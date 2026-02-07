हो गया डिजिटल फ्रॉड? टेंशन छोड़िए! अब RBI खुद आपके खाते में डालेगा ₹25,000; देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर

RBI Digital Fraud Compensation: भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की रफ्तार जितनी तेज हुई है उतनी ही तेजी से ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहा है. जरा सोचिए आपने गलती से किसी अनजान कॉल पर अपना OTP या दूसरी जरूरी डिटेल्स शेयर कर दिया और अगले ही पल आपके बैंक अकाउंट से जीवनभर की कमाई साफ हो गई. अभी तक ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलने की उम्मीद लगभग न के बराबर होती है. लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक नया नियम लाया है. RBI का नया नियम डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अब अगर आपके साथ स्कैम होता है तो सरकार और बैंक पल्ला नहीं झाड़ेंगे बल्कि खुद आपके नुकसान की भरपाई करेंगे. आइए जानते हैं RBI की इस नई स्कीम के बारे में विस्तार से...

देश में बढ़ते ऑनलाइन ठगी के मामले से लोगों को राहत दिलाने के लिए RBI ने ग्राहकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अगर अब आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो RBI आपको 25,000 रुपये तक का मुआवजा देगा. अच्छी बात यह भी है कि अगर आपने गलती से भी साइबर अपराधी को OTP भी बता दिया है तब भी आपको ये मुआवजा मिल सकता है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस नए फ्रेमवर्क का ऐलान करते हुए साफ किया कि यह कदम ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए लिया गया है.

कहां से मिलेगा मुआवजे का पैसा?

RBI के मुताबिक फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को यह मुआवजा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) के फंड से दिया जाएगा. इस फंड में अभी लगभग 85,000 करोड़ रुपये जमा हैं. यह वही फंड है जिसमें बैंकों के ऐसे डिपॉजिट रखे जाते हैं जिन्हें 10 साल से किसी ने क्लेम किया नहीं होता है.

स्कीम की खास बातें और शर्तें?

RBI ने इस मुआवजे के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं-

एक ग्राहक अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही इस मुआवजे की मांग कर सकता है.

गवर्नर के मुताबिक ग्राहकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए. इसलिए फ्रॉड की राशि का 15% हिस्सा ग्राहक को खुद ही वहन करना होगा.

आरबीआई की तरफ से मिलने वाले इस मुआवजे की अधिकतम राशि 25,000 रुपये तय की गई है. यानी अगर फ्रॉड 50,000 का है तब भी आपको अधिकतम 25,000 रुपये ही मिल सकेंगे.

मुआवजा तभी मिलेगा जब ग्राहक का कोई गलत इरादा साबित न हो.

छोटे फ्रॉड पर बड़ा असर

RBI के आंकड़ों के अनुसार देश में होने वाले करीब दो-तिहाई डिजिटल फ्रॉड 50,000 रुपये से कम के होते हैं. ऐसे में इस नई योजना से आम आदमी और छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों यूजर्स को सीधा लाभ होगा.

सुरक्षा के लिए नए टेक टूल्स

सिर्फ मुआवजा ही नहीं RBI सुरक्षा के नए तरीके भी ला रहा है. जैसे-

लाभार्थी के खाते में पैसा कुछ देरी से क्रेडिट होना जिससे फ्रॉड होने पर उसे रोका जा सके.

सीनियर सिटीजन के खातों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन स्टेप्स जोड़े जाएंगे.

RBI जल्द ही इस मुआवजे के ढांचे का ड्राफ्ट सार्वजनिक करेगा जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

