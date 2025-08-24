AI का नहीं किया यूज तो चली गई नौकरी! इस कंपनी के फैसले ने सबको किया हैरान
AI का नहीं किया यूज तो चली गई नौकरी! इस कंपनी के फैसले ने सबको किया हैरान

आज के दौर में लोग AI को अपना काम आसान बनाने के लिए अपना रहे हैं. काम की रफ्तार और क्वालिटी बढ़ाने के लिए अब AI जरूरी टूल बन चुका है. लेकिन अभी कई कंपनियां AI के यूज को मना करती हैं. इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो सबको चौंका दी है. आइए जानते हैं..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:34 PM IST
AI Job Loss: आज के डिजिटल जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बोलबाला है. AI की मदद से बड़े से बड़े काम को भी कम समय में कर लिया जा रहा है. लेकिन भारत में अभी भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को AI से दूर रहने की हिदायत देती हैं. इसी बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां एक कंपनी ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. कंपनी ने अपने ही कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरा दी, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने काम में AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया. इस एक्शन के बाद कंपनी चर्चा में गई. आइए जानते हैं पूरा मामला 

टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कॉइनबेस जो करीब 77.4 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी कंपनी है, यहां लोग बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने का काम करते हैं. कंपनी के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से हटाया है क्योंकि वे AI कोडिंग टूल्स जैसे Cursor और Copilot का यूज नहीं कर रहे थे. उनका कहना है कि कंपनी का टारगेट है कि सितंबर के आखिरी तक अपनी आधी कोडिंग AI से कराना. फिलहाल कंपनी का लगभग 33% कोडिंग काम AI टूल्स की सहायता से किया जा रहा है.

एक हफ्ते का मिला था टाइन
कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने साल की शुरू में ही अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे काम में AI टूल्स का इस्तेमाल करें. कर्मचारियों का कहना था कि करीब आधे इंजीनियरों को इन टूल्स में ट्रेनिंग देने में छह महीने का समय लग सकता है. लेकिन आर्मस्ट्रांग ने तय किया कि इसे जल्दी पूरा किया जाए. उन्होंने साफ कह दिया कि सभी इंजीनियर एक हफ्ते के भीतर इन टूल्स को सीख लें. जो ऐसा करने में नाकाम रहे, उन्हें शनिवार को सीधे आर्मस्ट्रांग से मिलकर कारण बताना पड़ा. जिनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी, उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया.

ये भी पढ़ेंः क्यों टपकता है AC से पानी, कब होता है ऐसा, कैसे होगा ठीक?

साल के शुरुआत में दिया था ये आदेश
कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने इस साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों को AI टूल्स का यूज करने का आदेश दिया था. इसको लेकर कर्मचारियों का कहना था कि 50% इंजीनियरों को इन टूल्स का इस्तेमाल सिखाने में छह महीने लग सकते हैं. लेकिन आर्मस्ट्रांग ने इसे जल्दी करने का निर्णय लिया. उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि वे एक हफ्ते के अंदर इन टूल्स को सीख लें. जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें शनिवार को आर्मस्ट्रांग से मिलकर कारण बताना था. जिनके पास कोई ठोस कारण नहीं था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

कितने लोग निकाले गए?
आर्मस्ट्रांग ने एक पॉडकास्ट में बताया कि शनिवार को हुई मीटिंग में कई कर्मचारी पहुंचे थे. उनमें से कुछ ने अपनी मजबूरी बताई, जैसे वे अभी-अभी किसी ट्रिप से लौटे थे. लेकिन जिनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया. फिलहाल कॉइनबेस में करीब 4200 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कितने कर्मचारियों को निकाला गया है, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आई है.

