ये दिल्ली है कुछ भी हो सकता है...2 मिनट लेट होने पर Uber ड्राइवर ने दी हत्या की धमकी? असली वजह जानकर हो जाएंगे हैरान!

Uber Driver Murder Threat: दिल्ली के एक टेक प्रोफेशनल की एक नार्मल सुबह Uber राइड के लिए जैसे ही शुरू हुई अचानक डरावनी बन गई. ड्राइवर का मैसेज देर से आने पर उन्हें लगा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है. पसीने से तर और कांपती उंगलियों के साथ उन्होंने ऐप खोला और देखा कि ...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:37 AM IST
ये दिल्ली है कुछ भी हो सकता है...2 मिनट लेट होने पर Uber ड्राइवर ने दी हत्या की धमकी? असली वजह जानकर हो जाएंगे हैरान!

Uber Translation Error: दिल्ली के एक टेक प्रोफेशनल के लिए सुबह का आम Uber राइड अचानक डरावना बन गया. हर दिन की तरह टेक प्रोफेशनल ने सुबह सुबह बाइक टैक्सी बुक की लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कोई हैरान हो गए. टेक प्रोफेशनल को Uber ड्राइवर का मैसेज देर से आने के कारण ऐसा लगा कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. लेकिन बाद में पता चला कि असल में यह एक नार्मल मैसेज था जिसे ऐप के ट्रांसलेशन सिस्टम ने गलत तरीके से पेश किया. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यूजर अर्णव गुप्ता ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे उन्होंने कैब बुक की और ड्राइवर को घर से बाहर निकलने तक कुछ मिनट इंतजार करने को कहा. उन्होंने लिखा कि आज मैंने अपने उबर ड्राइवर को 2 मिनट इंतजार करवाया क्योंकि मैं घर से बाहर निकल रहा था. गुप्ता के अनुसार उन्हें अचानक उबर ऐप से एक डरावना नोटिफिकेशन मिला, जिसमें लिखा था-I am facing the threat of murder. यानी मुझे जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ रहा है.

आखिर यह दिल्ली है कुछ भी हो सकता है...
टेक प्रोफेशनल ने मैसेज पढ़ने के दौरान का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई. आखिर यह दिल्ली है. कुछ भी हो सकता है. उस पल उनके दिमाग में कई खतरनाक संभावनाएं आने लगी.
क्या ड्राइवर उन्हें इंतजार करवाने के लिए धमकी दे रहा था? क्या वह सड़क पर किसी से खतरे में था? क्या वह उन्हें इनडायरेक्ट रूप से चेतावनी दे रहा था?

टेक प्रोफेशनल ने लिखा कि उन्होंने पसीने से तर और कांपती उंगलियों के साथ ऐप खोला जिससे और जानकारी मिल सके. लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि चैट में पहले के मैसेज के अलावा कुछ नहीं था जहां ड्राइवर ने इंतजार करने के लिए कहे जाने पर केवल ओके का रिप्लाई किया था.

उन्होंने कहा, ठीक 2 मिनट बाद जब मांगा गया समय खत्म हो गया तो उसने यह मैसेज किया.

और फिर कहानी में ट्विस्ट आया
इस मैसेज को भ्रम और डर से घूरते हुए टेक प्रोफेशनल ने एक जरूरी बात पर ध्यान दिया कि मैसेज को गूगल द्वारा ऑटो-ट्रांसलेट किया गया था. उत्सुक और भयभीत होकर उन्होंने तुरंत See original पर क्लिक किया. तभी असली सच्चाई सामने आई.

ये भी पढ़ेंः चोरी-छुपे आपकी प्राइवेट बातें सुनता है Smart TV! पुलिस ने दे दी बड़ी चेतावनी

ड्राइवर के मूल मैसेज में बस इतना लिखा था कि वह Mother Dairy के सामने है. जो कि उसकी लोकेशन के बारे में एक अपडेट था. शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में ड्राइवर का मूल मैसेज मर्डर डेरी के सामने हुं पढ़ा जा सकता है.
गुप्ता ने मूल मैसेज पढ़ने के बाद लिखा कि मैंने बहुत लंबे समय के बाद सबसे गहरी राहत की सांस ली.

इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किया कि वे मौके पर ही बेहोश हो जाते वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि हॉरर फिल्मों से ज्यादा तेजी से दिल का दौरा ट्रांसलेशन ऐप्स करवा सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः Chrome यूजर्स सावधान! सरकारी एजेंसी ने जारी की गंभीर चेतावनी; चोरी हो सकता है डेटा

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Uber Driver Murder ThreatUber translation errorUber App

