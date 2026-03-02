एलन मस्क का 'Grok' बना नया बाबा वेंगा? ईरान पर हमले की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी! जानें वायरल दावे का सच

Did Grok Predict Iran Strike: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब दावा तूफान मचा रहा है. इस वायरल दावे ने दुनिया के होश उड़ा रखे हैं. एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजरायल के भीषण हवाई हमले हो रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि एलन मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक (Grok) ने वो कर दिखाया, जो बड़े-बड़े रक्षा विशेषज्ञ नहीं कर पाए. दावा किया जा रहा है कि ग्रोक ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की सटीक तारीख पहले ही बता दी थी. लेकिन क्या वाकई एक AI भविष्य देख सकती है? आइए, इस वायरल दावे की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 28 फरवरी 2026 को जब इजरायल और अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की, तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर ग्रोक के कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. इन स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा था कि ग्रोक ने पहले ही बता दिया था कि हमला शनिवार, 28 फरवरी को होगा. देखते ही देखते लोग इसे ग्रोक की भविष्यवाणी बताने लगे और एलन मस्क ने भी चुटकी लेते हुए लिखा कि भविष्य की भविष्यवाणी करना ही बुद्धिमानी की सबसे बड़ी कसौटी है.

क्या ये वाकई भविष्यवाणी थी?

सच तो यह है कि यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक प्रयोग का नतीजा था. द यरूशलेम पोस्ट नाम के अखबार ने 25 फरवरी को एक टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने दुनिया के चार बड़े AI चैटबॉट्स ग्रोक, चैटजीपीटी (ChatGPT), जेमिनी (Gemini) और क्लाउड (Claude) से एक ही सवाल पूछा था. यह सवाल था कि 'ईरान पर संभावित हमले की सबसे सटीक तारीख क्या हो सकती है?' शुरुआत में सभी AI ने मना कर दिया, क्योंकि वे सेना की स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं रखते. लेकिन जब उन्हें डेटा और हालिया घटनाक्रमों के आधार पर अनुमान लगाने के लिए कहा गया, तो ग्रोक ने जिनेवा में चल रही कूटनीतिक वार्ताओं और युद्ध की तैयारियों का हवाला देते हुए '28 फरवरी' की तारीख चुनी. बाकी AI मॉडल्स ने मार्च के पहले हफ्ते का अनुमान लगाया था.

तुक्का या टेक्नोलॉजी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ग्रोक का एक सटीक तुक्का था. जिस तरह हम क्रिकेट मैच से पहले अनुमान लगाते हैं कि कौन जीतेगा, वैसे ही ग्रोक ने इंटरनेट पर मौजूद खबरों और चर्चाओं को देखकर एक तारीख दे दी. इत्तेफाक से वह तारीख सही निकल गई. रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी AI के पास सेना की क्लासीफाइड जानकारी तक पहुंच नहीं होती है. इसलिए इसे भविष्यवाणी कहना गलत होगा.

मस्क का 'मास्टरस्ट्रोक' या सिर्फ मार्केटिंग?

एलन मस्क हमेशा से ग्रोक को सबसे तेज और बेबाक बताते रहे हैं. इस घटना ने उन्हें अपनी कंपनी xAI की ब्रांडिंग करने का सुनहरा मौका दे दिया. हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ग्रोक पहले कई बार गलत जानकारियां और फेक न्यूज फैलाने को लेकर विवादों में रह चुका है. पिछले साल भी उसने ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर कुछ ऐसी फर्जी खबरें हेडलाइन बनाकर पेश कर दी थीं, जो कभी हुई ही नहीं थीं.

क्या सच में एआई देख सकता है भविष्य?

अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, जो भविष्य देख सके. ग्रोक हो या कोई और एआई, वे केवल पैटर्न (Patterns) को पहचानते हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और सेनाओं की हलचल ऐसे संकेत थे, जिन्हें कोई भी अनुभवी एक्सपर्ट देख सकता था. ग्रोक ने बस उस डेटा को प्रोसेस करके हमें पहले ही एक अनुमान दे दिया.

