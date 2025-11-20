DL को रखने की जरूरत नहीं! पुलिस ने पकड़ा तो जेब से मोबाइल निकालते ही छोड़ देगी, जानिए गजब तरीका

DigiLocker भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बनाया गया एक डिजिटल दस्तावेज स्टोरेज प्लेटफॉर्म है. इसका उद्देश्य लोगों को अपने जरूरी और सरकारी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देना है. इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं. 2016 के आईटी नियमों के तहत, DigiLocker से सीधे जारी करने वाली सरकारी संस्था से प्राप्त दस्तावेज पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य हैं. इसका मतलब है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती. जरूरत पड़ने पर आप इन्हें तुरंत अपने फोन से दिखा सकते हैं.

DigiLocker ऐप डाउनलोड करने का आसान तरीका

DigiLocker का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन या ब्राउजर में इसे खोलना होता है. एंड्रॉयड यूजर्स Google Play Store में DigiLocker खोजकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इसी तरह iPhone यूजर्स Apple App Store में जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर आप मोबाइल ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते तो DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह यह ऐप एंड्रॉयड फोन, iPhone, और डेस्कटॉप तथा मोबाइल ब्राउजर सभी पर उपलब्ध है.

DigiLocker की खासियतें और इसमें मिलने वाली सुविधाएं

DigiLocker की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक ही स्थान पर सुरक्षित रख देता है. चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ी का RC हो, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड—सभी दस्तावेज यहां डिजिटल रूप में मिल जाते हैं. इसमें ‘Issued Documents’ नाम का सेक्शन होता है जहां सरकारी विभागों द्वारा भेजे गए वेरिफाइड दस्तावेज अपने आप दिखाई देते हैं. इसके अलावा DigiLocker Drive के जरिए आप अपनी निजी फाइलें भी अपलोड कर सकते हैं. ऐप में QR आधारित वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है जिसकी मदद से किसी भी दस्तावेज को तुरंत सत्यापित किया जा सकता है. सुरक्षा के लिए 6-डिजिट का सिक्योरिटी PIN भी सेट किया जाता है.

कैसे बनाएं DigiLocker खाता और लिंक करें आधार

DigiLocker का इस्तेमाल शुरू करने के लिए सबसे पहले ऐप खोलकर ‘Sign Up’ पर टैप करना होता है. इसके बाद आपको अपना नाम, जन्मतिथि, जेंडर और मोबाइल नंबर भरना होता है. इसके बाद 6-डिजिट का एक सिक्योरिटी PIN सेट किया जाता है जो आपके अकाउंट की सुरक्षा संभालता है. अब आधार नंबर दर्ज किया जाता है. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है. इस OTP को डालते ही आपका DigiLocker अकाउंट आधिकारिक रूप से आपकी आधार पहचान से जुड़ जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस और RC DigiLocker में कैसे प्राप्त करें

ड्राइविंग लाइसेंस और RC को DigiLocker में जोड़ना बेहद आसान है. आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद Search टैब खोलना होता है. यहां Ministry of Road Transport and Highways या अपने राज्य के परिवहन विभाग को चुनना होता है. इसके बाद Driving Licence या Registration of Vehicles विकल्प चुनकर नंबर दर्ज करना होता है. कंसेंट देने के बाद ‘Get Document’ दबाते ही आपका वेरिफाइड दस्तावेज Issued Documents सेक्शन में आ जाता है.

पैन कार्ड DigiLocker से कैसे प्राप्त करें

पैन कार्ड जोड़ने के लिए आपको Search सेक्शन में जाकर Income Tax Department चुनना होता है. इसके बाद PAN Verification Record को सिलेक्ट किया जाता है. पैन नंबर और कार्ड पर लिखा नाम दर्ज कर ‘Get Document’ पर टैप करते ही रिकॉर्ड आपके अकाउंट में दिखने लगता है.

DigiLocker Drive में निजी दस्तावेज कैसे अपलोड करें

अगर कोई दस्तावेज सरकारी विभाग से जारी नहीं हुआ है, तो उसे DigiLocker Drive में मैन्युअल रूप से अपलोड किया जा सकता है. ऐप में Drive सेक्शन खोलकर, Upload पर टैप करके फोन की स्टोरेज से फाइल चुननी होती है. यह फाइल 1GB क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती है. हालांकि ऐसे अपलोड किए गए दस्तावेज वेरिफाइड नहीं माने जाते और जरूरत पड़ने पर अधिकारी फिजिकल कॉपी मांग सकते हैं.