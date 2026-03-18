Advertisement
trendingNow13145096
Hindi NewsटेकOTT पर गंदा कंटेंट परोसने वालों की खैर नहीं! सरकार की रडार पर 15 OTT Apps, कभी भी हो सकते हैं ब्लॉक

OTT पर 'गंदा' कंटेंट परोसने वालों की खैर नहीं! सरकार की रडार पर 15 OTT Apps, कभी भी हो सकते हैं ब्लॉक

ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट परोसने वालों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है. संसदीय स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 15 और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वर्तमान में 'जांच के दायरे' में हैं और उन पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OTT पर 'गंदा' कंटेंट परोसने वालों की खैर नहीं! सरकार की रडार पर 15 OTT Apps, कभी भी हो सकते हैं ब्लॉक

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 10 से 15 OTT प्लेटफॉर्म्स जांच के दायरे में हैं. यह जानकारी संसदीय स्थायी समिति (कम्युनिकेशंस और आईटी) की रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर गैरकानूनी और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने का आरोप है, जिसके चलते इनकी जांच की जा रही है.

पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं बैन
Ministry of Information and Broadcasting (MIB) ने समिति को बताया कि शुरुआत में 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था और बाद में 18 और प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की गई. फिलहाल 10 से 15 प्लेटफॉर्म्स की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर लगातार ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं.

फरवरी में सरकार ने MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu जैसे पांच प्लेटफॉर्म्स को IT Rules 2021 के उल्लंघन के कारण बैन कर दिया था. इन पर अश्लील और यौन सामग्री दिखाने का आरोप था.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 में भी हुआ था बड़ा एक्शन
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती दिखाई हो. 2025 के मध्य में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 से ज्यादा ऐप्स को बैन किया गया था. इनमें ULLU और ALTT जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे. इन पर भी अश्लील और नियमों के खिलाफ कंटेंट दिखाने के आरोप लगे थे.

नियमों में खामियां, सख्त निगरानी की जरूरत
संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ऑनलाइन मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर मौजूदा नियमों में कुछ कमियां हैं. ऐसे में डिजिटल कंटेंट के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित निगरानी ढांचा तैयार करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके.

फेक कंटेंट पर भी सख्त कार्रवाई
रिपोर्ट में Press Information Bureau की फैक्ट चेक यूनिट (PIB-FCU) के कामकाज की भी समीक्षा की गई. सरकार के अनुसार, यह यूनिट फेक कंटेंट को रोकने में सक्रिय है और अब तक करीब 1400 URLs को ब्लॉक किया जा चुका है.

10 मार्च 2026 को Supreme Court of India की तीन जजों की बेंच, जिसकी अगुवाई Surya Kant कर रहे थे, ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया जिसमें Bombay High Court के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने PIB की फैक्ट चेक यूनिट को रद्द कर दिया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

बड़े इवेंट्स के दौरान बढ़ता है फेक कंटेंट
रिपोर्ट में बताया गया है कि फेक कंटेंट, जैसे फर्जी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स, बड़े इवेंट्स के दौरान तेजी से फैलते हैं. इसमें सैन्य कार्रवाई, राजनीतिक घटनाएं, विरोध प्रदर्शन या कोई भी बड़ा मुद्दा शामिल हो सकता है, जो ऑनलाइन ट्रेंड करता है.

AI और एक्सपर्ट्स की मदद से होगा समाधान
समिति का मानना है कि फेक न्यूज और गलत जानकारी से निपटने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है. इसके लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार एक्सपर्ट्स की भर्ती करने की सिफारिश की गई है, ताकि कंटेंट को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

OTTOTT Ban IndiaIT Rules 2021 violation

Trending news

One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा