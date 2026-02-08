AI बना वरदान या अभिशाप? भारत के बड़े कारोबारियों को सता रहा है इस नई टेक्नोलॉजी का डर! ये है कारण

AI Misuse in Business: आज के इस डिजिटल दौर में एक ओर जहां भारतीय कंपनियां टेक्नोलॉजी के दम पर आसमान छूने की तैयार कर रही हैं. तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम और अनकंट्रोल AI से भी खतरा बढ़ गया है. हाल ही में आए एक सर्वे की रिपोर्ट ने भारत के कॉरपोरेट जगत में नई हलचल मचा दी है. रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अब खतरा सिर्फ साइबर अटैक या हैकिंग का नहीं रह गया है बल्कि कंपनियों के अन्दर बिना किसी निगरानी के इस्तेमाल हो रहे AI टूल्स और सख्त होते डेटा प्राइवेसी नियम भी बोर्डरूम के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के चौंकाने वाले दावे...

भारतीय कंपनियों के लिए डिजिटल दौर में खतरा सिर्फ मार्केट की मंदी नहीं बल्कि साइबर हमले और अनकंट्रोल AI हैं. FICCI-EY रिस्क सर्वे 2026 के मुताबिक डेटा चोरी और AI का गलत इस्तेमाल अब बोर्डरूम की चर्चाओं में सबसे ऊपर आ गया है.

साख और पैसे दोनों पर खतरा

सर्वे में शामिल 61% दिग्गजों ने यह माना है कि साइबर हमले और डेटा ब्रीच उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति और साख को नुकसान पहुंचा सकते है. अब यह सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की समस्या नहीं रही बल्कि बिजनेस के वजूद का सवाल बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक रैनसमवेयर और फिशिंग जैसे हमले अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और एडवांस हो गए हैं. जिनसे बचना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है.

क्या है वजह?

सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 54% अधिकारियों को लगता है कि उनकी कंपनियों में AI से जुड़े खतरे को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है.

कर्मचारी बिना कंपनी की इजाजत के पब्लिक AI टूल्स का इस्तेमाल संवेदनशील काम के लिए कर रहे हैं.

एआई के ऐसे सिस्टम जो खुद फैसले ले सकते हैं अब कानूनी और कंप्लायंस के लिए नई समस्या खड़ी कर रहे हैं.

डेटा पॉइजनिंग, डीपफेक और मॉडल ड्रिफ्ट जैसे शब्द अब बिजनेस के लिए बड़े रिस्क बन चुके हैं.

नियमों की सख्ती और जुर्माना

भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट अब कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने पर मजबूर कर रहा है. इस सर्वे में शामिल लगभग 56% लोगों ने माना कि डेटा प्राइवेसी को लेकर बढ़ती सख्ती एक बड़ा जोखिम है. नियमों में बार-बार होने वाले बदलावों ने मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि छोटी सी भी गलती का मतलब है भारी जुर्माना और निवेशकों का भरोसा टूटना.

