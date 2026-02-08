Advertisement
trendingNow13102236
Hindi NewsटेकAI बना वरदान या अभिशाप? भारत के बड़े कारोबारियों को सता रहा है इस नई टेक्नोलॉजी का डर! ये है कारण

AI बना वरदान या अभिशाप? भारत के बड़े कारोबारियों को सता रहा है इस नई टेक्नोलॉजी का डर! ये है कारण

AI Misuse in Business: AI को जहां भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है तो वहीं अब यह टेक्नोलॉजी भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए नई चिंता बनती जा रही है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रफ्तार के बीच कंपनियां सिर्फ बाजार में होने वाले बदलावों से ही नहीं बल्कि साइबर हमलों, डेटा लीक और बिना कंट्रोल के इस्तेमाल हो रहे AI टूल्स से भी जूझ रही हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI बना वरदान या अभिशाप? भारत के बड़े कारोबारियों को सता रहा है इस नई टेक्नोलॉजी का डर! ये है कारण

AI Misuse in Business: आज के इस डिजिटल दौर में एक ओर जहां भारतीय कंपनियां टेक्नोलॉजी के दम पर आसमान छूने की तैयार कर रही हैं. तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम और अनकंट्रोल AI से भी खतरा बढ़ गया है. हाल ही में आए एक सर्वे की रिपोर्ट ने भारत के कॉरपोरेट जगत में नई हलचल मचा दी है. रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अब खतरा सिर्फ साइबर अटैक या हैकिंग का नहीं रह गया है बल्कि कंपनियों के अन्दर बिना किसी निगरानी के इस्तेमाल हो रहे AI टूल्स और सख्त होते डेटा प्राइवेसी नियम भी बोर्डरूम के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के चौंकाने वाले दावे...

भारतीय कंपनियों के लिए डिजिटल दौर में खतरा सिर्फ मार्केट की मंदी नहीं बल्कि साइबर हमले और अनकंट्रोल AI हैं. FICCI-EY रिस्क सर्वे 2026 के मुताबिक डेटा चोरी और AI का गलत इस्तेमाल अब बोर्डरूम की चर्चाओं में सबसे ऊपर आ गया है.

साख और पैसे दोनों पर खतरा
सर्वे में शामिल 61% दिग्गजों ने यह माना है कि साइबर हमले और डेटा ब्रीच उनकी कंपनी की आर्थिक स्थिति और साख को नुकसान पहुंचा सकते है. अब यह सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की समस्या नहीं रही बल्कि बिजनेस के वजूद का सवाल बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक रैनसमवेयर और फिशिंग जैसे हमले अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और एडवांस हो गए हैं. जिनसे बचना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है वजह?
सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 54% अधिकारियों को लगता है कि उनकी कंपनियों में AI से जुड़े खतरे को ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है.

कर्मचारी बिना कंपनी की इजाजत के पब्लिक AI टूल्स का इस्तेमाल संवेदनशील काम के लिए कर रहे हैं.

एआई के ऐसे सिस्टम जो खुद फैसले ले सकते हैं अब कानूनी और कंप्लायंस के लिए नई समस्या खड़ी कर रहे हैं.

ये भी पढे़ंः Telegram का नया अवतार: Android यूजर्स को मिला iPhone वाला मजा, बदल गया आपका ऐप

डेटा पॉइजनिंग, डीपफेक और मॉडल ड्रिफ्ट जैसे शब्द अब बिजनेस के लिए बड़े रिस्क बन चुके हैं.

नियमों की सख्ती और जुर्माना
भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट अब कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने पर मजबूर कर रहा है. इस सर्वे में शामिल लगभग 56% लोगों ने माना कि डेटा प्राइवेसी को लेकर बढ़ती सख्ती एक बड़ा जोखिम है. नियमों में बार-बार होने वाले बदलावों ने मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि छोटी सी भी गलती का मतलब है भारी जुर्माना और निवेशकों का भरोसा टूटना.

ये भी पढे़ंः Google ने हाथ खड़े किए! 100 करोड़ Android फोन हुए 'बेकार', कहीं आपका फोन भी तो नहीं?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Cyber Attack RisksDPDP Act

Trending news

CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?