही बुद्धिमानी की सबसे बड़ी कसौटी है.

क्या ये वाकई भविष्यवाणी थी?

सच तो यह है कि यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक प्रयोग का नतीजा था. द यरूशलेम पोस्ट नाम के अखबार ने 25 फरवरी को एक टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दुनिया के चार बड़े AI चैटबॉट्स ग्रोक, चैटजीपीटी (ChatGPT), जेमिनी (Gemini) और क्लाउड (Claude) से एक ही सवाल पूछा था. यह सवाल था कि 'ईरान पर संभावित हमले की सबसे सटीक तारीख क्या हो सकती है?' शुरुआत में सभी AI ने मना कर दिया, क्योंकि वे सेना की स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं रखते. लेकिन जब उन्हें डेटा और हालिया घटनाक्रमों के आधार पर अनुमान लगाने के लिए कहा गया, तो ग्रोक ने जिनेवा में चल रही कूटनीतिक वार्ताओं और युद्ध की तैयारियों का हवाला देते हुए '28 फरवरी' की तारीख चुनी. बाकी AI मॉडल्स ने मार्च के पहले हफ्ते का अनुमान लगाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- गर्मी से पहले AC खरीदने की है तैयारी? जान लें Inverter और Non-Inverter का चक्कर...

तुक्का या टेक्नोलॉजी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ग्रोक का एक सटीक तुक्का था. जिस तरह हम क्रिकेट मैच से पहले अनुमान लगाते हैं कि कौन जीतेगा, वैसे ही ग्रोक ने इंटरनेट पर मौजूद खबरों और चर्चाओं को देखकर एक तारीख दे दी. इत्तेफाक से वह तारीख सही निकल गई. रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी AI के पास सेना की क्लासीफाइड जानकारी तक पहुंच नहीं होती है. इसलिए इसे भविष्यवाणी कहना गलत होगा.

मस्क का 'मास्टरस्ट्रोक' या सिर्फ मार्केटिंग?

एलन मस्क हमेशा से ग्रोक को सबसे तेज और बेबाक बताते रहे हैं. इस घटना ने उन्हें अपनी कंपनी xAI की ब्रांडिंग करने का सुनहरा मौका दे दिया. हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ग्रोक पहले कई बार गलत जानकारियां और फेक न्यूज फैलाने को लेकर विवादों में रह चुका है. पिछले साल भी उसने ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर कुछ ऐसी फर्जी खबरें हेडलाइन बनाकर पेश कर दी थीं, जो कभी हुई ही नहीं थीं.

क्या सच में एआई देख सकता है भविष्य?

अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, जो भविष्य देख सके. ग्रोक हो या कोई और एआई, वे केवल पैटर्न (Patterns) को पहचानते हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और सेनाओं की हलचल ऐसे संकेत थे, जिन्हें कोई भी अनुभवी एक्सपर्ट देख सकता था. ग्रोक ने बस उस डेटा को प्रोसेस करके हमें पहले ही एक अनुमान दे दिया.

यह भी पढ़ें:- Trump और Anthropic की लड़ाई में दो फाड़ हुए दिग्गज! सिलिकॉन वैली से हॉलीवुड तक रार..

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Grok AI Iran strike predictionElon Musk GrokUS Israel Attack on Iran

Trending news

'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?