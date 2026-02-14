Advertisement
trendingNow13109214
Hindi Newsटेकट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? घर बैठे डिजिटल लोक अदालत में होगा निपटारा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? घर बैठे 'डिजिटल लोक अदालत' में होगा निपटारा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Online Traffic Challan Settlement: ट्रैफिक चालान को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं. कभी समय की कमी तो कभी लंबी लाइनें, चालान भरना अपने आप में झंझट बन जाता है. लेकिन अब इस परेशानी से राहत मिलने वाली है. डिजिटल लोक अदालत की सुविधा शुरू होने के बाद लोग अब घर बैठे अपने पेंडिंग चालान का निपटारा कर सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रैफिक चालान से पाना है छुटकारा? घर बैठे 'डिजिटल लोक अदालत' में होगा निपटारा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Online Traffic Challan Settlement: ट्रैफिक चालान को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं. कभी समय की कमी तो कभी लंबी लाइनें लोगों के लिए चालान भरने में परेशानी का सबब बनती है. ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का भी कोई पुराना चालान पेंडिंग है और आप कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने के डर से उसे टाल रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब आपको चलान भरने के लिए भारी-भरकम जुर्माना भरने या अदालतों की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है. डिजिटल इंडिया के दौर में अब डिजिटल लोक अदालत के जरिए आप अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा घर बैठे कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं. 

क्या है डिजिटल लोक अदालत?
लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां आपसी सहमति से कानूनी विवादों को सुलझाया जाता है. अब इसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. यहां ट्रैफिक चालान जैसे छोटे अपराधों का निपटारा जज और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मिलकर करते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपका पक्ष सुना जाता है और कई मामलों में जुर्माने की राशि में बड़ी राहत भी मिल जाती है. इसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती और न ही बार-बार कोर्ट जाना पड़ता है. आब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं. हाल ही में कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए डिजिटल लोक अदालत का दायरा बढ़ा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें:- अब इंसान नहीं, AI एजेंट करेंगे नौकरी! इस कंपनी ने लिया फैसला, क्या अब खतरे में है...

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें चालान का निपटारा?
अगर आप भी अपने पेंडिंग चालान का निपटारा घर बैठे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नीचे दिए स्टेप्स का पालन करें.
स्टेप 1. इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/ पर जाना होगा. 
स्टेप 2. यहां होम पेज पर अपनी गाड़ी का नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें. 
स्टेप 3. इसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP मिलेगा. OTP को दर्ज करके वेरिफाई करें. 
स्टेप 4. OTP वेरीफाई होने पर आपको स्क्रीन पर गाड़ी के सभी पेंडिंग नोटिस और चालान दिखने लगेंगे. 
स्टेप 5. अब आप यहां से अपने चलान को चुन सकते हैं. 
स्टेप 6. अब आप अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट और टाइप स्लॉट चुनें. 
स्टेप 7. इसके बाद अंडरटेकिंग पर क्लिक करके सबमिट कर दें और चालान की रसीद का फ्रिंट लेकर उसे सेव कर लें. 

इसके बाद क्या करें?
स्टेप 1. इसके बाद तय तारीख और समय पर संबंधित कोर्ट में पहुंचें. 
स्टेप 2. कोर्ट में मौजूद लोक अदालत की बेंच के सामने अपनी चालान की रसीद दिखाएं. 
स्टेप 3. कोर्ट का स्टाफ रसीद का बारकोड स्कैन करेगा और आपको जुर्माने की रकम भरनी होगी.
स्टेप 4. इसके साथ ही मौके पर आपके चालान का निपटारा कर दिया जाएगा. 

क्यों फायदेमंद है यह तरीका?
इस तरीके से आपको कचहरी जाने और पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. जिससे आपके समय की बचत होती है. क्योंकि लोक अदालत में आपके चलान पर कुछ छूट भी मिल जाती है, तो इसके मदद से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं. चूंकि यहां हुआ फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ फिर कोई अपील नहीं होती हैं. जिससे आपका मामला हमेशा के लिए बंद हो जाता है. 

इन बातों का रखें खास ध्यान
याद रहे कि डिजिटल लोक अदालतें साल में कुछ ही बार आयोजित की जाती हैं. इसलिए समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें. यहां केवल उन्हीं चालानों का निपटारा  हो सकता है जो अभी कोर्ट में पेंडिंग दिखाए जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें:- ऑफ सीजन में ही क्यों करा लेनी चाहिए AC की सर्विस? ये 5 फायदे जानकर आप भी कहेंगे...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Digital Lok AdalatTraffic Challan Settlementhow to pay traffic challan online

Trending news

कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य