भूल जाइए पुराना इंटरनेट... भारत में 5G का ऐसा तूफान कि टूट गए दुनिया के बड़े रिकॉर्ड! अमेरिका-जापान भी पीछे

400 Million 5G Users India: भारत ने 5G इंटरनेट की दुनिया में एक नया अध्याय लिख दिया है. 5G के तेजी से हो रहे विस्तार ने देश की डिजिटल रफ्तार को और भी तेज बना दिया है. मात्र कुछ ही सालों में करोड़ों यूजर्स ने 5G को अपनाया है. इसी तेजी के चलते भारत ने 5G यूजर्स के मामले में अमेरिका और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल लेवल पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:28 AM IST
400 Million 5G Users India: भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और नए-नए इतिहास रच रही है. 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार ने देश के इंटरनेट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया है. लॉन्च के कुछ ही समय में भारत ने 5G नेटवर्क के मामले में ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है. भारत में 5G लॉन्च होने के सिर्फ तीन साल के अन्दर ही 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं.  हाई डाउनलोड स्पीड, कम लेटेंसी और करोड़ो यूज़र्स तक कम समय में पहुंच ये सब भारत की 5G सफलता की कहानी बता रहे है. स्मार्टफोन से लेकर इंडस्ट्री, हेल्थकेयर और एजुकेशन तक 5G ने देश की डिजिटल ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाकर पहुंचा दिया है.

भारत ने 5G टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश में 5G लॉन्च होने के सिर्फ तीन साल अन्दर 400 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए हैं, इससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट बन गया है. बता दें कि यह जानकारी केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की.

भारत 5G के मामले में अभी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन भारत से आगे है जहां 1 अरब से ज्यादा 5G यूजर्स हैं. भारत ने इस रेस में अमेरिका जिसके यहां लगभग 35 करोड़ यूजर्स, यूरोपीय संघ जिहां25 करोड़ और जापान जहां 19 करोड़ 5G यूजर्स हैं, इन सभी को पीछे छोड़ दिया है. खास बात यह है कि भारत के 2026 के आखिरी तक 39.4 करोड़ 5G यूजर्स तक पहुंचने का अनुमान था लेकिन देश ने यह आंकड़ा तय समय से पहले ही पार कर लिया. इससे साफ है कि भारत में 5G को अपनाने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज़ है.

2022 में हुई थी 5G की शुरुआत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के अक्टूबर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान देश में 5G सर्विस की शुरुआत की थी. इसका नेटवर्क का मकसद हाई स्पीड इंटरनेट, कम लैग और नई डिजिटल सर्विस को बढ़ावा देना था, जिससे डिजिटल इंडिया विजन को मजबूती मिल सके. इस दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने 5G के रियल-लाइफ इस्तेमाल के डेमो भी दिखाए थे.

टेलीकॉम कंपनियों की भी बड़ी भूमिका
 5G सर्विस की शुरुआत होने के बाद रिलायंस जियो ने सबसे पहले Jio True 5G नेटवर्क लॉन्च किया. जियो के बाद एयरटेल ने Airtel 5G Plus शुरू किया. वोडाफोन आइडिया यानी Vi ने 2024 में सीमित स्तर पर 5G सर्विस की शुरुआत की और 2025 में विस्तार की तैयारी कर रहा है. इन सभी कंपनियों ने नए टावर, फाइबर नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी और Non-Standalone पर बड़े स्तर पर निवेश किया है.

भारत में 5G क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर?
दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में मोबाइल डेटा की कीमतें सस्ती हैं. हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद भी दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में 5G डेटा अब भी किफायती है. कई टेलीकॉम कंपनियां मौजूदा प्लान पर बिना अतिरिक्त शुल्क के 5G एक्सेस दे रही हैं जिससे ज्यादा संख्या में यूजर्स 5G पर शिफ्ट हो रहे हैं.

एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार साल 2031 तक भारत में 1 अरब 5G यूजर्स हो सकते हैं जो आबादी के लगभग 80% होंगे. फिलहाल भारत में प्रति स्मार्टफोन औसतन 36GB डेटा हर महीने यूज हो रहा है जो आने वाले 5 सालों में बढ़कर 65GB तक पहुंच सकता है. साफ है कि भारत में 5G की कहानी अभी बस शुरू हुई है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

