आज के डिजिटल दौर में एक नया और बेहद खौफनाक स्कैम तेजी से पैर पसार रहा है, जिसे 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) कहा जाता है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस फ्रॉड का शिकार कम पढ़े-लिखे लोग नहीं, बल्कि समाज के सबसे जागरूक और उच्च शिक्षित लोग हो रहे हैं. हाल ही में नोएडा के एक 92 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर से 1.02 करोड़ रुपये और मुंबई के एक बिजनेसमैन से 58 करोड़ रुपये इसी तरीके से ठग लिए गए. यह स्कैम केवल टेक्नोलॉजी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, बल्कि सीधे आपके दिमाग और डर पर हमला करता है. आइए जानते हैं कि यह पूरा खेल कैसे काम करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं.
डिजिटल अरेस्ट स्कैम की शुरुआत एक अनजान फोन या वीडियो कॉल से होती है. ठग खुद को CBI, ED, पुलिस या कस्टम अधिकारी बताते हैं. वे दावा करते हैं कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या कोई कूरियर पार्सल ड्रग तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया है. इसके बाद वे पीड़ित को डराते हैं कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है या उन्हें मामले की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वीडियो कॉल पर ही बने रहना होगा.
साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पारंपरिक फ्रॉड में लोगों को लालच दिया जाता था, लेकिन इस नए स्कैम में केवल डर का इस्तेमाल होता है. जब कोई व्यक्ति वर्दी पहने हुए अधिकारी को वीडियो कॉल पर देखता है, तो उसका दिमाग सच और झूठ का फर्क भूल जाता है. डर के मारे इंसान तुरंत खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लग जाता है और अपनी सोचने-समझने की क्षमता खो देता है. यही कारण है कि पढ़े-लिखे लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं.
अक्सर माना जाता है कि जागरूक लोग फ्रॉड से बच सकते हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम इस सोच को गलत साबित करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, पढ़े-लिखे और प्रोफेशनल लोगों के पास खोने के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और इज्जत होती है. वे बदनामी के डर से डर जाते हैं. ठगों की स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि वे पीड़ित को कई घंटों तक फोन पर रखते हैं और किसी परिवार वाले या दोस्त से बात नहीं करने देते. यह अकेलापन ही ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है.
आजकल की नई टेक्नोलॉजी ने इस अपराध को और आसान बना दिया है. स्कैमर्स AI टूल्स, फर्जी ID कार्ड्स, नकली सरकारी लेटरहेड और पुलिस स्टेशन जैसे दिखने वाले बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं. वीडियो कॉल पर सामने वाले को देखकर पीड़ित को लगता है कि वह सचमुच किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गया है. इसके बाद ठग 'वेरिफिकेशन' या 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' के नाम पर बैंक ट्रांसफर की मांग करते हैं, और पैसे मिलते ही गायब हो जाते हैं.
भारतीय कानून व्यवस्था में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसा कोई नियम या प्रावधान नहीं है. कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस या कोर्ट किसी को भी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती और न ही फोन पर पैसों की मांग करती है. गृह मंत्रालय के अनुसार, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और सरकारी प्रयासों से अब तक ₹7,130 करोड़ से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है. अगर आपको ऐसा कोई भी संदिग्ध कॉल आए, तो तुरंत फोन काटें और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. हमेशा याद रखें कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.