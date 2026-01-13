UPI से गलत खाते में चला गया पैसा? घबराएं नहीं, यहां जानिए इसे वापस पाने का तरीका

भारत में UPI आने के बाद से पैसों का लेन-देन बेहद आसान हो गया. अब लोग अपने फोन का इस्तेमाल करके एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. एक तरफ जहां यूपीआई ने लोगों को सुविधा प्रदान की तो, वहीं दूसरी ओर इसने नए खतरे को भी जन्म दिया. आज के समय में लोग मोबाइल ऐप और क्यूआर कोड की मदद से कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. लेकिन कई बार जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन जाती है. अगर पैसे ट्रांसफर करते समय किसी का गलत नंबर टाइप हो जाए या गलत क्यूआर कोड पर पैसे चले जाए तो आपके मेहनत की कमाई किसी और के खाते में पहुंच जाती है. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं कि अब पैसा वापस मिलेगा या नहीं. तो हम यहां आपको कुछ ऐसे स्टेप्स की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आप गलत UPI लेनदेन के समय नुकसान को कम करने के लिए उठा सकते हैं.

क्या UPI से भेजा हुआ पैसा वापस लिया जा सकता है?

इसकी सीधा सा जवाब है नहीं. अगर एक बार आपने अपने फोन में UPI से पासवर्ड डालकर पैसे भेज दिए तो उसे सीधे वापस नहीं लिया जा सकता. लेकिन अगर आपके किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो उससे पैसे वापस भेजने का अनुरोध कर सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि पैसा हमेशा मिल ही जाएगा. लेकिन कई बार गलत ट्रांजेक्शन की समय पर शिकायत करने पर भी पैसे वापस मिलने की संभावना रहती है.

गलत लेनदेन की रिपोर्ट के लिए करें ये काम

अगर आपने Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे किसी UPI ऐप से पैसा भेजा है, तो सबसे पहले उसी ऐप में जाएं. वहां अपने ट्रांजैक्शन की लिस्ट में उस लेन-देन को ढूंढें जिसमें गलती हुई है. उसके बाद ऐप में आपको यहां'समस्या बताएं' या 'विवाद दर्ज करें' जैसा विकल्प मिलेगा. वहां जाकर आपको बताना है कि पैसा गलत खाते में चले गए हैं. हर ऐप का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन शिकायत दर्ज करने का विकल्प सभी में मौजूद रहता है. जैसे ही आप ऐप पर कंप्लेंट डालेंगे, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है.

अपने बैंक से भी तुरंत संपर्क करें

सिर्फ ऐप पर ही कंप्लेंट करने से नहीं होगा इसके लिए आपको अपने बैंक से भी इस मामले की शिकायत करनी होगी. इसके लिए आप अपने बैंक की शाखा में जाकर या कस्टमर केयर पर फोन कर सकते हैं. यहां आपको बताना होगा कि आपने गलत UPI ट्रांजैक्शन कर दिया है. इसमें बैंक आपसे ट्रांजैक्शन आईडी, जिस खाते या UPI ID में पैसा गया और पैसे भेजने की तारीख और समय की जानकारी लेगा. यह सारी डिटेल्स आपको ट्रांजैक्शन रसीद में मिल जाती है. आप जितनी जल्दी इस मामले को लेकर बैंक से संपर्क करेंगे, बैंक उतनी ही जल्दी इस पर कार्रवाई करेगा.

NPCI पोर्टल से भी लें मदद

अगर ऐप और बैंक से बात करने के बाद भी कुछ दिन तक कोई हल नहीं निकलता, तो आप NPCI के शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी बात दर्ज करा सकते हैं. यहां ट्रांजैक्शन आईडी डालकर आप शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत की जानकारी ट्रैक कर पाएंगे.

जिस खाते में पैसा गया उसके मालिक से बात करना भी एक रास्ता

अगर आपको पता है कि पैसा किसके खाते में गया है, तो शांति से उससे संपर्क करके पैसा वापस करने की अपील करें. कई लोग गलती समझकर पैसा लौटा देते हैं. UPI से गलती हो जाना आम बात है. लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने से नुकसान से बचा जा सकता है.

