मोदी सरकार ने पिटारे से निकाला Gen Z के लिए Gift! दे रहा Free 1GB क्लाउड स्टोरेज, ऐसे करें क्लेम
Advertisement
trendingNow12893202
Hindi Newsटेक

मोदी सरकार ने पिटारे से निकाला Gen Z के लिए Gift! दे रहा Free 1GB क्लाउड स्टोरेज, ऐसे करें क्लेम

How to claim yours free cloud storage: भारत सरकार ने देशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है. अब आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरी फाइलें, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 23, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोदी सरकार ने पिटारे से निकाला Gen Z के लिए Gift! दे रहा Free 1GB क्लाउड स्टोरेज, ऐसे करें क्लेम

DigiLocker free storage: डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के तहत भारत सरकार ने देशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है. अब आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरी फाइलें, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं. यह सुविधा DigiLocker Drive के नाम से शुरू की गई है. DigiLocker पहले से ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं. अब इसमें एक नया फीचर जुड़ गया है – DigiLocker Drive. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

DigiLocker Drive क्या है?
DigiLocker Drive बिल्कुल Google Drive या OneDrive की तरह काम करता है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है और यह पूरी तरह सुरक्षित है. यहां आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कोई भी फाइल, फोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और कहीं भी, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. इसमें आप नए फोल्डर बना सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर डाउनलोड भी कर सकते हैं.

DigiLocker Drive कैसे इस्तेमाल करें?
अगर आप भी अपना फ्री क्लाउड स्टोरेज लेना चाहते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
 1. DigiLocker की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें.
 2. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से साइन-इन करें. अगर नया अकाउंट बनाना है तो साइन-अप पर क्लिक करें.
 3. लॉगिन के बाद आपको “Drive” का ऑप्शन दिखाई देगा.
 • वेबसाइट पर यह लेफ्ट पैनल में मिलेगा.
 • मोबाइल ऐप में यह होमपेज के नीचे दिखेगा.
 4. “Drive” पर क्लिक करें और अब आपके पास 1GB फ्री क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध होगा.
 5. कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए ऊपर दाईं ओर “+” आइकन पर क्लिक करें और “Upload Files” चुनें.
 6. अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो “Create New Folder” पर क्लिक करें.

Add Zee News as a Preferred Source

DigiLocker Drive से और क्या कर सकते हैं?
 • आप यहां अपलोड की गई फाइलों को e-Sign कर सकते हैं.
 • डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड और शेयर भी किया जा सकता है.
 • सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेटा सरकारी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहता है.

कितना स्टोरेज मिलेगा?
DigiLocker Drive में अभी 1GB फ्री स्टोरेज मिलता है. इसमें कोई अतिरिक्त एक्सपेंशन नहीं दिया गया है. यानी अगर आप बहुत ज्यादा फोटो और वीडियो स्टोर करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है.

इसका सही इस्तेमाल है –
 • जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी रखना
 • ऐसे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट सेव करना जो DigiLocker पर उपलब्ध नहीं हैं

ध्यान देने वाली बात यह है कि DigiLocker Drive में रखे गए डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक (प्रमाणिक) नहीं माने जाते. यानी उन्हें सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि आधिकारिक कामों के लिए.

FAQs

Q1: DigiLocker Drive क्या है?
यह भारत सरकार की ओर से दी गई एक फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जिसमें आप 1GB डेटा स्टोर कर सकते हैं.

Q2: DigiLocker Drive का इस्तेमाल कैसे करें?
DigiLocker ऐप या वेबसाइट में लॉगिन करके “Drive” सेक्शन से फाइलें अपलोड और मैनेज कर सकते हैं.

Q3: इसमें कितना फ्री स्टोरेज मिलेगा?
फिलहाल इसमें 1GB फ्री स्टोरेज मिलता है.

Q4: क्या DigiLocker Drive में रखे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं?
नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मान्य हैं.

Q5: क्या इसमें फोटो और वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं?
हां, लेकिन लिमिट 1GB तक ही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

DigiLocker Drive

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;