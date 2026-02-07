Advertisement
trendingNow13100720
Hindi Newsटेकहो गया डिजिटल फ्रॉड? टेंशन छोड़िए! अब RBI खुद आपके खाते में डालेगा ₹25,000; देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर

हो गया डिजिटल फ्रॉड? टेंशन छोड़िए! अब RBI खुद आपके खाते में डालेगा ₹25,000; देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर

Digital Fraud Compensation: आज के समय में जब ज्यादातर लोग चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े दुकानों पर पेमेंट करने के लिए डिजिटल पेमेंट का सहारा लेते हैं. तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर ऑनलाइन ठगी का खतरा भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है. हर दिन हजारों लोग किसी न किसी साइबर स्कैम का शिकार हो रहे हैं और मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो जाती है. अब RBI ने डिजिटल फ्रॉड से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हो गया डिजिटल फ्रॉड? टेंशन छोड़िए! अब RBI खुद आपके खाते में डालेगा ₹25,000; देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर

RBI Digital Fraud Compensation:  भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की रफ्तार जितनी तेज हुई है उतनी ही तेजी से ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहा है. जरा सोचिए आपने गलती से किसी अनजान कॉल पर अपना OTP या दूसरी जरूरी डिटेल्स शेयर कर दिया और अगले ही पल आपके बैंक अकाउंट से जीवनभर की कमाई साफ हो गई. अभी तक ऐसे मामलों में पैसा वापस मिलने की उम्मीद लगभग न के बराबर होती है. लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक नया नियम लाया है. RBI का नया नियम डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अब अगर आपके साथ स्कैम होता है तो सरकार और बैंक पल्ला नहीं झाड़ेंगे बल्कि खुद आपके नुकसान की भरपाई करेंगे. आइए जानते हैं RBI की इस नई स्कीम के बारे में विस्तार से...

देश में बढ़ते ऑनलाइन ठगी के मामले से लोगों को राहत दिलाने के लिए RBI ने ग्राहकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अगर अब आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो RBI आपको 25,000 रुपये तक का मुआवजा देगा. अच्छी बात यह भी है कि अगर आपने गलती से भी साइबर अपराधी को OTP भी बता दिया है तब भी आपको ये मुआवजा मिल सकता है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस नए फ्रेमवर्क का ऐलान करते हुए साफ किया कि यह कदम ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए लिया गया है.

कहां से मिलेगा मुआवजे का पैसा?
RBI के मुताबिक फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को यह मुआवजा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) के फंड से दिया जाएगा. इस फंड में अभी लगभग 85,000 करोड़ रुपये जमा हैं. यह वही फंड है जिसमें बैंकों के ऐसे डिपॉजिट रखे जाते हैं जिन्हें 10 साल से किसी ने क्लेम किया नहीं होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कीम की खास बातें और शर्तें?
RBI ने इस मुआवजे के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं-

एक ग्राहक अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही इस मुआवजे की मांग कर सकता है.

गवर्नर के मुताबिक ग्राहकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए. इसलिए फ्रॉड की राशि का 15% हिस्सा ग्राहक को खुद ही वहन करना होगा.

आरबीआई की तरफ से मिलने वाले इस मुआवजे की अधिकतम राशि 25,000 रुपये तय की गई है. यानी अगर फ्रॉड 50,000 का है तब भी आपको अधिकतम 25,000 रुपये ही मिल सकेंगे.

मुआवजा तभी मिलेगा जब ग्राहक का कोई गलत इरादा साबित न हो.

छोटे फ्रॉड पर बड़ा असर
RBI के आंकड़ों के अनुसार देश में होने वाले करीब दो-तिहाई डिजिटल फ्रॉड 50,000 रुपये से कम के होते हैं. ऐसे में इस नई योजना से आम आदमी और छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों यूजर्स को सीधा लाभ होगा.

सुरक्षा के लिए नए टेक टूल्स

सिर्फ मुआवजा ही नहीं RBI सुरक्षा के नए तरीके भी ला रहा है. जैसे-

ये भी पढे़ंः खत्म होगी Android-iPhone की सबसे बड़ी समस्या, चुटकियों में शेयर होंगे फोटो-वीडियो

लाभार्थी के खाते में पैसा कुछ देरी से क्रेडिट होना जिससे फ्रॉड होने पर उसे रोका जा सके.

सीनियर सिटीजन के खातों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन स्टेप्स जोड़े जाएंगे.

RBI जल्द ही इस मुआवजे के ढांचे का ड्राफ्ट सार्वजनिक करेगा जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

ये भी पढे़ंः अब चांद पर खिंचेगी पहली सेल्फी! NASA ने तोड़ा दशकों पुराना नियम, अंतरिक्ष यात्री...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Digital Fraudonline fraud money recovery

Trending news

'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा