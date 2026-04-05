कौन बनेगा आपके Facebook प्रोफाइल का 'वारिस'? जानिए क्या है लीगेसी कॉन्टैक्ट और इसे एक्टिवेट करने का प्रोसेस

How to add Legacy Contact on Fb: आज के समय में हम अपनी डिजिटल दुनिया में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारी यादें, तस्वीरें और बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर होती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाद इन डिजिटल यादों, तस्वीरों का क्या होगा? किसी के हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाने के बाद उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल सिर्फ एक सूना कमरा बनकर रह जाता है.

क्या आपने कभी यह सोचा है कि जैसे बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनाया जाता है वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी कुछ होता है क्या? इसका जवाब है हां. आप डिजिटल दुनिया की विरासत भी अपने बाद किसी को सौंप सकते हैं. इस फीचर को ही Legacy Contact कहते हैं, जो फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है. यह फीचर तय करता है कि आपकी डिजिटल विरासत आपके अपनों के हाथों में सुरक्षित रहे. यह फीचर यूजर को यह चुनने की सुविधा देता है कि उसकी मृत्यु के बाद फेसबुक अकाउंट को कौन मैनेज करेगा. आइए जानते हैं कि यह क्या है फीचर और आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं.

पहले जानिए क्या है Legacy Contact?

आसान शब्दों में कहें तो Legacy Contact वह फीचर होता है जिसके तहत आप उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसे आप निधन के बाद आपके अकाउंट की देखभाल करे. जब आपका अकाउंट मेमोरियलाइज्ड हो जाता है तो वही व्यक्ति आपके प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है.

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लीगेसी कॉन्टैक्ट क्या कर सकता है?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या Legacy Contact को आपके सीक्रेट चैट या दूसरी जानकारी मिल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं.

Legacy Contact सिर्फ टाइमलाइन पर एक 'पिन' की गई पोस्ट लिख सकता है, जैसे अंतिम संस्कार की जानकारी या कोई श्रद्धांजलि.

नई फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है.

अपनी प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो को अपडेट कर सकता है.

क्या नहीं कर सकता?

वह आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता है.

पुरानी पोस्ट को डिलीट या एडिट नहीं कर सकता.

फ्रेंड लिस्ट में किसी को रिमूव नहीं कर सकता.

फेसबुक पर लीगेसी कॉन्टैक्ट सेट करने का प्रोसेस

अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट पर Legacy Contact सेट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता है.

इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करना होगा.

अब सेटिंग्स में जाना होगा और थ्री-लाइन आइकन पर टैप करें.

अब Settings & Privacy में जाकर Settings वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां Accounts Center पर टैप करें और फिर Manage Accounts वाले ऑप्शन पर जाएं.

आपको यहां आपकी प्रोफाइल फोटो और नाम दिखाई देगा, यहीं Manage का आप्शन होगा.

इस पेज पर Memorialization आप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दें.

यहां Memorialze Profile पर जाएं.

अब उस व्यक्ति का नाम चुनें जिसे आप लीगेसी कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं. ध्यान रखें कि वह व्यक्ति आपकी फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए.

आप उस व्यक्ति को एक मैसेज भेज सकते हैं. उसे इसकी जानकारी ईमेल या नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी.

क्या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी यह सुविधा है?



आज के समय में ज्यादातर बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स यह फीचर मौजूद है.

Google

गूगल में भी यह फीचर मौजूद है. गूगल में इसे Inactive Account Manager कहते हैं. आप गूगल सेटिंग्स में जाकर यह तय कर सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट एक समय बाद जैसे 3, 6, 9,12,15 या 18 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आपकी तस्वीरें, ईमेल और ड्राइव का डेटा किसे मिलना चाहिए.

FAQs

1. क्या मैं एक से ज्यादा लीगेसी कॉन्टैक्ट बना सकता हूं?

फेसबुक पर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपना लीगेसी कॉन्टैक्ट बना सकते हैं. इसलिए उसी व्यक्ति को चुनें जिस पर आप पूरा भरोसा करते हों.

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2. क्या इसमें बदलाव भी किया जा सकता है?

बिल्कुल. कभी भी सेटिंग्स में जाकर लीगेसी कॉन्टैक्ट को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं.

3. अगर मैं किसी को लीगेसी कॉन्टैक्ट नहीं बनाता, तो क्या होगा?

यदि आप किसी को लीगेसी कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं तो फेसबुक को यूजर के डेथ के बाद वह अकाउंट को केवल मेमोरियलाइज्ड कर देगा लेकिन उसे कोई भी मैनेज नहीं कर सकेगा.

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